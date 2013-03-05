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В Приморье коммунисты обвинили единороссов в рейдерском захвате власти

05 Марта 2013, 14:42 | Приморье

Приморские коммунисты на специально созванной во Владивостоке пресс-конференции 5 марта обвинили единороссов в попытке рейдерского захвата власти в краевом центре Приморья на ближайших выборах мэра города.

Именно как рейдерский захват власти расценили коммунисты изменения внесенные в Избирательный кодекс Приморья, согласно которым теперь выборы глав муниципальных образований будут проводиться простым большинством голосов, то есть в один тур. Поправки были одобрены Законодательным собранием Приморского края на февральской сессии.

- Произошла попытка рейдерского захвата власти через изменение законодательства с помощью подконтрольного большинства депутатского корпуса Законодательного собрания Приморского края, - заявил депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Евгений БОЧАРОВ.

Коммунисты убеждены, что изменения были внесены для обеспечения победы кандидата от партии власти.

- Избирательная комиссия у нас в Приморье давно заняла позицию поддержки интересов одной партии. Это проявилось при введении империале(система подсчетов голосов, по которой партия большинства получает мандатов больше, чем за нее проголосовало – прим. «ЗР»), а теперь при принятии законопроекта о проведении выборов в один тур. Мы стали единственной фракцией, выступившей против, - подчеркнул Евгений Бочаров. - «Единая Россия» стремительно теряет поддержку населения. Люди устали от обещаний. Но у партии власти большой административный ресурс. Поэтому они боятся второго тура, когда оппозиция может объединить свои силы. Все остальные доводы не выдерживают критики. Например, можно было еще больше сэкономить, если совместить выборы главы с выборами депутатов.

Коммунисты призвали общественность объединить усилия в борьбе против муниципальных выборов в один тур, так как в таком случае «должность главы города может занять человек, за которого проголосует всего 10% от общего числа избирателей, а такого руководителя нельзя считать легитимным».

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Жунусов
Теги: выборы  единая россия  КПРФ 



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Комментарии

  • Псевдоним22:16, 05.03.2013#

    Коммунисты это уже не коммунисты а ананисты:)! Гнать их вместе с Зюгановым пердуном маразматиком!! Хотели б не просрали СССР мудазвоны!!!!

  • santey22:50, 05.03.2013#

    говоря простым языком, они просто вытащили из барабана своего револьвера все пули и теперь им играют в рулетку. Хитро, но понятно, что от ОТЧАЯНИЯ !!!

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