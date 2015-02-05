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Во Владивостоке ДВФУ готовит сити-менеджеров по президентской программе
2 февраля в Дальневосточном федеральном университете начались занятия в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров по новому направлению «Сити-менеджмент (Управление муниципальными образованиями)».
22 руководителя органов местного самоуправления, учреждений бюджетной сферы, субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края и Сахалинской области в течение трёх недель будут изучать новейшие методы и тенденции в экономике, правовых и социальных сферах, чтобы в дальнейшем применить полученные знания для развития своих территорий. Об этом сообщает пресс-служба ДВФУ.
Программа «Сити-менеджмент» впервые реализуется не только в ДВФУ, но и по всей России. Она создана в ответ на возникшую потребность в квалифицированных управленцах в регионах, которые в связи с реформой местного самоуправления наделены правом самостоятельно определять механизм формирования власти на местах.
По информации краевого департамента экономики и стратегического развития, президентская программа в Приморье реализуется уже 17 лет. Ранее она была ориентирована только на представителей предпринимательского сообщества, но теперь направление «Сити-менеджмент» впервые делает программу открытой для муниципальной службы. ДВФУ стал единственным вузом Приморского края, который получил право реализовывать это уникальное направление, пройдя конкурсный отбор Министерства экономического развития Российской Федерации.
Как рассказала администратор президентской программы в ДВФУ Наталья АКСЕНОВА, в течение тркх недель слушатели будут изучать современные тенденции маркетинга, социального менеджмента, экономической безопасности и планирования, налогообложения и другие дисциплины. В курс войдут основы тайм-менеджмента, спичрайтинга, профессиональной этики муниципального служащего, а также занятия по социологии в сфере культурно-нравственных аспектов развития территорий и даже проблем межрелигиозных коммуникаций. Все эти знания они сразу применят на практике - часть программы посвящена созданию проекта, направленного на развитие муниципального образования, который слушатель должен будет защитить сначала на занятиях, а затем уже на уровне администрации своей территории.
- Слушатели программы повысят уровень квалификации, получат новые инструменты для работы в современных условиях. Часто, когда говорят о внедрении инноваций, подразумевают науку или технологии, но и в управлении муниципальными образованиями инноватике тоже есть место. Чтобы понимать происходящие социальные и экономические процессы, уметь грамотно ими управлять, сити-менеджеры должны иметь свежий взгляд, а для этого нужны соответствующие знания, - отметила Наталья Аксенова.
Обучать слушателей будут преподаватели Дальневосточного федерального университета, специалисты администрации Приморского края, компаний и организаций.
Добавим, что программа финансируется из федерального и краевого бюджетов, а также частично за счет средств организации или непосредственно специалиста. Все участники первого набора прошли строгий конкурс и тестирование. От Приморья «Сити-менеджменту» будут обучаться 12 представителей, от Сахалина - 10.
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