Сенаторы внесли поправки в закон по подготовке саммита АТЭС

Совет Федерации внес изменения в закон «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году во Владивостоке.

Поправки уточняют порядок размещения государственного или муниципального заказа.

До 1 января 2012 года государственные или муниципальные заказчики вправе разместить путем проведения запроса котировок независимо от цены государственного или муниципального контракта заказ на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с федеральной целевой программой организации проведения саммита к объектам федерального значения, объектам краевого значения или объектам муниципального значения .

В частности, полномочия по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, необходимых для проведения саммита, передаются органам исполнительной власти Приморского края и подведомственным им учреждениям, что позволит сократить сроки утверждения проектной документации объектов саммита.

Сформулированы конкретные мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации, которые должна выполнить администрация Владивостокского городского округа.

Изменения, вносимые в Земельный кодекс, предусматривают возможность заключения соглашения собственника земельного участка с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления о передаче в государственную или муниципальную собственность земельного участка, занятого объектами социально-культурного, коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, находящимися в частной собственности, одновременно с безвозмездной передачей в государственную или муниципальную собственность таких объектов.

Соглашение должно предусматривать предоставление безвозмездно равноценного земельного участка взамен переданного в государственную или муниципальную собственность земельного участка.