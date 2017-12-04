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Стать мэром Владивостока захотели 60 человек
Конкурсная комиссия должна отобрать двух наиболее достойных претендентов
Документы для участия в конкурсе на замещение должности главы Владивостока подали 60 человек. Об этом Деловой газете «Золотой Рог» сообщил директор департамента внутренней политики Приморского края, член конкурсной комиссии Павел ЯСЕВИЧ.
Прием документов от соискателей мэрского кресла завершился в 16.00 в понедельник, 4 декабря. Таким образом, в последний отведенный для приема документов день свое желание участвовать в конкурсе обозначили еще 14 человек. Полный список участников, как ожидается, станет известен в ближайшие часы.
13 и 15 декабря конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Приморского края Дмитрием БРАТЫНЕНКО планирует провести два заседания, по итогам которых необходимо определить двух кандидатов на пост главы города для рейтингового голосования в Думе Владивостока. Председатель городского представительного органа Андрей БРИК на днях пообещал, что заседание гордумы, где будет рассмотрен главный кадровый вопрос последних недель, состоится до Нового года.
Александр САЛКОВ.
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