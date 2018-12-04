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Владивосток не дождется мэра к Новому году
Краевые депутаты не торопятся с возвращением прямых выборов, а городские – с проведением конкурса
Новые правила конкурса на замещение должности главы Владивостока рассматриваются городскими депутатами. На минувшей неделе профильный комитет Думы Владивостока одобрил поправки в принятое в мае 2016 года «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока». В случае одобрения документа на ближайшем заседании гордумы, срок избрания нового градоначальника будет отодвинут до апреля 2019 года.
Напомним, что в октябре городские депутаты дважды откладывали рассмотрение вопроса о формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности градоначальника. Председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза ЧЕМЕРИС тогда отмечала, что к этой теме муниципальные депутаты вернутся в конце ноября, когда станет ясна судьба инициированного Олегом КОЖЕМЯКО законопроекта о самостоятельном выборе городами и районами способа избрания мэра.
Данный закфонопроект действительно находится на рассмотрении в Законодательном Собрании уже несколько недель. Но в отличие от остальных инициатив врио губернатора, краевые депутаты с его принятием не спешат - 28 ноября документ был одобрен Законодательным Собранием только в первом чтении. Последние в уходящем году заседания краевого парламента намечены на 11 и 19 декабря. И лишь после того, как закон будет принят и вступит в силу, у муниципалитетов появится основание для того, чтобы определить наиболее удобный способ избрания главы – через прямые выборы населением, либо депутатами по итогам конкурса, как сейчас.
Так как сроки принятия краевого закона о выборах несколько сдвинулись, муниципальные депутаты, очевидно, решили подстраховаться, продлив сроки ныне действующего «конкурсного» порядка выборов. Главные отличия новой редакции МПА №270 от действующей сейчас – это увеличение времени проведения «мэрского» конкурса с 55 до 100 дней, а также отсчет 100-дневного срока со дня принятия Думой Владивостока решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. Ныне действующий срок в 55 дней, напомним, отсчитывается со дня возникновения оснований для проведения конкурса – в данном случае, со дня досрочного прекращения полномочий бывшего мэра.
Депутаты, включая председателя гордумы Андрея БРИКА, мотивировали свое решение опытом прошлогоднего конкурса на замещение должности мэра. Тогда документы на конкурс подали более 50 человек, и, как считают в депутатском корпусе, провести полноценную проверку документов такого количества кандидатов в короткий срок невозможно.
- Например, срок проверки конкурсной комиссией документов кандидатов на достоверность представленных сведений, а также на соответствие кандидатов установленным требованиям, составил всего семь дней, включая направление соответствующих запросов в УМВД России по городу Владивостоку и администрацию Приморского края, - подчеркнул Андрей Брик.
В пояснительной записке к новой редакции МПА-270 также говорится, что установленный Положением пятидневный срок для принятия Думой решения о начале формирования конкурсной комиссии «недостаточен и вызывает затруднения в созыве внеочередного заседания». Стоит отметить, что в минувшем году провести заседание и начать формирование комиссии без проблем удалось в пятидневный срок после отставки Игоря ПУШКАРЕВА.
Но главное нововведение – 100-дневный срок для проведения конкурса начинает отсчитываться не с даты прекращения полномочий, а с даты принятия Думой Владивостока решения о начале формирования конкурсной комиссии. При этом статья 3 Положения дополняется нормой о том, что избрание нового главы Владивостока осуществляется не позднее шести месяцев с даты прекращения полномочий предыдущего. Напомним, что первый и пока единственный избранный по конкурсу мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО ушел в отставку с 16 октября. Таким образом, в случае принятия новой редакции Положения о конкурсе, избрание нового градоначальника должно состояться к середине апреля 2019 года. В то же время, при условии принятия до конца года краевого закона о возможности возвращения прямых выборов, депутатам Владивостока хватит времени на приведение Устава города в соответствие с изменившимися реалиями.
Досье "Золотого Рога": Новое «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока» продлевает с 5 до 10 календарных дней срок принятия думой города решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии. С 20 до 30 дней увеличивается срок назначения членов конкурсной комиссии. Кроме этого, предлагается с 25 до 40 календарных дней продлить срок принятия думой решения об объявлении конкурса, а с 50 до 90 – сам срок проведения конкурса. Максимальный же период времени принятия думой решения по вопросу избрания главы города должен составить от 55 до 100 дней.
На фото: Срок избрания нового градоначальника, в лучшем случае, будет отодвинут до апреля 2019 года.
Фото автора
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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