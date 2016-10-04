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Избирком сделал свое дело, избирком может уходить

04 Октября 2016, 18:40 | Приморье

Одним из первых решений, которое примет новый созыв Законодательного Собрания, станет постановление о начале формирования нового состава Избирательной комиссии Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Пятилетний срок полномочий прежнего состава КИК должен был завершиться еще в августе, то есть в разгар избирательной гонки. В законодательстве такой случай предусмотрен, поэтому полномочия членов избиркома продлились до завершения кампании по выборам депутатов Госдумы и ЗС ПК. Таким образом, запускать процесс обновления комиссии выпало уже новым депутатам ЗС.

Согласно проекту постановления, предложения по кандидатурам в новый состав ИК ПК будут приниматься с 17 октября по 15 ноября текущего года. Выдвинуть своих представителей вправе Центризбирком РФ, представительные органы муниципальных образований, партии и общественные движения, а также крайизбирком нынешнего состава.

По действующему краевому закону, из 14 членов комиссии с правом решающего голоса семеро назначаются депутатами Заксобрания. При этом кандидатуры, рекомендованные Центральной избирательной комиссией и партиями, прошедшими в Госдуму и ЗС, являются защищенными, то есть должны быть обязательно включены в состав ИК ПК. Остальные члены комиссии в рамках квоты ЗС выбираются краевыми парламентариями путем рейтингового голосования. После чего еще семерых членов комиссии назначает своим постановлением губернатор Приморья.

Сформированный избирком на своем первом заседании выбирает председателя комиссии – кандидатура на этот пост предлагается ЦИК РФ. Нынешний председатель крайизбиркома Татьяна ГЛАДКИХ работала во всех составах комиссии начиная с 1995 года, а в начале 2010 года возглавила ИК ПК после перехода Константина АРАНОВСКОГО в Конституционный суд РФ. В состав ИК ПК 2011-2016 годов Татьяна Гладких была выдвинута Центризбиркомом, равно как и в состав 2007-2011 годов.

Напомним, что в начале 2016 года заметно обновился состав большинства территориальных избирательных комиссий (ТИКов) Приморья, особенно в крупных городах. Новое руководство ТИКов, как правило, составили люди, максимально лояльные руководству края. В связи с чем ряд наблюдателей не исключает подобного сценария и при ротации Избирательной комиссии Приморья. В качестве возможного сменщика Татьяны Гладких на посту председателя ИК ПК называется Алексей ОСЬКИН, знакомый широкой публике как заместитель генерального директора ХК «Адмирал» по правовым вопросам. В нынешнем составе КИК господин Оськин является членом комиссии с правом совещательного голоса, назначенным Генсоветом партии «Единая Россия».

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЗС ПК  избирком  выборы 



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