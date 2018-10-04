Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
Он написал в соцсетях: «Это очень лестно»
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое мнение о политической ситуации, которая сложилась в Приморье:
«Всем доброго дня! Судя по всему, наш край продолжает держаться в 🔝 новостей: второй тур выборов, отмена результатов второго тура и вот уже назначение нового исполняющего обязанности!
Во-первых, поздравляю Кожемяко Олега Николаевича с возвращением на родную землю. Возможность возглавить четвертый по счету регион говорит о большом оказанном доверии. Это ещё и колоссальный опыт. Тут уж никто не поспорит. Но дома, как говорится, и стены помогают. Так что пусть всё сложится успешно и для него, для Приморья и его жителей. Думаю, тот факт, что Олег Николаевич родом из Приморского края, сыграет большую и важную роль в его работе, которая, судя по новостям, началась с момента его назначения исполняющим обязанности. От себя пожелаю плодотворного труда и зримых результатов!
Не без улыбки читал в некоторых СМИ о себе как о возможном кандидате на губернаторское кресло. Это очень лестно. Но в политику я возвращаться не планирую. Я очень люблю Приморье, искренне желаю процветания нашему краю, и после освобождения моя деятельность будет всячески этому способствовать. Спасибо всем за доверие.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Нового главу Владивостока выберут в начале декабря
- Губернатор 4: Да придет спаситель
- Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил
- Олег Кожемяко приступил к работе в Приморье
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Андрей Ищенко, похоже, забыл, что он слуга народа
- Районы пошли вразнос вслед за краем
- "Я жду звонка от президента"
- ЦИК на конной тяге
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Нового главу Владивостока выберут в начале декабря
- Кожемяко получил право на самовыдвижение в губернаторы Приморья
- Почет, отлитый в металле
- Дальнему Востоку выделили очередную "авиаподачку"
- Устав и бюджет меняются вместе с городом
- Каждая льгота найдет получателя
- Тарасенко пообещал вернуться
- Губернатор 4: Да придет спаситель
- Врио губернатора: Через выборы в Приморье я уже проходил
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Во Владивостоке поставлен рекорд посещаемости выставки в рамках ВЭФ