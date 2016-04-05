Выборы-2016 грозят стать в Приморье жестким политическим соревнованием

Уже сейчас ясно, что, мягко говоря, недостатка желающих выдвинуться в Госдуму по округам в Приморье точно не будет

Большинство непарламентских партий, кандидатам от которых не нужно собирать подписи на выборах в Госдуму, намерены воспользоваться этой льготой. Это значит, что в каждом из трех одномандатных округов в Приморье может быть выдвинуто минимум семь-восемь человек, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Условно будущих кандидатов в ГД по трем одномандатным округам в Приморье можно разделить на три группы: выдвиженцы от «Единой России», выдвиженцы от остальных трех парламентских партий, а также выдвиженцы от партий, не представленных в парламенте, но освобожденных от необходимости собирать подписи для регистрации (таковых на сегодня в РФ насчитывается 10). О первой категории, - возможных кандидатах от «ЕР», - деловая газета «Золотой Рог» уже рассказывала, а вот об остальных следует поговорить отдельно.

Три на четверых не делится

В феврале ряд федеральных СМИ со ссылкой на источники в руководстве крупнейших партий РФ сообщил о возможности расчистки части одномандатных округов на выборах в ГД под конкретных депутатов. Речь шла о том, что четыре парламентские партии не будут бороться друг с другом в 40 одномандатных округах из 225: согласно предварительным договоренностям, каждая партия должна была выдвинуть своих кандидатов-тяжеловесов в 10 округах, а в оставшихся тридцати - поддержать кандидатов от остальных трех партий. В конце марта представители КПРФ отказались участвовать в соглашении, и теперь «расчищенных» округов, скорее всего, останется 30. Однако в это число вряд ли войдет хотя бы один из трех приморских округов: опрошенные деловой газетой «Золотой Рог» представители большой четверки заявили о планах закрыть своими выдвиженцами каждый округ.

Среди потенциальных кандидатов от Компартии по округам фигурируют руководитель крайкома КПРФ Владимир ГРИШУКОВ, второй секретарь крайкома КПРФ Павел АШИХМИН, а также председатель молодежного крыла партии Анатолий ДОЛГАЧЕВ. В настоящий момент все они являются депутатами Законодательного Собрания региона. Больше других за пределами Владивостока известен Гришуков, однако его слабые места - отсутствие реальных результатов работы в краевом парламенте и наличие конфликтов с рядом местных отделений партии в крае. А конкуренты, без сомнения, припомнят лидеру приморских коммунистов и недавний скандал с ДТП, совершенным якобы в состоянии алкогольного опьянения.

- В Приморье сценарий с разделом округов между партиями вряд ли может быть реализован. Мы приняли для себя четкое решение выдвигать кандидатов по всем трем округам, «Единая Россия» тоже ни один округ никому уступать не собирается. Да и в целом ситуация такова, что компромисс с действующей властью региона вряд ли возможен, - высказал мнение коммунист Павел Ашихмин.

- «Справедливая Россия» намерена выдвинуть кандидатов по всем трем одномандатным округам в Приморье, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» руководитель приморского отделения «СР» Константин МЕЖОНОВ, который ранее уже заявил о своих планах баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу.

Выставить своих кандидатов во всех трех округах на территории Приморья планирует и ЛДПР. По словам координатора партии в регионе Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, кандидатуры для выдвижения сначала пройдут обсуждение на уровне первичек и местных отделений, а затем краевая конференция ЛДПР по согласованию с высшим советом партии определит фамилии кандидатов в Госдуму. К возможности коалиционных соглашений между партиями «большой четверки» в Приморье Андрейченко, как и его коллеги из КПРФ и «СР», относится скептически.

- Насколько я понимаю, переговоры по разделу округов между партиями касаются только европейской части РФ и Сибири. Округа на Дальнем Востоке в них не фигурируют. К тому же от варианта с разделом округов отказались коммунисты, - отметил политик.

Электората мало - партий много

Помимо большой четверки выдвинуть кандидата в Госдуму, не собирая подписи, могут еще 10 партий, почти поровну разделенных на два условных лагеря: либералы и патриоты. Единственной партией из этого десятка, когда-либо имевшей опыт работы в ГД, является «Яблоко» (на выборах-2011 получило 3,43% голосов). Однако приморское отделение партии в последнее время ведет себя не слишком активно: «Яблоко» не участвует в выборах на территории региона уже два года, а широкой известностью в крае может похвастать только руководитель приморского отделения Николай МАРКОВЦЕВ. Кроме того, на либеральном фланге против возможных кандидатов от «Яблока» могут сыграть представители сразу нескольких партий поменьше - например, возглавляемой Борисом ТИТОВЫМ «Партии роста», созданной на базе отделений «Деловой России» в регионах. Сейчас партию активно упоминают в СМИ, что может несколько повысить ее узнаваемость к выборам - по крайней мере, в крупных городах.

Практически не проявляет себя в Приморье последние пару лет «Гражданская платформа», так и не оправившаяся после ухода своего основателя Михаила ПРОХОРОВА. Кстати, нынешний руководитель партии Рифат ШАЙХУТДИНОВ не исключил сотрудничества с партией Бориса Титова по отдельным аспектам, но возможность объединения на базе «Партии роста» исключил: политик уверен, что объединяться можно только на базе «ГП». Партия с похожим названием, «Гражданская сила», также находится в поисках себя: в декабре минувшего года «Сила» сменила федерального лидера партии - на эту должность избран 32-летний юрист Кирилл БЫКАНИН. Наконец, еще одна условно либеральная сила, «Российская экологическая партия «Зеленые», заметна только в Находке, где лидер регионального отделения Андрей КАРПОВ инициировал кампанию против размещения в городе открытых угольных терминалов.

Возможностью выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей обладает и наиболее радикально настроенная к Кремлю «Республиканская партия России - Партия народной свободы» (РПР-ПАРНАС) во главе с экс-премьером РФ Михаилом КАСЬЯНОВЫМ. Не так давно федеральное руководство ПАРНАСа предложило своему основному конкуренту на либеральном фланге - «Яблоку» - незамедлительно приступить к подготовке совместного съезда, чтобы выдвинуть единый список кандидатов на выборах в Государственную думу. ПАРНАС стал единственной из 14 «лицензированных» партий (включая «Единую Россию»), которая намерена формировать список на основе праймериз.

К слову, в предварительном голосовании оппозиции примут участие двое представителей приморского отделения партии «Демократический выбор» (не входит в число 14 «избранных», но вошла в коалицию на базе ПАРНАСа), в том числе руководитель отделения, депутат Думы Владивостока Юрий КУЧИН. Однако в целом приморские сторонники Михаила Касьянова и Алексея НАВАЛЬНОГО малочисленны и разобщены, а созданная в 2015 году «оппозиционная коалиция» из представителей небольших либеральных партий в крае практически никак себя не проявляет. А задача за короткое время собрать необходимое количество подписей для регистрации кандидата вряд ли может быть выполнена каждой партией по отдельности.

Пенсионеры активнее патриотов

Рвутся в бой за мандаты депутатов ГД и силы лево-патриотического толка. Особняком здесь стоит «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая точно будет участвовать в выборах депутатов ЗС ПК без сбора подписей, а значит, сможет сэкономить ресурсы при ведении двух кампаний одновременно. Недавно в Приморье побывал лидер РППС Евгений АРТЮХ, сообщивший о переговорах по поводу выдвижения от партии в ГД и ЗС ПК с неназванными представителями приморского бизнеса. В жесткий клинч с кандидатами от власти в Приморье может вступить «Родина», лидер которой Алексей ЖУРАВЛЕВ недавно позволил ряд острых высказываний в адрес губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. По информации газеты «Золотой Рог», партия намерена выдвинуть кандидатов во всех трех «госдумовских» округах в Приморье. Напомним, что на муниципальных выборах-2015 партсписок «Родины» смог набрать более 5% в Пожарском и Спасском районах.

В свою очередь, «пенсионеры» преодолели проходной барьер на выборах в думу Дальнереченского района. То есть узнаваемость и определенное количество сторонников в крае у этих партий имеется, равно как и у «Коммунистов России», уже не раз засветившихся на муниципальных выборах в Приморье. Менее активны в последние годы были «Патриоты России», и сейчас их участие в выборах по округам также под вопросом. По словам руководителя регионального отделения «Патриотов России» Ларисы РАСПУТНОЙ, принципиальное решение - выдвигать или не выдвигать кандидатов по округам в Приморье - будет приниматься центральными органами партии ближе к старту избирательной кампании.

- Хорошо известные партии, представленные в парламенте, предпочитают спокойную, «крейсерскую» избирательную кампанию. Поэтому остальным партиям, которые выдвинут кандидатов в Госдуму по округам, нужно предложить избирателю «яркие вспышки», какие-то нестандартные ходы, - рассуждает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Думаю, что такие кампании мы в Приморье увидим - ожидаю этого прежде всего от партий, которые провозглашают своим приоритетом защиту предпринимателей. Интересную кампанию могли бы провести «Коммунисты России», стремящиеся показать свое отличие от КПРФ. Кроме того, нельзя забывать и о том, что округа дают возможность выдвинуться тем, кто не «нашел» себя в одной из 14 партий, которые не собирают подписи.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.