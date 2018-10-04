Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора

Он написал в соцсетях: «Это очень лестно»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он высказал свое мнение о политической ситуации, которая сложилась в Приморье:

«Всем доброго дня! Судя по всему, наш край продолжает держаться в 🔝 новостей: второй тур выборов, отмена результатов второго тура и вот уже назначение нового исполняющего обязанности!

Во-первых, поздравляю Кожемяко Олега Николаевича с возвращением на родную землю. Возможность возглавить четвертый по счету регион говорит о большом оказанном доверии. Это ещё и колоссальный опыт. Тут уж никто не поспорит. Но дома, как говорится, и стены помогают. Так что пусть всё сложится успешно и для него, для Приморья и его жителей. Думаю, тот факт, что Олег Николаевич родом из Приморского края, сыграет большую и важную роль в его работе, которая, судя по новостям, началась с момента его назначения исполняющим обязанности. От себя пожелаю плодотворного труда и зримых результатов!

Не без улыбки читал в некоторых СМИ о себе как о возможном кандидате на губернаторское кресло. Это очень лестно. Но в политику я возвращаться не планирую. Я очень люблю Приморье, искренне желаю процветания нашему краю, и после освобождения моя деятельность будет всячески этому способствовать. Спасибо всем за доверие.