Решения, которые приятно принимать

Парламент Приморья вновь усилил социальную составляющую бюджета

Блок бюджетных и социальных вопросов рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Приморья на очередном заседании 28 ноября. Одним из важнейших пунктов повестки стала корректировка бюджета края на текущий год – она связана как с ростом собственных доходов краевой казны, так и с дополнительными поступлениями из федерального бюджета, пишет газета "Золотой Рог".

В представленном первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО законопроекте учтены дополнительные безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 1,75 млрд рублей, а также рост налоговых и неналоговых доходов в сумме 1,97 млрд рублей. Заместитель главы региона особо отметил, что налоговые поступления увеличились, в том числе, благодаря росту поступлений по НДФЛ от крупных предприятий Приморья.

Бюджет стал еще ближе к людям

С учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета в 2018 году будут следующими. Сумма доходов увеличена на 3,7 млрд рублей и составила 107,5 млрд рублей. Расходы бюджета увеличены на 2,2 млрд рублей и достигли 108,4 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2018 год по итогам корректировки также сократился на 1,5 млрд рублей – теперь его величина составляет немногим менее 0,9 млрд рублей.

Как уточнил председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, значительная часть дополнительных доходов бюджета-2018 будет направлена на погашение кредиторской задолженности медучреждений Приморья.

- Эти деньги поступили из федерального бюджета по просьбе руководителя края Олега КОЖЕМЯКО. Уверен, что они принесут реальную пользу нашим учреждениям здравоохранения, - отметил Александр Ролик. – Часть средств будет направлена на поддержку сельхозпроизводителей и реконструкцию стадиона «Авангард».

- Изменения произошли практически во всех разделах краевого бюджета. Наибольшее увеличение мы видим по разделам «здравоохранение» и «сельское хозяйство». На 400 млн рублей увеличились дотации на сбалансированность местных бюджетов, на 60 млн рублей – субсидии на ремонт дорог, - акцентировал внимание коллег председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. – В целом данная корректировка направлена на решение социальных проблем, которое требует дополнительного финансирования – в том числе, с привлечением средств федерального бюджета.

Учителям увеличат оклады

Предыдущее заседание краевого парламента запомнилось принятием блока социальных законов, один из которых предусматривал введение «подъемных» и ежемесячных выплат, а также компенсаций за съем жилья и оплату услуг ЖКХ для молодых педагогов. 28 ноября законодатели одобрили документ, который вводит единую систему оплаты труда для остальных педагогических работников и существенно увеличивает их базовые оклады. Для воспитателей детских садов он составит 11850 рублей, для учителей 12600 рублей – именно к этой сумме теперь будут начисляться надбавки за педагогический стаж и работу в районах с трудными климатическими условиями.

Новая система оплаты труда начнет действовать с января 2019 года. Тогда же вырастут и учебные расходы, которые образовательные организации смогут потратить на учебники, учебные пособия, канцелярию, хозяйственные нужды, мебель, учебное оборудование, интернет. В детских садах этот показатель установлен 2 715 рублей на одного ребенка в год (в текущем году - 715 рублей). В школах учебные расходы будут зависеть от уровня образования. Для 1-4 классов - 2600 рублей, для 5-9 классов – 3550 рублей, для 10-11 классов - 4430 рублей на одного ученика в год. Именно эти величины будут применяться при расчете суммы краевых субвенций муниципальным бюджетам, уточнил вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ.

Жилье для сирот: новые возможности

На ноябрьской сессии Законодательного Собрания депутаты продолжили совместную с администрацией региона работу по решению жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее в этом году парламентарии упростили порядок постановки таких граждан на учет как нуждающихся в предоставлении жилья, а также одобрили введение компенсации части расходов сирот, не получивших квартиру вовремя, на аренду жилья.

28 ноября депутатами был расширен перечень возможных вариантов обеспечения сирот жильем. Краевые законодатели сразу в трех чтениях приняли документ, наделяющий органы местного самоуправления городов и районов Приморья отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями. Теперь у муниципалитетов появится право строить и приобретать жилье для детей-сирот в собственность муниципального образования, в том числе, с правом заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома – при условии, что ввод в эксплуатацию многоквартирного дома планируется осуществить не позднее 31 декабря текущего года.

- Проект закона также предполагает, что муниципалитеты смогут получать от края субвенцию и ремонтировать свой муниципальный жилой фонд для последующей передачи этого жилья детям-сиротам. Таким образом, возможности для обеспечения жильем этих граждан будут расширены, - отметил председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС. – Деньги муниципалитетам начнут выделяться уже с 1 января, поэтому комитет намерен в первом полугодии 2019 года провести мониторинг исполнения данного закона.

На фото: Одним из важнейших пунктов повестки очередного заседания ЗС ПК стала корректировка бюджета края на текущий год - она связана как с ростом собственных доходов краевой казны, так и с дополнительными поступлениями из федерального бюджета.

Фото Александра МАСЛЯНКО