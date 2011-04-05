Депутаты задумались об итогах

Первую весеннюю сессию провели 30 марта депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК). Они рассмотрели более 60 вопросов. В их числе такие актуальные проблемы, как дефицит мест в детских садах, рост тарифов ЖКХ, трудности прохождения техосмотра, укрепление правопорядка и многие другие.

Председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ напомнил коллегам, что осенью этого года заканчивается срок их полномочий. Пора подводить итоги.

- 2010 год – составляющая целого периода, за который удалось кардинально переломить ситуацию в Приморье. Прошедшее десятилетие принципиально поменяло лицо края и определило тренды развития на ближайшие годы. Уверен, что это был серьезный рывок вперед, - отметил в своем докладе перед коллегами-депутатами Виктор Горчаков. - Удалось создать нормальные, конструктивные условия работы между всеми ветвями и уровнями власти. Приморье перестало быть территорией политических скандалов.

В числе отличительных черт минувшего года спикер краевого парламента отметил, что в 2010 году произошел перелом сознания у владивостокцев и приморцев, появилась уверенность, что программа по подготовке к саммиту стран-участников форума АТЭС будет реализована. Приморцы могут смело смотреть в будущее.

- О том, как край будет жить дальше, можно судить во многом по бюджету – главному финансовому документу Приморья. Депутаты Законодательного собрания приняли закон о краевом бюджете на 2011 год на заседании в декабре 2010 года. Его характерная черта – социальная ориентированность. На здравоохранение, образование, поддержку льготных категорий граждан будет направлено более 40 процентов краевого бюджета, - отметил Виктор Горчаков. - Приморские парламентарии, обеспечивая законодательную поддержку приоритетных проектов, свою главную задачу видят в создании максимально благоприятных условий для экономического развития края, сохранении социальной ориентированности краевого бюджета. Сделать жизнь приморцев достойной – программа-максимум для депутатов Законодательного собрания.

Детей – в сады

В подтверждение слов спикера депутаты значительную часть сессии посвятили социальным вопросам. Приморские законодатели предложили решить проблему нехватки мест в детских садах за счет расширения федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Депутаты обратились к министру образования и науки Андрею ФУРСЕНКО и полномочному представителю президента РФ в ДВФО Виктору ИШАЕВУ с предложением дополнить ФЦП подпрограммой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» и предусмотреть в федеральном бюджете 15 млрд рублей. Эти средства позволят построить на Дальнем Востоке 60 детских садов.

- Депутаты ранее вносили предложение о выделении средств на строительство новых детских садов в Государственную Думу. Но поскольку бюджет на 2011-2013 годы уже принят, сейчас мы вынуждены обраться в Министерство образования с предложением разработать программу по развитию сети дошкольных учреждений в ДВФО и Забайкалье, - пояснил председатель Комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

В Приморье проблема дефицита мест в детсадах стоит наиболее остро. В очереди в дошкольные учреждения края стоят 34 тыс. детей. Хотя нельзя сказать, что местные власти не занимаются решением проблемы.

- Могу сказать, что во Владивостоке в течение года были освобождены здания 4-х бывших детских садов, которые будут отремонтированы, в судах рассматриваются дела о возврате городу еще пяти зданий детских садов. В некоторых муниципальных образованиях есть очень хорошие программы семейных детских садов, прилагаются усилия по увеличению количества мест в действующих детских садах, - привела примеры депутат Законодательного Собрания Приморского края, заслуженный учитель РФ Валентина КАТКОВА.

Тарифы – под более жесткий контроль

Тарифы, в первую очередь на жилищно-коммунальные услуги, больно бьют по карману приморцев. Краевые законодатели предложили ограничить рост тарифов и с соответствующим предложением обратились к спикеру Госдумы Борису ГРЫЗЛОВУ.

- Председателем правительства РФ Владимиром Путиным была поставлена задача, в соответствии с которой рост цен на коммунальные услуги для населения не должен превышать 13-15%, но даже это не может защитить население страны и жителей Приморского края от очевидного отставания роста зарплат и пенсий от роста цен на коммунальные услуги. Опережающий инфляцию рост цен на основные продукты питания, увеличение транспортных тарифов напрямую сказывается на значительном снижении уровня жизни населения Приморского края, - говорится в обращении.

Приморские депутаты считают, что цены на коммунальные услуги не должны опережать прогнозируемый на будущий год уровень инфляции. Они предложили своим коллегам из Госдумы законодательно установить предельный индекс роста цен на тепловую и электрическую энергию, чтобы рост тарифов не опережал инфляцию.

Повышены штрафы для нерадивых должностных и юридических лиц.

Депутаты значительно увеличили штрафы для должностных и юридических лиц, которые не справляются со своими обязанностями, например, не поддерживают надлежащее санитарное состояние на подведомственных территориях.

Законодательная инициатива предусматривает увеличение штрафных санкций за неисполнение или нарушение муниципальных нормативных правовых актов в области санитарного содержания городов и районов Приморья, сообщила коллегам депутат Виктория НИКОЛАЕВА. Речь, в частности, идет о нарушении графика вывоза бытовых отходов, а также установленных сроков уборки снега и льда в зимнее время, сброс и сжигание мусора в неустановленных местах, сброс строительных материалов и тары, в том числе возле торговых точек, и другие нарушения.

В новой редакции за эти нарушения для должностных лиц предусматривается штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (в прежней редакции от 3 до 5 тыс. рублей); для юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей (в прежней редакции - от 10 до 30 тыс. рублей). Для граждан размер штрафа законодатели оставили прежним – от 500 до 3 тыс. рублей.

Даже по прежним ставкам с начала года административные комиссии городов и районов Приморского края и административная коллегия края рассмотрели более двух тысяч дел об административных правонарушениях. С нарушителей взыскано более 1,7 млн рублей штрафов. Однако, как показывает практика, ранее утвержденные ставки не сильно пугали нарушителей.

Приоритет проблеме техосмотра

Прокурор Приморского края Юрий ХОХЛОВ отчитался перед депутатами о работе краевой прокуратуры в свете реализации положений Послания президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года. Информация вызвала немало вопросов у законодателей. Депутат Валентин ДУБИНИН поднял тему техосмотра и попросил прокурора принять более жесткие меры по нормализации ситуации.

- Особенно много проблем в районах и городах края: Анучинском, Кавалеровском, ЗАТО Фокино. На местах люди уже теряют терпение, видя подобные безобразия, - сказал депутат Валентин Дубинин.

Спикер парламента поддержал коллегу.

- Ситуация с техосмотром непростая, на всех встречах с избирателями поднимаются эти вопросы, - подтвердил Виктор Горчаков. Прокурор пообещал в кратчайшие сроки принять меры.

- Использование Интернет-технологий при прохождении техосмотра, которое начнется после 5 апреля, позволит решить проблему взимания платы с автомобилистов дополнительной платы коммерческими структурами. Мы обсуждали эту проблему с начальником УВД Приморского края, он открыто реагирует на проблему, хотя есть проволочки на местах. Думаю, в связи с предстоящими изменениями в процедуре технического осмотра автомобилистов Приморья ждут позитивные перемены, - заверил депутатов Юрий Хохлов.

Он заверил, что на следующей неделе в Законодательное собрание будет представлен отчет о работе, проделанной работниками прокуратуры по этому вопросу.

Депутаты усилят контроль над законностью

Депутат Александр ПЕРЕДНЯ предложил расширить полномочия депутатов, чтобы повысить эффективность работы.

- В обязанности депутата входит защита интересов избирателей. Но как их защищать, если нет права требовать исполнения закона?! - До сих пор депутат мог лишь запрашивать информацию у тех или иных органов. Я же предлагаю внести такие поправки, чтобы он смог потребовать соблюдения законности, - пояснил «ЗР» Александр Передня. – Для депутатов-одномандатников важна работа с избирателями, и моя поправка поможет эффективнее отстаивать интересы людей в рамках действующего законодательства.

Он предложил в гл.3 закона «О статусе депутата Законодательного собрания» дополнить ст. 17 текстом: «право депутата Законодательного собрания требовать устранения нарушений действующего законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан.1. Депутат ЗС вправе потребовать от должностных лиц, органов государственной власти, иных государственных органов…незамедлительного устранения нарушения закона, прав, свобод и законных интересов граждан, а в необходимых случаях – обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с требованием о пресечении нарушения. 2. Должностные лица …обязаны незамедлительно принять меры для устранения нарушения, а при необходимости – для привлечения виновных к ответственности с последующим информированием об этом депутата».

- Предложение депутата федеральному законодательству не противоречит, - прокомментировала идею представитель прокуратуры в ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА.

Большинство законодателей, 27 из 30, поддержали коллегу и приняли его поправки.

Стоит добавить, что подобные поправки уже приняты в пяти регионах России.