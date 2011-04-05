Сергей Дарькин о радиации, газификации, инновациях, казино и гольф-поле

На прошлой неделе губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН выступил перед журналистами и ответил на самые актуальные вопросы приморцев.

О радиационной безопасности

- По всем нашим расчетам, никакой радиационной угрозы для Приморья нет. Мониторинг радиационного фона в Приморье ведется каждый час.

Моя семья находится сейчас дома, во Владивостоке. Дочь вообще никуда не захотела ехать на каникулы, осталась с нами.

Но мы все-таки провели очень большую работу по усилению мобилизации Приморского края в случае чрезвычайной ситуации, в том числе радиационной угрозы. Мы впервые провели штабные тренировки по полной эвакуации населения Приморского края в случае необходимости. И я считаю, что это правильно. Мы живем в 21 веке и должны быть готовы к различным ситуациям.

Хочу отметить, что у наших соседей-японцев было бы гораздо больше жертв, если бы у них не было их системы предупреждения цунами. В Приморском крае буквально несколько месяцев назад установили подобную систему. Сегодня я подписал ряд постановлений по усилению контроля и по координации действий по оповещению населения.

Еще раз хочу отметить, что никакой радиационной опасности в Приморском крае нет!

Развитие края в первом квартале 2011 года и тарифы

- Нам удалось сохранить положительные тенденции 2010 года. Это, прежде всего, рост валового регионального продукта и привлечение инвестиций. Отмечу, что за первый квартал удалось привлечь в экономику края 22 млрд рублей. Средняя зарплата в крае составила 24 тыс. рублей.

Мы приложили очень большие усилия по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость бензина удалось снизить на два рубля.

Ведем работу по тарифам на жилищно-коммунальное хозяйство. После жалоб граждан в конце года проверили ряд муниципальных образований. Кроме того, закончили большую работу по приведению формы квитанций на услуги ЖКХ к единому, более простому и понятному, варианту. С 1 июня все жители края получат упрощенные квитанции. В них будет мало цифр, чтобы каждый житель края мог сам подсчитать, сколько он должен заплатить за тепло и электроэнергию. Самый большой платеж у нас, конечно, остается за тепло. С прошлого года в квитанциях указывается, сколько мы каждой семье дотируем из краевого бюджета за теплоснабжение. В целом на различные социальные выплаты по линии ЖКХ мы ежегодно тратим около 6 млрд рублей. И сегодня мы подошли к тому, что дальнейшее повышение тарифов экономически нецелесообразно. В крае работают программы энергоэффективности. Есть определенные результаты.

Практически закончен отопительный сезон. Осенне-зимний период прошел достаточно успешно. Аварии, конечно, были, но локальные.

Газ решит многие проблемы

- Очень важен приход в Приморский край газа. В этом году должны начать перевод ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также центральной пароводяной бойлерной на газ. Заменив уголь газом, мы улучшим экологическую ситуацию. Переход на газ позволит нам не заготавливать уголь впрок, на ТЭЦ не будет золоотвалов.

Кроме того, газ позволит стабилизировать цены на энергоносители. Председатель правительства Владимир ПУТИН дал поручение, чтобы стоимость газа для потребителей Приморского края была равна в пересчете на рубли 140 долларов за тысячу кубометров. Это примерная стоимость средней Гкал в Приморском крае.

С 2012 года мы планируем начать поставки газа муниципальным образованиям, через которые проходит нитка газопровода. Это Пожарский район, Спасск, Спасский район, Дальнереченск и Дальнереченский район, Черниговский район, Уссурийск. Тем самым мы сможем начать подачу газа частным потребителям, всем, кому этот газ нужен. В первую очередь, постараемся газифицировать частные дома, где это возможно. Потому что старые стандартные дома газифицировать, по закону, нельзя. В наших планах – газификация 98 населенных пунктов Приморья. Это будет стоить примерно 15 млрд рублей.

Новые дороги и мост через бухту «Золотой Рог»

- По строительству дорог, если говорить объективно, выполняется очень большой объем работ. Ремонтируем старые дороги, строим новые трассы.

Новые дороги, которые пойдут в объезд Владивостока и сегодня строятся, мало мешают жителям города. Но, к сожалению, я не могу сказать слов благодарности строителям, которые реконструируют нашу главную дорогу М-60 – гостевой маршрут от станции Санаторная до Золотого Рога. Это сложный участок. По этой дороге будет проходить до 40 тыс. автомобилей в сутки. Это дорога первой категории. Она будет сдана в 2012 году.

Но, что касается хода строительства, считаю, что работа плохо организована, можно было не разбивать асфальт и не менять бордюры зимой. Как результат - сейчас возникают многочисленные автомобильные пробки.

Я постоянно говорю главе Владивостока и подрядчикам: «Наша задача – дорогу отремонтировать, но чтобы это не мешало жителям Владивостока».

Уже сколько месяцев строятся мосты через Вторую речку и в районе Седанки. Хотели еще раскопать мост через Фирсова, но я запретил это делать, пока строители не приведут в порядок места, где уже ведется строительство. По ряду объектов срываются сроки. Я взял этот вопрос под контроль.

Кроме того, мы провели ряд совещаний по содержанию дорог во Владивостоке. На это выделяются очень большие деньги из краевого и федерального бюджетов. Мы дали Владивостоку деньги на покупку новой техники. И я считаю, что город может лучше содержать дороги и убирать их. До сих пор в краевом центре не приняты нормативно-правовые акты по содержанию автомобильных дорог. Сейчас мы готовим документы, в которых четко будет прописано, что такая-то дорога должна убираться столько-то раз в зависимости от ее категории. Это самая больная проблема, она волнует всех жителей Владивостока. Да и в крае ситуация тоже не сильно отличается.

Мы должны усиливать работу по благоустройству. Когда выходишь из дома и видишь что вокруг не убрано, откосы не подстрижены, не выложена подпорная стенка… Считаю, что пришло время этим заняться. Это работа администрации Владивостока. Мы им много помогаем, и будем все больше спрашивать предметно за каждый участок.

Если говорить про мост через бухту «Золотой Рог», то здесь у нас все нормально, строительство не мешает движению. Мост обязательно будет построен к саммиту АТЭС.

Мы строим не только два самых крупных – через бухту «Золотой Рог» и на остров Русский, но еще и третий Де-Фриз – Седанка. Проезд по всем трем мостам будет бесплатным.

В Приморье скоро появится легальное казино

- Первое казино в игорной зоне планируем открыть в ноябре этого года. В перспективе – у нас в крае будет не просто игорная зона, где разместятся казино, а большая зона для семейного отдыха. Здесь можно будет гулять по паркам, кататься на горках, посещать торговые центры, спортивные залы, рестораны, кафе. Хорошие возможности и для пляжного отдыха, и для зимней рыбалки. В дальнейшем будет построено гольф-поле.

Занятость населения

- Безработица волнует жителей Приморья, страны и всего мира. Идет сокращение количества мест на предприятиях. По моей оценке, это очень серьезная проблема.

Я персонально занимаюсь занятостью, по каждой отрасли, по каждому предприятию. Например, ситуация на «Владавиа». Они вынуждены были сократить работников и даже уменьшить зарплату пилотам, так как у предприятия были убытки. Такова реальная экономическая ситуация, а не вина «плохого директора».

У нас сегодня безработица составляет 2,4%. В Приморском крае официально безработными считаются 24 тыс. человек и при этом 62 тыс. вакантных мест. Такой вот дисбаланс. Из всех регионов Дальнего Востока такая ситуация на рынке труда только в Приморском крае.

Стабилизацией безработицы серьезно занимается наша служба занятости. Всем обратившимся пытаются найти работу, или переобучить, либо привлечь к общественным работам. Центр также занимается трудоустройством бывших работников правоохранительных органов. Тем более что в ближайшее время в правоохранительных органах будет новое сокращение. Все эти проблемы ложатся на центр занятости. Но у нас работает хорошая краевая целевая программа по безработице.

Другая проблема, волнующая жителей, это сокращение рабочих мест на действующих предприятиях. И дело не в том, что предприятия разоряются. Таких в крае всего около 20. Чаще всего идет сокращение штата сотрудников для повышения производительности труда. Предприятия закупают новую технику, внедряют компьютеризацию, соответственно уменьшается потребность в количестве работников. К сожалению, эта тенденция характерна для многих краевых предприятий. Не скрою, что во время кризиса давал команду этим предприятиям не сокращать людей. Например, на «Примавтодоре», в «Примтеплоэнерго». Сейчас мы внимательно следим за численностью работников. Но особенно остро такая проблема стоит перед частным сектором. Здесь двоякое положение. С одной стороны, хорошо, что повышается производительность труда. С другой – мы заинтересованы, чтобы в крае было меньше безработных.

Вообще это общемировая проблема. Соблюсти государственные интересы, одновременно обеспечив темпы развития рыночной экономики – это высший пилотаж любого руководителя.

В настоящее время усилилась роль профсоюзов. Наши профсоюзы тоже должны идти в ногу со временем, а не придерживаться постулатов сорокалетней давности. У администрации края хорошие отношения с профсоюзами, налажен конструктивный диалог.

Автосборочное производство «Соллерс-ДВ»

- В этом году «Соллерс» должен произвести 27 тыс. автомобилей. Это уже приличное количество машин. С приходом газа, «Соллерс» сможет существенно увеличить локализацию и уже на месте проводить покраску автомобилей, сварку. То есть ожидается существенное увеличение объемов производства в Приморье.

Ряд других компаний – «Мазда», «Рено-Ниссан» - готовы размещать автомобильные производства в Приморье. Подписано соглашение с «Тойотой». Думаю, что в течение 5 лет мы должны получить автомобильный кластер на выпуск до 200 тыс. автомобилей в год.

Цены на потребительском рынке

- Цены на продукты питания, конечно, растут. Мы отслеживаем ситуацию, стараемся сделать так, чтобы ни одно из звеньев цепи по доставке продуктов к конечному потребителю не завышало цены.

Хлеб входит в перечень 20 самых важных продуктов питания. Мы принимаем меры, которые позволят контролировать цены на хлеб. В Минсельхоз России мы направили обращение о выделении Приморскому краю из интервенционного фонда 25 тыс. тонн фуражного зерна и 3 тыс. тонн продовольственной пшеницы.

В этом году будет адекватный ответ рынка по гречке. Сельхозпроизводители в три раза больше обычного засеят гречихи. То есть рынок заставляет реагировать адекватно. Поэтому будем дальше контролировать ситуацию и не позволим ценам обогнать инфляцию.

Молодежная политика

- Считаю, что каждый руководитель должен заниматься проблемами молодежи. Молодежь – это будущее любого государства. Это не громкие слова. Мы специально создали Управление по делам молодежи. Не скрою, что мне пришлось принять ряд кадровых решений для того, чтобы наладить работу управления.

Самое главное - дать молодежи возможность получить хорошее образование и затем найти достойную работу. Мы должны к этому двигаться. Тогда мы и население стабилизируем, и качество жизни повысим. По словам президента Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА, главная задача любого руководителя – повысить качество жизни населения.

Пока же только с 1 января 2010 года по 1 января 2011 численность жителей Приморского края уменьшилась на четыре с половиной тысяч человек из-за разницы между количеством родившихся и умерших. Но при этом впервые в край приехало больше, чем выехало. Отток населения мы стабилизировали, но он есть.

Уверен, мы переломим эту негативную тенденцию. Ведь наши проекты - АТЭС, нефтехимический завод, газопровод – обеспечат край самыми современными рабочими местами.

Второй вопрос - квартиры. Это сложнейшая проблема, которую необходимо решать. За 9 лет мы выдали полторы тысячи квартир по программе «Квартира молодой семье». Но это очень мало.

Во всем мире работает ипотека. На сегодня мы не можем закрыть все потребности в ипотеке для жителей Приморья. Количество нуждающихся растет. Я считаю, что здесь очень важна помощь государства в финансировании этих проектов. В Приморье, как и в целом по России, эта задача пока не решена. Для этого нужны значительные средства. Необходимо, чтобы государство или банки могли предоставить молодой семье необременительный кредит на приобретение квартиры или дома.

Мы начинаем строить социальное жилье. Но пока в крайне небольшом объеме. Должны быть серьезные государственные программы.

Образование

- Теперь поговорим об образовании. О реформе образовании общей школы. Я не сторонник этой реформы. Хотелось бы вернуться к старой доброй системе образования, которая была в советские времена, но с максимальным внедрением компьютерных технологий. Я считаю, что это правильно. У нас была очень хорошая система образования.

Теперь о высшем образовании. Большие надежды я связываю с ДВФУ и с развитием наших конкурентоспособных университетов, таких как ВГУЭС. Мы будем укреплять медицинский университет, который готовит кадры для здравоохранения. Сейчас ведется работа по созданию хорошей больничной базы при университете. Ну и будем строить клинику при ДВФУ по высшим мировым стандартам.

Хотел бы еще обратить внимание на связь между высшей школой, инновациями, экономикой и предприятиями. Здесь я вижу огромный потенциал. У нас уже появляются инновационные производства. Например, «Восточная верфь» выпускает углепластиковые паромы. В крае производятся современные покрытия для фрегатов ВМФ. Мы уже заказали два первых катамарана-парома, которые будут перевозить по 250 пассажиров со скоростью 25 узлов в сутки. Еще есть примеры, связанные с развитием биотехнологий, разработкой новых лекарств. Возникают новые отрасли экономики, которых у нас не было. А именно кластеры нефтехимии. Такие мощные производства дадут серьезные бюджетные вливания и новые рабочие места. Не могу не сказать о новом кластере судостроения. У нас в крае была хорошая судоремонтная база, а вот судостроением мы никогда не занимались. Одна новая верфь уже построена, две еще строятся.

Если подводить итог стратегическому развитию края, то к 2012 году мы должны сформировать проект по созданию Большого Владивостока, где будут жить 2-3 млн человек. При этом мы обязаны сохранить уникальную природу Приморского края.

Спорт

- В Приморье должны быть созданы все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне.

Главное – работать на результат. Количество приморцев, которые регулярно занимаются спортом, мы планируем увеличить до 30 процентов. Наша задача создать все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне. Эти направления реализуются в рамках долгосрочной краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы». Определено 15 опорных видов спорта -волейбол, баскетбол, бадминтон, бокс, дзюдо и самбо, парусный спорт, тяжелая атлетика, легкая атлетика, лыжные гонки, гребля на байдарках и каноэ и другие. Есть среди них и новые для Приморья виды спорта - шорт-трек, первый чемпионат по которому прошел недавно.

Отдельной строкой в программе предусмотрена подготовка приморских спортсменов к участию в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани. Сейчас мы готовим 8 спортсменов, которые могут претендовать на медали в Лондоне. Это наши бадминтонисты, гребцы, легкоатлеты, тяжелоатлеты.

Как всегда очень высокие цели стоят перед нашей футбольной командой «Луч-Энергия». Почти закончено формирование состава команды. Процесс идет сложно, потому что достаточно много изменений в футбольных правилах и поменялся глава российской федерации по футболу. Но мы ожидаем хорошего выступления от нашей команды. Давайте пожелаем команде хорошего выступления в новом сезоне!