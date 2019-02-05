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Предвесеннее обострение
Вероятные кандидаты на пост градоначальника столицы Дальнего Востока начали избирательную кампанию
Конкурс на замещение должности главы Владивостока стремительно обретает черты полноценной выборной кампании. Вопреки предположениям о предрешенности итогов конкурса, принять участие в нем решили серьезные политики и просто известные люди. В свою очередь, и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК, до недавнего времени считавшийся едва ли не единственным возможным финалистом конкурса, стал объектом информационных атак еще до подачи документов в комиссию.
Сроки проведения конкурса во Владивостоке вполне сопоставимы с продолжительностью «повторной» губернаторской кампании - около двух месяцев. И хотя сам по себе формат конкурса предусматривает «агитацию» только на этапе собеседования с конкурсной комиссией, очевидно: отведенный на проверку документов месяц будет использован заинтересованными сторонами, чтобы склонить общественное мнение - равно как и мнение тех, кто примет решение по мэру Владивостока - в пользу той или иной кандидатуры.
Нечто подобное уже происходило во время предыдущего конкурса в конце 2017 года, причем тогда негативный информационный фон тоже создавался вокруг действующего и.о. главы администрации - на тот момент городом руководил Алексей ЛИТВИНОВ. Наиболее острая критика в адрес мэрии прозвучала на специально созванном заседании одного из комитетов Заксобрания - речь шла о случившемся 17 ноября 2017 года «снежном коллапсе». Тем не менее, близкий к экс-мэру Игорю ПУШКАРЕВУ Литвинов прошел оба этапа конкурса, а затем, после избрания Виталия ВЕРКЕЕНКО, вплоть до сентября 2018 года продолжал работать в должности первого вице-мэра краевой столицы.
Что интересно, ахиллесовой пятой нынешнего и.о. мэра, Олега Гуменюка, также стала работа в команде с одним из прежних руководителей города - Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, который в последнее время все активнее участвует в общественной жизни Владивостока и Приморья. Несмотря на то, что после 2010 года Гуменюк работал в правительстве Амурской области (под началом Олега КОЖЕМЯКО), а затем возглавлял Хозяйственное управление администрации Приморского края (при губернаторе Владимире МИКЛУШЕВСКОМ и врио губернатора Андрее ТАРАСЕНКО), авторы анонимных (и не очень) телеграм-каналов делают акцент именно на периоде руководства Гуменюка городским спортом в середине 2000-ых годов. И, конечно, на личности Владимира Николаева, радость от возвращения которого в политику испытывают далеко не все приморские элитарии.
Из этой же серии - информация о возможном назначении на руководящий пост в мэрии экс-директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Натальи СОКОЛОВОЙ. Совпадение или нет, но некоторые фигуры из администрации Владимира Николаева начали возвращение во власть именно через департамент земельных и имущественных отношений администрации Приморского края и как раз в тот период, когда его возглавляла Соколова. Как рассказывала два года тому назад Деловая газета «Золотой Рог», в подведомственном департаменту учреждении «Центр развития территорий» (создан в рамках перераспределения полномочий после создания Владивостокской агломерации - прим. автора) работали такие небезызвестные в городе люди, как Константин СТОЦЕНКО и Сергей МАРДАНШИН. Кстати, руководителем другого краевого учреждения, созданного после создания Владивостокской агломерации, - КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» - является Галина КАРПЕНКО. В 2006 году она руководила МУПом «Городские земли», учредителем которого выступило Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры во главе с Николаем АРЖАНОВЫМ.
Добавим, что в рамках принятого в конце 2018 года краевого закона часть полномочий, перераспределенных при создании Владивостокской агломерации, возвращается муниципалитетам. Среди них - распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Во Владивостоке потребуется создание структур, которые займутся выполнением передаваемых функций, поэтому возвращение полномочий произойдет 1 мая 2019 года - то есть, после проведения конкурса на замещение должности градоначальника.
А в пятницу, 1 февраля, немногочисленный пока список участников конкурса на пост мэра краевой столицы пополнил депутат Заксобрания от Первореченского района Владивостока Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ. На данный момент он - единственный претендент на пост мэра, который имеет опыт участия не только в прямых выборах главы Владивостока (в 2013 году занял третье место с 9,5% голосов - прим. автора), но и опыт участия в предыдущем конкурсе на должность главы (2017 год) - правда, в качестве члена конкурсной комиссии. Кроме того, желание побороться за пост мэра высказал член Общественной палаты Приморья, президент фонда «Горожанин и гражданин» Сергей МИЛЬВИТ. Управленческого опыта в его активе нет, зато есть опыт успешной борьбы с точечной застройкой и мусоросжигательным заводом на Второй речке.
Напомним, что прием документов от желающих возглавить Владивосток продлится до 11 февраля включительно. На 12 и 18 марта намечено проведение двух этапов конкурса, а 28 марта должно состояться заседание Думы Владивостока с голосованием по кандидатурам, рекомендованным конкурсной комиссией.
Андрей СЕРОВ, фото Евгении ПРИЙМАК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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