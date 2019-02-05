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Кандидаты идут по этапам
Во вторник, 5 февраля, должен состояться второй этап конкурса на замещение должности главы Надеждинского района Приморья. В этот же день районные депутаты планируют провести голосование по представленным конкурсной комиссией кандидатурам. Напомним, что во второй этап прошли девять человек, включая двух действующих заместителей главы Надеждинского района.
В случае результативного голосования кадровый вопрос, возникший после истечения полномочий прежнего главы территории, Алексея ГУБАРЕВА, решится менее чем за три месяца. Можно сказать, что Надеждинскому району повезло: например, соседний Хасанский район жил с и.о. главы больше года - провести голосование здесь предполагалось вчера, 4 февраля, и на момент сдачи номера его итоги еще не были известны.
А в Партизанске местные депутаты в конце января внесли изменения в Положение о порядке проведения конкурса на должность мэра - ранее, еще осенью 2018 года, отдельные пункты документа оспорила прокуратура. В частности, отменен пункт о том, что председатель конкурсной комиссии должен быть непременно избран из членов комиссии, назначенных депутатами. По заведенной в других муниципалитетах практике, конкурсную комиссию, как правило, возглавляет вице-губернатор Приморья по внутренней политике.
Уточнен и порядок голосования за кандидатов на пост мэра, представленных конкурсной комиссией на рассмотрение муниципальных депутатов. Решение об избрании на должность главы Партизанска должно быть принято большинством голосов от общего числа депутатов, голосование по данному вопросу - открытое. Если по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал достаточного для утверждения числа голосов, то на повторное голосование ставится кандидатура, получившая наибольшее число голосов.
Однако с учетом того, что в Думе ПГО нет явного преимущества у какой-либо политической партии, задача по избранию главы может вновь оказаться невыполнимой. Напомним, что предыдущая попытка провести конкурс закончилась в начале января - после собеседования комиссия не стала рекомендовать кого-либо из претендентов для утверждения депутатами. Поэтому пока Партизанск продолжает жить с временным главой - Николаем КОДИНЫМ.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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