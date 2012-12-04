Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальнегорск стремится выйти из числа многородов
С 2010 года в Дальнегорске действует федеральная программа по развитию и поддержке моногородов. Город вошел в нее благодаря ГХК «Бор»: именно это предприятие отгружает 54% от всей товарной продукции на территории муниципального округа.
Чтобы войти в федеральную программу, дальнегорцы разработали комплексный инвестиционный план, в котором прописана вся стратегия развития города, комплекс мероприятий, благодаря которым снизится зависимость от одного предприятия. План составлен на 5 лет - до 2015 года.
Как пояснила начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации ДГО Светлана БАШКИРЕВА, основные направления - диверсификация, модернизация производства и развитие социальной инфраструктуры города. Развитие инфраструктуры города представлено 4 проектами. Это капремонт домов, перевод котельных города на уголь, поддержка и развитие социально-инженерной инфраструктуры, модернизация гидротехнических сооружений. Из социальных проектов можно выделить поддержку и развитие социальной инфраструктуры. Он состоит из двух под-проектов. Это комплексный капремонт ДК химиков - на него запланировано выделить 63 млн рублей. Второй проект - поддержка и развитие водоснабжения в Дальнегорске. Это комплекс мероприятий. Например, капремонт бетонной плотины водохранилища 27 ключ. Он в разгаре. Сумма средств на него - 39 млн рублей. В итоге вода более высокого качества будет подаваться уже к концу нынешнего года в дома дальнегорцев.
Далее идет капремонт магистрального водовода на 5,3 км. Сумма инвестиций - 42,5 млн рублей. Контракт только подписан, завершат проект на будущий год. Третье - ремонт и очистка ложа водохранилища Нежданкинского. На него выделяют 13 млн рублей. Сейчас строители ждут, когда сойдет вода на Нежданке, до Нового года объект будет сдан. 20 декабря должен приехать губернатор принимать ДК химиков. Это будет современный культурно-досуговый центр для жителей города.
За 2010 года на федеральную программу по поддержке Дальнегорска как моногорода потрачено 250 млн, из них федеральный бюджет дал 169 млн, краевой - 13,5 млн, местный - 5,4 млн. В 2011 году потрачено 114 млн на капремонт домов и на малый бизнес - 12,6 млн. В этом году планируют освоить 14,3 млн рублей на малый бизнес, на социальные проекты - 166,7 млн.
Свои предложения дальнегорцы подготовили и в новую краевую программу Социально-экономическое развитие края на 2013-2017 год. Все 8 предложений от Дальнегорска приняты. Это ремонт детсадов, школ, ремонт инфраструктуры водоснабжения и канализации, строительство полигонов ТБО, капремонт стадионов, развитие туризма.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- Оценку поставит время
- Приморье ударно поработало на ПМЭФ
- Две стороны одной медали
- Несвободный, но несломленный
- Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий
- Новый старт важных проектов
- Из героев былых времен
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела