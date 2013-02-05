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Приморское агентство по привлечению инвестиций будет работать по-калужски
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ посетил Калужскую область, опыт привлечения иностранных инвестиций в которой признан показательным. По мнению губернатора, в Калуге идет привлечение инвестиций, прежде всего в высокотехнологичные производства, чего добивается для Приморского края и он сам.
В принципе, и модель приморского агентства по привлечению инвестиций заимствована в Калуге. По задумке, оно берет на себя всю работу с потенциальными инвесторами - российскими и зарубежными. Кроме того, агентство будет заниматься проведением различных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, в их числе - венчурные ярмарки и роад-шоу.
Владимир Миклушевский посетил индустриальный парк «Росва» и учебный центр по подготовке кадров для автомобильной промышленности. Также Владимир Миклушевский вместе со своим калужским коллегой Анатолием Артамоновым провел совещание по вопросам создания и развития региональных индустриальных парков, сообщили в пресс-службе губернатора края.
Общая площадь парка «Росва», расположенного в 18 км от областного центра, - 532 гектара. Здесь работают Peugeot Citroen Mitsubishi AutomobilesRus, GeneralElectric, «FuchsOil», «Faurecia» и другие известные компании. Создано более 1,2 тыс. рабочих мест. Прямой мультипликативный эффект от реализации проекта составляет 2,1 рубля вложений инвесторов на 1 рубль государственных вложений. Суммарный объем инвестиций по предприятиям индустриального парка в марте 2012 года составил более 8,1 миллиарда рублей.
Калужская область является одним из основных автомобильных центров России. Калужский регион занимает позицию лидера. За первое полугодие 2012 года калужским автокластером произведено больше 132 тысяч автомобилей, что составляет 12% от всего автопроизводства в РФ.
Владимир Миклушевский назвал автомобильное производство мультипликатором других отраслей промышленности, имея в виду перспективу локализации автомобильного производства в Приморье.
Во время поездки в Калугу глава Приморского края Владимир Миклушевский посетил учебный центр по подготовке и переподготовке кадров для автомобильной промышленности, в частности операторов промышленных роботов. Выпускников центра трудоустраивают на предприятиях ООО «Фольксваген Груп Рус» и ООО «ПСМА Рус».
Каждому этапу – от сборки кузова до внутренней отделки - обучают в отдельном цехе, где установлено оборудование, аналогичное тому, что находится на заводе. Весь процесс максимально приближен к реальной сборке автомобиля - от производства отдельных частей, вроде дверей и капота, до покраски готового кузова и диагностики автомобиля после схода с конвейера.
Кроме того, Владимир Миклушевский провел встречу с губернатором Калужской области Анатолием АРТАМОНОВЫМИ и принял участие в совещании по вопросам создания и развития региональных индустриальных парков.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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что в кадре делает Текиев - это что специалист по инвестициям? Всем известно что этот специалист в другой деятельности. Его инвестиции в быстрый бизнес. Или опят у органов нет вопросов к этому господину?