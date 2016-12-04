Жителей Приморья будут лечить с помощью телемедицины

Губернаторы похвалились своими достижениями

Глава государства в Послании Федеральному Собранию определил важнейшие условия для успешного развития всей страны и Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Минвостокразвития России.

«Дальневосточникам особенно приятно, что в каждом из предыдущих и в нынешнем Послании Президент отводит особый раздел Дальнему Востоку, побуждая продолжать решение вопросов по развитию территории, наших субъектов федерации, укрепляется вектор восточной политики государства», – сказал губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

«Президент в своем послании определил важнейшие моменты, условия для дальнейшего успешного развития всей страны и отдельных регионов. С вопросами, которые поднял Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, мы сталкиваемся буквально каждый день», – прокомментировал речь Президента России губернатор Приамурья Александр Козлов.

Национальный лидер заявил, что в наступающем году больше внимания будет уделено экономике, социальным вопросам и внутренней политике. В том числе глава государства затронул вопрос развития санитарной авиации в Сибири и на Дальнем Востоке. На эти цели из федерального бюджета в 2017 году выделят 3,3 миллиарда рублей. Прежде всего, деньги пойдут на оплату авиационных услуг.

«С учетом огромной по площади, труднодоступной территории, для Камчатки - это жизненно важный вопрос. Правительство края уже заявилось в программу поддержки санавиации, разработанную Минздравом России», - отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

По словам губернатора Камчатки, власти региона крайне заинтересованы в реализации лизинговой программы, край направил заявку на приобретение вертолета МИ-8 со специальным модулем для оказания скорой медицинской помощи. «Благодаря господдержке наша медицина совершила большой рывок: на Камчатке строятся новые лечебные учреждения, мы открыли единственный на Дальнем Востоке Центр по реабилитации детей с ограниченными возможностями, современный Сосудистый центр, отремонтировали 50 учреждений здравоохранения, оснастили их современным оборудованием, начинаем оказывать высокотехнологичную помощь на месте. До конца года будем обслуживать на территории половину тех, кто нуждается в высокотехнологичной помощи, хотя еще в прошлом году наши врачи обслуживали не более 20% таких пациентов на местах», - сказал губернатор, уточнив, что на полуострове постепенно информатизируется система здравоохранения, здесь начали внедрять программу электронных медицинских карт, работают над внедрением программы электронных рецептов.

По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, авиация является безальтернативным транспортом для региона. «Чукотка – в числе 34 субъектов, которым в следующем году будут поставлены новые вертолеты. Сегодня санавицая у нас работает на рейсовых вертолетах. Появление в регионе специализированной авиатехники, укомплектованной необходимым оборудованием, позволит существенно повысить скорость и качество оказания необходимой медицинской помощи», – заявил он.

В то же время, по словам Романа Копина, в регионе делаются первые шаги по развитию телемедицины. С текущего года 7 сел в Анадырском районе подключены к Чукотской окружной больнице, что позволяет проводить дистанционные консультации. В следующем году округ планирует расширить данную сеть – подключить еще более 50 населенных пунктов.

«Очень было важно слышать, что все министры обратили внимание, в том числе и на финансирование развития Дальнего Востока. Я уверен, что это коснется и медицинского направления», – сказал Александр Козлов, – «После выступления президента мы с доктором Рошалем обсуждали трудности, с которыми нам приходится сталкиваться в регионе. Есть идеи, которые помогут улучшить ситуацию. Потому что мы все понимаем: многое сделано и в плане модернизации оборудования, и в привлечении специалистов, но все вопросы это не решило".

«В Приморье уже почти год спасают жизни два санитарных вертолета. С февраля 2016 года спасено более 180 пациентов. Пока с этой задачей справляемся сами», – подчеркнул губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Глава региона добавил, что по реализации проектов развития высокотехнологичной медицинской помощи и сети перинатальных центров в Приморье также проведена большая работа. «Более 18 тысяч приморцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь за три года, этот показатель вырос в Приморье в 2,3 раза. В Приморье работает один из лучших в стране медицинский центр на острове Русский. В крае также идет поэтапное внедрение проектов в области телемедицины. Почти 90% медицинских учреждений Приморья внедрили или находятся в процессе внедрения современных информационных технологий. Безусловно, как и в других регионах, есть проблема нехватки квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельской местности. Телемедицина помогает решать эту проблему. Сейчас жители отдаленных населенных пунктов могут получить необходимую консультацию дистанционно, связываясь с врачом по интернету», – отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отметил, что практически по всем этим направлениям регион активно работает. Он подчеркнул, что в крае, как и в целом по стране, за прошедшие несколько лет удалось добиться положительной демографической динамики. Регион является одним из лидеров Дальнего Востока по росту численности населения.

Глава региона также озвучил, что в крае активно работают и над реализацией послания прошлого года, когда президент впервые заявил об ускоренном развитии Комсомольска-на-Амуре. «В этом году по поручению президента был принят долгосрочный план развития города. И уже в декабре мы сдаём первые объекты в его рамках, например, комплекс обезжелезивания и деманганации воды. Активно идёт работа по реконструкции драматического театра, начато строительство инженерной школы и ряда других объектов. В декабре мы подведём предварительные итоги того, что сделано по Комсомольску, и обсудим, что ещё предстоит сделать. И, конечно, мы разработаем «дорожную карту» и по реализации послания-2016, и будем строго следить за её выполнением», – заявил Вячеслав Шпорт.