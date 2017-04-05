Депутаты Приморья поддержали бизнес

Законодательное Собрание Приморского края выступило в защиту предпринимателей региона

Почти четыре десятка вопросов вошли в повестку очередного заседания парламента Приморья, которое состоялось 29 марта. В качестве особо значимых из них председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК выделил отчеты председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края Игоря ВАТУЛИНА и регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Марины ШЕМИЛИНОЙ.

Кроме того, парламентарии внесли важные дополнения в собственный Регламент, определили треть состава Общественной палаты и уточнили порядок предоставления земли многодетным гражданам.

Поддерживая бизнес вместе с омбудсменом

- Сегодня на территории Приморского края зарегистрировано 112 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, большинство из них – это малый и средний бизнес. Поэтому работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей очень важна для края, - уверен председатель ЗС Приморья Александр Ролик.

Выступая с отчетом о работе за 2016 год, региональный бизнес-омбудсмен Марина Шемилина отметила, что в свое время Приморский край был первым регионом Дальнего Востока, где появился институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Сегодня работать бизнес-омбудсмену помогают семь сотрудников аппарата Уполномоченного и 23 общественных помощника. Марина Шемилина подробно ознакомила краевых депутатов со статистикой обращений от предпринимателей края, а также представила свыше 40 предложений по улучшению бизнес-климата в регионе.

- Институт Уполномоченного по правам предпринимателей доказал свою дееспособность. Он действительно помогает малому и среднему бизнесу края, - отметил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и обеспечению работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ.

Свои рекомендации и вопросы были и у парламентариев. Депутатов интересовало состояние инвестиционного климата в разных муниципалитетах. В свою очередь, заместитель председателя комитета по социальной политике Сергей СЛЕПЧЕНКО вновь поднял вопрос об ответственности за проверки бизнеса, осуществляемые с нарушением закона. Депутат попросил краевого бизнес-омбудсмена начиная со следующего года предоставлять статистику о количестве привлеченных к ответственности лиц, осуществляющих проверку.

- Руководители предприятий, совершившие определенные действия, подлежат административному или уголовному наказанию. Но должностные лица, которые осуществляют незаконные проверки, не всегда отвечают за свои действия, - акцентировал Сергей Слепченко. – Многие люди сегодня не хотят начинать бизнес именно из-за давления со стороны контролирующих и надзорных органов.

Добавим, что краевые депутаты по просьбе Марины Шемилиной поддержали инициативу своих коллег из Архангельской области об увеличении сроков перехода на так называемые онлайн-кассы для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН. Указанный законопроект предлагает отсрочить возложение обязанности на индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход, по внедрению онлайн-ККТ до 1 января 2021 года. Вопрос о поправках в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», увеличивающих срок перехода на онлайн-кассы, был включен в повестку дня очередного заседания ЗС ПК 29 марта дополнительно. За его принятие высказалось подавляющее большинство приморских депутатов.

Контроль за бюджетными средствами усилится

Согласно установленному порядку, отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2016 год краевым законодателям представил недавно назначенный ее председателем Игорь ВАТУЛИН. По его словам, в ушедшем году приоритетами КСП являлись проверки расходования средств на здравоохранение, образование, сельское хозяйство, объекты капитального строительства, переселение граждан из аварийного жилья.

- Объем проверенных средств в 2016 году составил 44,5 млрд рублей. Были выявлены финансовые нарушения на сумму в 302 млн рублей, а также неэффективное использование средств на 246 млн рублей. Сумма средств, восстановленных в ходе контрольных мероприятий или возмещенных позднее, составила 105,3 млн рублей. Внесено 39 представлений руководителям проверенных КСП органов и организаций, - сообщил депутатам об основных показателях работы Контрольно-счетной палаты Игорь Ватулин. – Все отчеты о проведенных контрольных мероприятиях направлены в Законодательное Собрание, материалы 10 мероприятий, в которых усматривались признаки преступления, переданы в прокуратуру и другие правоохранительные органы.

Выступив с отчетом, Игорь Ватулин ответил на вопросы краевых парламентариев. Депутат Артем САМСОНОВ поинтересовался результатами проверочных мероприятий, касающихся строительства отелей класса «5 звезд» во Владивостоке, а председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС заявил о необходимости более детально проанализировать работу медицинских учреждений Приморья и установленные в них тарифы. По словам Игоря Ватулина, подобная работа запланирована в текущем году.

- Аудиторы Контрольно-счетной палаты достаточно загружены работой, но есть предложение увеличить количество проводимых проверок и расширить взаимодействие КСП с правоохранительными органами, - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – На мой взгляд, необходимо сделать так, чтобы аудиторы могли осуществлять контроль еще на этапе подготовки той или иной госзакупки. Это позволит исключить нарушения законодательства в данной сфере.

Санкции для «прогульщиков»: важные уточнения

В ходе мартовской сессии депутаты ЗС ПК внесли изменения в Регламент Законодательного Собрания, связанные с недавней корректировкой закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». Речь идет о мерах ответственности за ненадлежащее исполнение депутатом своих обязанностей: неучастие более пяти раз в течение календарного года без уважительных причин в очередных заседаниях Законодательного Собрания и (или) комитета, членом которого является депутат, может повлечь за собой досрочное прекращение полномочий. Инициаторами предложения о досрочном прекращении полномочий депутата могут быть председатель Законодательного Собрания, комитет или фракция ЗС ПК.

По решению депутатов Регламент будет дополнен новой главой, в которой установлен порядок досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей. Теперь в документе четко прописано, что решение о досрочном прекращении полномочий парламентария, систематически не исполняющего свои обязанности, будет приниматься квалифицированным большинством депутатов. Кроме того, в ст. 35 Регламента ЗС ПК предусмотрят меры ответственности за неинформирование председателя Законодательного Собрания (или председателя комитета) о причинах отсутствия на заседании парламента (комитета), а также за нарушение депутатской этики.

- При подготовке изменений в регламент мы провели ряд совещаний с привлечением депутатов и их помощников. В результате данной работы и появился проект этого документа, - уточнил председатель профильного комитета Дмитрий Новиков. Также 29 марта депутаты утвердили Положение об общественной приемной депутата ЗС ПК, которым определен, порядок организации работы приемной, требования к помещению, меры контроля.

Общественникам пожелали удачи

На очередном заседании краевого парламента завершился очередной этап формирования нового состава Общественной палаты Приморского края. В список для тайного рейтингового голосования был включен 31 представитель региональных общественных организаций, и в ходе сессии депутаты могли выразить поддержку одному или нескольким претендентам. По итогам голосования во второй состав Общественной палаты по квоте ЗС ПК вошли 10 человек, получивших наибольшее количество голосов. Среди них – известные в крае предприниматели, представители ветеранских организаций и спортивных федераций.

После того, как возглавлявший счетную комиссию депутат Юрий КОРСАКОВ огласил итоги голосования, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик поздравил вновь избранных членов Общественной палаты и пожелал им удачи в работе. Теперь со своей «десяткой» назначенцев в Общественную палату должен определиться губернатор Приморского края. После чего 20 членов ОП ПК должны будут избрать еще 10 человек, представляющих общественные организации муниципального уровня. Ожидается, что второй состав Общественной палаты Приморья приступит к работе до конца весны.

КРОМЕ ТОГО

За детей дадут землю

29 марта депутаты Законодательного Собрания внесли изменения в краевой закон «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», приведя его в соответствие федеральному законодательству. Поправки дают возможность многодетным семьям получить участок в другом поселении в рамках одного муниципального района.

- В случае, если на территории поселения свободной земли нет, то с согласия многодетной семьи она может получить земельный участок на неразграниченной земле между поселениями либо в другом поселении. Речь о том, чтобы давать участки в другом районе, не идет. В остальном порядок выдачи участков остается прежним, - уточнил заместитель председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.