Дальнегорск стремится выйти из числа многородов

С 2010 года в Дальнегорске действует федеральная программа по развитию и поддержке моногородов. Город вошел в нее благодаря ГХК «Бор»: именно это предприятие отгружает 54% от всей товарной продукции на территории муниципального округа.

Чтобы войти в федеральную программу, дальнегорцы разработали комплексный инвестиционный план, в котором прописана вся стратегия развития города, комплекс мероприятий, благодаря которым снизится зависимость от одного предприятия. План составлен на 5 лет - до 2015 года.

Как пояснила начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации ДГО Светлана БАШКИРЕВА, основные направления - диверсификация, модернизация производства и развитие социальной инфраструктуры города. Развитие инфраструктуры города представлено 4 проектами. Это капремонт домов, перевод котельных города на уголь, поддержка и развитие социально-инженерной инфраструктуры, модернизация гидротехнических сооружений. Из социальных проектов можно выделить поддержку и развитие социальной инфраструктуры. Он состоит из двух под-проектов. Это комплексный капремонт ДК химиков - на него запланировано выделить 63 млн рублей. Второй проект - поддержка и развитие водоснабжения в Дальнегорске. Это комплекс мероприятий. Например, капремонт бетонной плотины водохранилища 27 ключ. Он в разгаре. Сумма средств на него - 39 млн рублей. В итоге вода более высокого качества будет подаваться уже к концу нынешнего года в дома дальнегорцев.

Далее идет капремонт магистрального водовода на 5,3 км. Сумма инвестиций - 42,5 млн рублей. Контракт только подписан, завершат проект на будущий год. Третье - ремонт и очистка ложа водохранилища Нежданкинского. На него выделяют 13 млн рублей. Сейчас строители ждут, когда сойдет вода на Нежданке, до Нового года объект будет сдан. 20 декабря должен приехать губернатор принимать ДК химиков. Это будет современный культурно-досуговый центр для жителей города.

За 2010 года на федеральную программу по поддержке Дальнегорска как моногорода потрачено 250 млн, из них федеральный бюджет дал 169 млн, краевой - 13,5 млн, местный - 5,4 млн. В 2011 году потрачено 114 млн на капремонт домов и на малый бизнес - 12,6 млн. В этом году планируют освоить 14,3 млн рублей на малый бизнес, на социальные проекты - 166,7 млн.

Свои предложения дальнегорцы подготовили и в новую краевую программу Социально-экономическое развитие края на 2013-2017 год. Все 8 предложений от Дальнегорска приняты. Это ремонт детсадов, школ, ремонт инфраструктуры водоснабжения и канализации, строительство полигонов ТБО, капремонт стадионов, развитие туризма.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".