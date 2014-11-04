В Приморье дан старт для системы сити-менеджеров и объявлен финиш для эпохи мэров

Депутаты ЗС ПК согласились с концепцией реформы МСУ в Приморье. Долгожданный закон о реформе местного самоуправления в крае на неделе был одобрен в первом чтении практически единогласно.

Если подобное единодушие сохранится и впоследствии, уже к концу года действующие мэры и депутаты превратятся в «хромых уток», отставка которых - вопрос времени.

Реформирование системы МСУ больше походило на спецоперацию, которая была проведена молниеносно и без лишнего шума. Текст документа о порядке избрания представителей местной власти был опубликован на сайте лишь за сутки до рассмотрения на сессии ЗСПК, а в повестку профильного комитета судьбоносную реформу внесли как дополнительный вопрос.

Символично, что законопроект о переходе к системе сити-менеджмента был внесен не администрацией Приморья, а выразителями интересов большинства избирателей - депутатами фракции «Единая Россия» в краевом парламенте. Из 23 членов фракции свои подписи под ним не поставили только Артуш ХАЧАТРЯН и Петр САВЧУК, ранее уже позволявшие себе отступать от «генеральной линии».

В свою очередь, губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал положительное заключение на законопроект, а в письме от Совета глав муниципальных образований (его, напомним, возглавляет сити-менеджер Находки Олег КОЛЯДИН. - Прим. автора) также содержалась положительная оценка реформы.

В этот же день появился альтернативный проект реформы МСУ в крае, авторами которого стали четверо депутатов из фракции КПРФ и двое - из «Справедливой России». Законопроект предусматривал сохранение статус-кво - там, где мэры избираются напрямую, данный механизм предлагалось оставить. Впрочем, этот документ ожидаемо проиграл в ходе рейтингового голосования на сессии - «за» голосовали лишь 10 народных избранников. Все, что смогла сделать парламентская оппозиция в этой ситуации, - робко возразить «коллективному автору» законопроекта - единороссам. А вот переход к сити-менеджменту поддержали 30 из 40 депутатов.

Если в ноябре депутаты столь же единодушно утвердят реформу МСУ во втором и третьем чтениях, то в строгой системе отбора «первых лиц» в Приморье случайности будут возможны лишь на самом низовом уровне - поселенческом, где главы будут избираться напрямую всеобщим тайным голосованием. А вот перед руководителями городов и районов, которые уже избраны на прямых выборах, уже в 2015 году есть риск оказаться «хромыми утками» с неясными политическими перспективами.

- Большинство муниципалитетов Приморья, скорее всего, достаточно быстро перейдут на схему «глава - сити-менеджер». Главы районов с крепкими позициями могут пойти на досрочное прекращение своих полномочий, получив гарантию назначения со стороны края, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Пока сложно сказать, какая ситуация сложится во Владивостоке, поскольку полномочия Игоря ПУШКАРЕВА истекают лишь в 2018 году. Не исключаю, что он может найти себя в новом качестве при формировании Владивостокской агломерации, механизм управления которой пока не определен. Но в случае, если нынешний глава решит доработать до конца пятилетнего срока, добиться его ухода с должности для «ускорения» реформы МСУ вряд ли получится.

Впрочем, для действующих глав городов и районов, которые изъявят желание «взять под козырек» и превратиться в сити-менеджеров добровольно, не все так просто. Как уже писал «ЗР», параллельно с переходом к новой системе избрания глав и депутатов ужесточаются требования к наемным сити-менеджерам: они должны иметь солидный опыт управленческой работы, а на момент проведения конкурса возраст претендентов на эту должность не должен превышать 60 лет.

Как пояснила представитель губернатора в Законодательном Собрании Елена СМОЛЬНИКОВА, эта норма предусмотрена в связи с системным толкованием законодательства о муниципальной службе. Логика такова: поскольку предельный срок нахождения на службе составляет 65 лет, а контракт заключается на пять, то и претендовать на место сити-менеджера можно лишь до 60 лет. Поскольку эти поправки в краевые законы были приняты сразу в трех чтениях, то первые конкурсы на должность «мэра по найму» с новыми условиями пройдут уже в ближайшее время.

- У нас прошли выборы депутатов и уже начались конкурсные процедуры в Дальнереченском, Уссурийском и Спасском городских округах. В Большом Камне конкурс «внеплановый». Необходимо, чтобы в ходе этих конкурсных процедур на должности могли претендовать люди с соответствующей квалификацией, - добавил вице-губернатор Приморья Александр РОЛИК.

Кроме того, в краевом законодательстве теперь четко прописаны основания для досрочного прекращения контракта с сити-менеджером. Наряду с нормами федерального закона о МСУ в качестве таковых оснований определены нормы Трудового кодекса РФ и закона о муниципальной службе. Одно из оснований для отставки наемного главы администрации - это прекращение его допуска к государственной тайне.

В свою очередь, для прекращения такого допуска по действующему законодательству может быть достаточно привлечения сити-менеджера в качестве обвиняемого по уголовному делу за преступления против государственной власти и иные тяжкие преступления. Еще одним основанием для завершения карьеры сити-менеджера может стать постоянное проживание его самого или его близких родственников и (или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное место жительства в другие государства.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.