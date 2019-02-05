Время стабильной работы

Первая в наступившем году сессия Законодательного Собрания Приморья была во многом посвящена конкретизации законов о новых мерах социальной поддержки, принятых в конце 2018 года. Однако начали работу парламентарии с кадрового вопроса, одобрив кандидатуру на должность первого вице-губернатора Приморского края.

В ходе обсуждения представителями законодательной и исполнительной власти было подчеркнуто: только совместная, слаженная работа позволит улучшить жизнь приморцев.

Поддержали профессионала

На первом в 2019 году заседании краевой парламент реализовал одну из своих важнейших функций - согласование кандидатуры на пост первого вице-губернатора Приморского края. Глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО лично посетил заседание, чтобы рекомендовать на этот пост Веру ЩЕРБИНУ, работавшую на аналогичных должностях в Амурской и Сахалинской областях.

- Вера Георгиевна начинала свой трудовой путь здесь, в Приморском крае, возглавляла бюджетное управление. Считаю, что данный руководитель способен наладить эффективное взаимодействие с муниципальными и федеральными органами власти, - отметил Олег Кожемяко.

- Комитет на своем заседании рассмотрел данную кандидатуру, коллеги задали вопросы. Комитет принял решение согласовать данную кандидатуру на должность первого вице-губернатора Приморского края, - напомнил председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Джамбулат ТЕКИЕВ.

- Вместе с депутатами мы уже обсудили ряд вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание – например, на работу с органами местного самоуправления, - рассказала Вера Щербина. – Ряд решений уже принят: мы увеличили объем краевого софинансирования по инвестиционным проектам, раньше многие муниципалитеты не могли участвовать в этих проектах. Второй шаг – согласование Плана социально-экономического развития Приморского края с органами местного самоуправления. В этой работе должен быть взвешенный подход, согласованные действия с депутатами. Думаю, что мы еще не раз будем это с вами обсуждать.

Среди других задач ближайшего времени – эффективное использование федеральных субсидий на социально-экономическое развитие Приморья, вывод из кризиса предприятий ЖКХ края, а также финансовое наполнение присвоенного Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа.

- Полагаю, что профессиональные качества Веры Георгиевны полностью соответствуют статусу первого вице-губернатора, - высказал свое мнение председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. По итогам тайного голосования за согласование Веры Щербины на второй по значимости пост в структуре исполнительной власти Приморья высказались 34 депутата.

Важные уточнения

В повестку январского заседания ЗС ПК вошел целый ряд вопросов, связанных с конкретизацией принятых в конце 2018 года законов о новых мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан. 30 января депутаты внесли изменения в законы, касающиеся «детей войны», работников бюджетной сферы, а также детей-сирот.

- Законы начали работать, и правоприменительная практика показывает пути их совершенствования. Что мы сегодня и делаем, внеся в ряд из них необходимые корректировки, - подчеркнул председатель ЗС ПК Александр Ролик.

В частности, в законе о «детях войны» теперь конкретизирован порядок расчета льготы по взносам за капитальный ремонт – она будет рассчитываться, исходя из площади, находящейся в собственности, а не в пользовании гражданина. А в законе о дополнительных мерах поддержки работников здравоохранения уточнили размер «подъемных» для молодых специалистов - при принятии документа осенью 2018 года, суммы «подъемных» были указаны с учетом НДФЛ. Но затем Налоговой службой было разъяснено, что данные выплаты подоходным налогом не облагаются.

Как уточнил вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ, несмотря на изменения в законе, сумма «подъемных», которые специалисты получат «на руки», не изменится. Она составит от 200 до 700 тысяч рублей в зависимости от квалификации специалиста и муниципалитета, в котором он устроился на работу. Депутаты поддержали изменения в трех чтениях.

Еще один вопрос из социального блока повестки касался мер поддержки спортсменов, занимающихся популярными в крае видами спорта. Принятый в первом чтении законопроект вводит новую систему поощрения за высокие спортивные достижения и дает возможность поддержать не только тех, кто добился успеха на соревнованиях по олимпийским видам спорта, но и тем, кто занял призовые места на международных (с участием не менее 25 стран мира) и всероссийских (с участием не менее 25 регионов РФ) соревнованиях по видам, не входящим в программу Олимпийских игр.

- Законопроект устраняет диссонанс в вознаграждениях спортсменов и тренеров, добившихся побед на соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Виды спорта, которые для Приморья являются базовыми, которыми занимается много людей, получат дополнительную поддержку, - убежден председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

На фото: В ходе обсуждения кандидатуры на должность первого вице-губернатора Приморского края представителями законодательной и исполнительной власти было подчеркнуто: только совместная, слаженная работа позволит улучшить жизнь приморцев.

Фото Александра МАСЛЯНКО