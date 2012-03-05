www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Приморье: предварительные итоги выборов президента РФ

05 Марта 2012, 14:15 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ZRPRESS. В России прошли выборы президента Российской Федерации.

Из 38 избирательных комиссий все 38 комиссий представили свои протоколы в избирательную комиссию Приморского края.

Из более чем 1,4 млн потенциальных избирателей в Приморье проголосовали более 900 тыс. человек.

По предварительным итогам, лидер голосования Владимир Путин набрал в Приморье в среднем 57,47%, за него проголосовали более полумиллиона человек. Меньше всего отдали за него голосов жители Первореченского района г. Владивостока – 44,24%. Самый больший результат показала Артемовская избирательная комиссия - 69,74%.

Вторым по предварительным результатам выборов идет Геннадий Зюганов с 20,42% по Приморью.

В отличии от среднероссийских результатов, на третьем месте у нас идет Владимир Жириновский – 8,58%. В то время как по России тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров, у нас он занял четвертое место с результатом 7,84% - его избирателями оказались чуть более 70 тыс. жителей края.

Миронов Сергей Михайлович, как и в среднем по России, уверенно занимает пятую позицию – 4,31%.

В целом по районам Владивостока лидер голосования нынешний премьер во Фрунзенском и Советском районах набрал более 50% - 51,25% и 50,2% голосов соответственно, Первомайский - 47,65%, Ленинский - 45,02%. Кроме того, еще в двух муниципальных образованиях Приморского края Путин не перешагнул 50%-ного барьера: в Дальнегорском городском округе он набрал 46,79% и в Кавалеровском муниципальном районе – 47,57%.

Подсчет голосов в Приморье продолжается. На настоящий момент обработано 95,15% бюллетеней.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".

Автор: Мария Кузовлева
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru