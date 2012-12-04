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Льготы будет предоставлять администрация Приморского края

04 Декабря 2012, 17:51 | Приморье

Администрация Владивостока с 2014 года отменяет все льготы, предоставляемые ранее. Данные расходные мероприятия отходят на уровень субъекта Российской Федерации. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам заявила заместитель главы города Наталья ЗУБОВА.

По ее словам, с 2014 года администрация Владивостока теряет право тратить бюджетные средства на социальную поддержку населения. Таким образом, расходы бюджета на социальную политику на 2014 год снижены до 54 млн рублей.

«Хочу обратить внимание, мы работаем в рамках федерального законодательства, по которому мы можем тратить деньги только на вопросы местного значения. К таким вопросам социальная поддержка населения не относится. С 2014 года мы уже не будем иметь права тратить на данную категорию ни копейки. Мы могли расходовать бюджетные средства, когда уровень дотаций был менее 10%. Однако в связи с субсидированием на строительство объектов саммита АТЭС этот уровень превышен. К сожалению, с 2014 года мы должны отменить все льготы», - пояснила замглавы.

Стоит отметить, в 2013 году на социальную поддержку населения запланировано 63 млн рублей. Предусмотрен бесплатный проезд в автотранспорте общего пользования пенсионерам, участникам ВОВ, студентам и школьникам, малоимущим семьям.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

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