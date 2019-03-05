Время значимых шагов

Парламент Приморья поддержал миллиардные инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу края

Еще один шаг для ускоренного развития Приморского края сделал краевой парламент на своем заседании 27 февраля. Как отметил председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК, в новой редакции бюджета региона на 2019 год серьезно увеличены ассигнования на обновление инфраструктуры, благоустройство, меры социальной поддержки.

Объем расходной части краевой казны стал рекордным за всю историю Приморья – почти 130 млрд рублей, но представители администрации заверили: финансирование новых обязательств не потребует привлечения коммерческих кредитов.

Внимание и деньги – не только Владивостоку

Корректировка бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов была одобрена парламентариями сразу в трех чтениях. Изменения в главном финансовом документе стали самыми масштабными за последние годы в плане увеличения расходной части – она увеличена на 11,8 млрд рублей, а доходы бюджета – почти на 1 млрд рублей. Увеличение доходов стало возможным в связи с ростом собственных доходов края от поступлений по акцизам и за счет федеральных средств на обеспечение лекарственными препаратами и на выплату региональной доплаты к пенсии.

В новой редакции основные параметры бюджета Приморского края на 2019 год составляют: по доходам – более 114,8 млрд рублей, по расходам – более 129,9 млрд рублей, дефицит – немногим более 15 млрд рублей. Как отметила первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА, достигнутый дефицит бюджета – предельный, однако он соответствует параметрам Бюджетного кодекса РФ. Покрывать разницу между доходами и расходами планируется не за счет коммерческих кредитов, а за счет остатков бюджетных средств, перешедших с прошлого года. Кроме того, депутаты утвердили текст дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности Приморского края перед Минфином РФ по ранее взятым бюджетным кредитам.

- В рамках корректировки были перераспределены средства практически по всем разделам и государственным программам, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – Наибольшее увеличение произошло по разделам «национальная экономика», а также по расходам на социальную политику и жилищно-коммунальное хозяйство. Понятно, что многие не решавшиеся годами проблемы требуют вложения значительных финансовых средств. Но увеличение расходов влечет и повышение требований к исполнению взятых на себя обязательств. Надеемся, что исполнение расходных обязательств в 2019 году будет гораздо выше, чем в предыдущие годы.

В новой редакции бюджета-2019 дополнительно выделены 4,5 млрд рублей на развитие муниципальных образований Приморья. Основная часть этой суммы должна пойти на поддержку Владивостока, недавно ставшего столицей Дальневосточного федерального округа. Город получит несколько миллиардов рублей на приведение в порядок дорог, обновление автобусного парка и строительство автопарковок. В связи с этим депутат от избирательного округа №2 (Владивосток) Дмитрий НОВИКОВ уточнил, как будут эксплуатироваться новые муниципальные автобусы для краевой столицы, на которые из бюджета Приморья выделят около 1 млрд рублей.

В свою очередь, депутаты, представляющие различные муниципальные районы Приморского края, отметили необходимость дальнейшего увеличения расходов и на развитие «своих» муниципалитетов. А парламентарий Алексей КОЗИЦКИЙ акцентировал внимание на состоянии дорог и мостов в регионе – многие из них, как следует из недавно представленного в ЗС ПК отчета дорожников края, требуют срочного ремонта. По словам Веры Щербины, эти вопросы также учтены в одобренной депутатами новой версии краевого бюджета.

Строить много и быстро

Также в трех чтениях законодатели Приморья приняли закон «О содействии развитию строительства в Приморском крае», который направлен на увеличение объемов жилищного строительства в регионе и решение проблемы «обманутых дольщиков». По словам представившего законопроект вице-губернатора Константина БОГДАНЕНКО, для решения этих задач планируется создать специальную краевую организацию в форме фонда. Заместитель главы региона выразил надежду, что в попечительский совет новой структуры войдут и представители Законодательного Собрания. В свою очередь, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС попросил представить депутатам более понятный доклад о том, как будет построена работа нового фонда, и какой объем средств потребуется для функционирования новой структуры.

- Закон позволит повысить инвестиционную привлекательность строительства в Приморском крае, - уверен председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО. – Созданный единый институт по развитию строительства будет финансироваться за счет краевого бюджета, но средства будут возвращаться за счет реализации застройщикам земельных участков с готовой инфраструктурой. За этим законом – большое будущее.

В перспективе закон поможет значительно повысить доступность жилья для приморцев, а также создать в регионе рынок арендного жилья. А уже в ближайшее время принятый закон должен поспособствовать скорейшей достройке «проблемных» жилых объектов. Предполагается, что благодаря прописанному в новом краевом законе механизму решения проблемы «обманутых дольщиков» в 2019-2020 году в свои долгожданные квартиры въедут более 1,2 тысяч граждан.

Историю Приморья пропишут в законе

В дни, когда Приморский край вспоминает события полувековой давности на острове Даманский, краевые законодатели одобрили в первом чтении проект закона «О праздничных днях и памятных датах Приморского края». Он официально закрепляет важнейшие даты в истории Приморья. Депутаты уверены, что это поспособствует формированию уважительного отношения к историческим традициям, утверждению в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, развитию традиций патриотизма.

- Согласно Конституции РФ, каждый субъект Федерации имеет право установить региональные праздничные и памятные даты. Во многих субъектах такие даты установлены, и мы посчитали важным это и для Приморья. Важно знать свою историю, воспитывать патриотизм, - убежден председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ.

В числе предложенных для включения в закон памятных дат – День учреждения Уссурийского казачьего Войска (26 июня 1889 года), День провозглашения Владивостока крепостью (30 августа 1889 года), День закладки восточного участка Транссибирской магистрали (19 мая 1891 года), День освобождения Владивостока от иностранной военной интервенции (25 октября 1922 года), День памяти Хасанских событий (11 августа 1938 года), День памяти Даманских событий (2 и 15 марта 1969 года), День присвоения Владивостоку почетного звания «Город воинской славы» (4 ноября 2010 года). Также предполагается официально установить День герба и флага Приморского края, День Приморского края и дни городов и муниципальных районов.

На фото: В новой редакции бюджета региона на 2019 год, утверждённой краевыми депутатами, серьезно увеличены ассигнования на обновление инфраструктуры, благоустройство, меры социальной поддержки.

Фото пресс-службы ЗС ПК.