www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 57.47 р.
EUR: 75.74 р. 10 CNY: 95.25 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора

04 Октября 2018, 13:27 | Приморье

Он написал в соцсетях: «Это очень лестно»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое мнение о политической ситуации, которая сложилась в Приморье:

«Всем доброго дня! Судя по всему, наш край продолжает держаться в 🔝 новостей: второй тур выборов, отмена результатов второго тура и вот уже назначение нового исполняющего обязанности!

Во-первых, поздравляю Кожемяко Олега Николаевича с возвращением на родную землю. Возможность возглавить четвертый по счету регион говорит о большом оказанном доверии. Это ещё и колоссальный опыт. Тут уж никто не поспорит. Но дома, как говорится, и стены помогают. Так что пусть всё сложится успешно и для него, для Приморья и его жителей. Думаю, тот факт, что Олег Николаевич родом из Приморского края, сыграет большую и важную роль в его работе, которая, судя по новостям, началась с момента его назначения исполняющим обязанности. От себя пожелаю плодотворного труда и зримых результатов!

Не без улыбки читал в некоторых СМИ о себе как о возможном кандидате на губернаторское кресло. Это очень лестно. Но в политику я возвращаться не планирую. Я очень люблю Приморье, искренне желаю процветания нашему краю, и после освобождения моя деятельность будет всячески этому способствовать. Спасибо всем за доверие.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ЛДПР  кожемяко  президент  Веркеенко  провал  ищенко  бюллетень  избирком  Справедливая Россия  КПРФ  губернатор  шпорт  Пушкарев  выборы  скандал  подкуп  тарасенко  урна  единая россия  Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru