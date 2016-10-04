Владимиру Новикову ищут замену

Дума Артемовского городского округа на внеочередном заседании 29 сентября приняла решение о начале конкурсного отбора на должность главы города. Нынешний конкурс станет уже вторым за последние полтора года и завершится в середине ноября, пишет Деловая газета "Золотой Рог.

Напомним, что Владимир НОВИКОВ в апреле 2015 года стал первым главой муниципалитета в Приморье, избранным по конкурсу после реформы местного самоуправления. Однако спустя год политик стал кандидатом «Единой России» на выборах в Госдуму РФ и победил на выборах в одномандатном округе №63. В соответствии с требованиями закона 26 сентября полномочия Новикова в качестве главы города были досрочно прекращены, а врио главы стал заместитель Владимира Новикова Александр АВДЕЕВ.

А уже 29 сентября был дан официальный старт новому конкурсу на замещение должности градоначальника. Артемовские депутаты назначили свою половину конкурсной комиссии, теперь очередь за губернатором края. Все конкурсные процедуры предполагается провести в течение полутора месяцев: документы от претендентов в комиссии ждут до 27 октября, а второй этап конкурса должен состояться в середине ноября. Сам Владимир Новиков ранее допускал, что город может возглавить как человек из его администрации, так и кто-либо из «кадрового резерва» губернатора Приморья.

Добавим, что вместе с теперь уже бывшим главой Артема на новую работу переходит его первый заместитель Владимир САВЧЕНКО: он станет помощником новоиспеченного депутата Госдумы. Очередные «кадровые потери» понес и депутатский корпус Артема: Игорь ШАУФЛЕР по итогам выборов перешел в Законодательное собрание.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.