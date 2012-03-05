Приморье: предварительные итоги выборов президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта, ZRPRESS. В России прошли выборы президента Российской Федерации.

Из 38 избирательных комиссий все 38 комиссий представили свои протоколы в избирательную комиссию Приморского края.

Из более чем 1,4 млн потенциальных избирателей в Приморье проголосовали более 900 тыс. человек.

По предварительным итогам, лидер голосования Владимир Путин набрал в Приморье в среднем 57,47%, за него проголосовали более полумиллиона человек. Меньше всего отдали за него голосов жители Первореченского района г. Владивостока – 44,24%. Самый больший результат показала Артемовская избирательная комиссия - 69,74%.

Вторым по предварительным результатам выборов идет Геннадий Зюганов с 20,42% по Приморью.

В отличии от среднероссийских результатов, на третьем месте у нас идет Владимир Жириновский – 8,58%. В то время как по России тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров, у нас он занял четвертое место с результатом 7,84% - его избирателями оказались чуть более 70 тыс. жителей края.

Миронов Сергей Михайлович, как и в среднем по России, уверенно занимает пятую позицию – 4,31%.

В целом по районам Владивостока лидер голосования нынешний премьер во Фрунзенском и Советском районах набрал более 50% - 51,25% и 50,2% голосов соответственно, Первомайский - 47,65%, Ленинский - 45,02%. Кроме того, еще в двух муниципальных образованиях Приморского края Путин не перешагнул 50%-ного барьера: в Дальнегорском городском округе он набрал 46,79% и в Кавалеровском муниципальном районе – 47,57%.

Подсчет голосов в Приморье продолжается. На настоящий момент обработано 95,15% бюллетеней.

Мария Кузовлева, "Золотой Рог".