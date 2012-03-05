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«Красный пояс» Приморья выбрал Путина

05 Марта 2012, 14:36 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ZRPRESS. На северах Приморья и в Арсеньеве, как и предполагалось, на выборах президента РФ победу одержал выдвиженец «Единой России» Владимир ПУТИН. В Арсеньеве он набрал 55,84% голосов избирателей, а вот в Кавалерово и Дальнегорске гораздо меньше – 47,57% в Кавалеровском районе и 46,79% в Дальнегорском городском округе.

Вторым, как и ожидалось, в «красном» поясе северов и в Арсеньеве идет коммунист Геннадий ЗЮГАНОВ: если в Арсеньеве он набрал всего 21,78% голосов, то в Кавалеровском районе – уже 31,58%, в Дальнегорском городском округе – 30,47%. Третье место на северах - в Кавалерово и Дальнегорске – уверенно занимает лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ с 8,37% в Кавалерово и 9,11% в ДГО. В Арсеньеве третий – независимый кандидат Михаил ПРОХОРОВ – 8,70%. В.Жириновский в Арсеньеве – на четвертой позиции – 7,74%. В Кавалеровском районе и ДГО Михаил Прохоров – четвертый: 6,84% и 6,97% соответственно. Замыкает список лидер эсеров Сергей МИРОНОВ, набравший в ДГО – 5,33%, в Кавалеровском районе – 4,50%, в Арсеньеве – 4,95%. Явка выше всего в Арсеньеве – 64,68%, в Кавалерово – 57,19%, в ДГО – 54,70%.

Нарушения были, но мало. В городскую газету «Бизнес-Арс» звонили возмущенные граждане с претензией: почему в городе скупают голоса за кандидата Владимира ПУТИНА за 500 рублей? Сами журналисты «Б-А» с фактами скупки не сталкивались, но слышали о них от жителей. Объясняли, что по закону кандидаты имеют право заключать договоры на агитацию с гражданами. В Дальнегорском городском округе возле одного из избирательных участков видели группу бомжей, которым дали открепительные талоны и по 200 рублей. А за кого им велено было голосовать – история умалчивает. В целом в Кавалерово и Дальнегорске избирательная кампания по выборам президента РФ прошла спокойно, без инцидентов. В Кавалерово выбирали, кроме того, депутата районной Думы по округу № 3 (п. Горнореченск) из двух кандидатов – это коммунист Сергей ПЛЕВАКО и единоросс Михаил ЧАЩИН. Победил единоросс Михаил Чащин – за него отдали голоса 285 избирателей Горнореченска (50,1%). За Сергея Плевако – 256 голосов (45,4%). Но у С.Плевако есть сомнения в честности проведенных местных выборов.

По словам С.Плевако, при подсчете избирком не досчитался 1 бюллетеня. «Очевидно, устроили «карусель»: избирательница вынесла пустой бюллетень, его передали, допустим, бомжу, который спрятал его в карман, зашел, взял два бюллетеня для голосования (за президента и за кандидата в депутаты местной Думы), проголосовал, вышел, и передал пустой бюллетень следующему бомжу… Так мои оппоненты набрали нужное количество голосов для перевеса результатов кандидата-единоросса», - такое предположение высказал Сергей Плевако. Он видел, как возле избирательного участка в Горнореченске «крутились» машины депутатов районной Думы, где представлены сплошь единороссы, кроме одного представителя ЛДПР. Но что было на самом деле?.. Вопрос риторический. Поди, разбери…

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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