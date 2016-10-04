На выборах в Приморье партии сэкономили на продвижении своих кандидатов

Кто за девушку платит, тот ее и танцует - гласит фраза из известного кинофильма. Если применить эту народную мудрость к избранным депутатам думы и Заксобрания края, то многие из них будут «танцевать» себя сами. Ситуация, когда кандидаты ведут свою избирательную кампанию на собственные средства, от выборов к выборам повторяется все чаще. А принадлежность к материально обеспеченной партии не спасает от необходимости самому раскошелиться ради заветного мандата, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Опубликованные данные о финансировании избирательных кампаний кандидатов в депутаты Госдумы и ЗС ПК дают некоторое представление об источниках пополнения предвыборных бюджетов, а также о суммах расходов на избирательную кампанию.

Госдума любит щедрых

Согласно поправкам в избирательное законодательство, внесенным в начале 2016 года, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы не может превышать 40 млн рублей. Однако, судя по официальным данным, кандидаты в Госдуму от Приморского края не превысили и ранее действовавший порог в 15 млн рублей. Хотя в большинстве случаев результат на выборах был прямо пропорционален сумме вложенных в кампанию средств.

Планку в 1 млн рублей поступлений в свой избирательный фонд преодолели единороссы Сергей СОПЧУК (6,5 млн), Владимир НОВИКОВ (1,5 млн) и Виктория НИКОЛАЕВА (6,3 млн), коммунист Алексей КОРНИЕНКО (1,03 млн), выдвинутый «Справедливой Россией» Александр ПЕРЕДНЯ (6,96 млн) и выдвинутый «Родиной» Виктор ЧЕРЕПКОВ (1,37 млн). По итогам голосования все, кроме Передни и Черепкова, получили мандаты депутатов Госдумы. Забегая вперед, скажем, что Александр Передня на выборах-2016 установил своеобразный антирекорд, инвестировав в кампанию на Госдуму и в ЗС ПК свыше 9 млн рублей, но проиграв обе кампании.

Приведенная выше статистика не учитывает расходов, понесенных кандидатами от «Единой России» на этапе подготовки к праймериз весной текущего года. Между тем, учитывая регулярное появление будущих депутатов в телеэфире и на страницах газет уже за полгода до выборов, можно предположить, что совокупные расходы на продвижение своей персоны в реальности были на несколько миллионов рублей больше.

Молодые лидеры парторганизаций КПРФ и ЛДПР в Приморье провели думскую кампанию более скромно: бюджет Анатолия ДОЛГАЧЕВА составил 400 тыс. рублей, а Андрея АНДРЕЙЧЕНКО - 300 тыс. Их предшественники Владимир ГРИШУКОВ и Евгений ЗОТОВ потратили похожие суммы - 425 тыс. и 300 тыс. соответственно. Еще один представитель ЛДПР, Роман МЕЛЕШКИН, также получил в свое распоряжение 300 тыс. рублей на федеральную кампанию. Два кандидата от «Партии Роста», Олег ПАК и Лариса БУТЕНКО, вместе потратили на выборах-2016 чуть менее 200 тыс. рублей.

Ни копейки не поступило в избирательные фонды кандидатов Виктора КАПЛУНЕНКО («Родина»), Алексея КЛЕЦКИНА («Яблоко») и Ольги КОЛЧИНОЙ («Коммунисты России»). Что, однако, не помешало госпоже Колчиной занять четвертое место в своем округе, обойдя руководителя приморских эсеров Алексея КОЗИЦКОГО, потратившего на свою кампанию в федеральный парламент только 5 тыс. рублей. Аналогично поступил лидер приморского «Яблока» Николай МАРКОВЦЕВ: его инвестиции в федеральное будущее составили всего 10 тыс. рублей.

На партийном уровне в выборы депутатов ГД седьмого созыва лучше всех вложилась «Единая Россия». По объему своего избирательного фонда (17,88 млн рублей) она превзошла все остальные партии, вместе взятые. В ходе кампании фонд был израсходован почти на 90%, или 15,3 млн рублей. На втором месте оказалась не прошедшая в парламент «Партия Роста» с 5,5 млн рублей в избирательном фонде (кстати, партийное «ноу-хау» с массовым размещением агитации в салонах и на бортах автобусов стоило партии более 1 млн рублей). Бюджет «Справедливой России» составил 4 млн рублей. Краевое отделение КПРФ потратило на выборы 1,1 млн рублей (почти все деньги ушли на изготовление печатной продукции. - Прим. автора). Далеко позади остались ЛДПР с 100 тыс. рублей поступлений и «Патриоты России» с объемом фонда в 94 тыс. рублей.

Добавим, что из 4 млн рублей в фонде «Справедливой России» половину перечислило владивостокское предприятие «Эра», а еще 952 тыс. рублей - ОАО «ТЭТК» («Тихоокеанская электротехническая компания»), имеющее одинаковый с «Эрой» юридический адрес. А главным «помощником» коммунистов, предположительно, стал один из учредителей СП «Строитель» Сейран ОГАНЕСЯН, чей сын Артавазд прошел в Заксобрание Приморья как №2 в общей части списка КПРФ.

Конвертировать бизнес в мандат

Открытые источники дают некоторое представление о том, кто проспонсировал кампанию того или иного кандидата. Хотя часто ответ на этот вопрос лежит на поверхности: взносы в избирательный фонд делают компании, связанные с политиком, то есть по сути речь идет о классической попытке «конвертировать» подконтрольный бизнес в депутатский мандат.

Например, избранный депутатом ГД РФ по округу №62 Сергей Сопчук вел кампанию исключительно на пожертвования от ООО «Полтавский терминал» (4 млн рублей) и ООО «Октябрьская транспортная компания» (2,5 млн рублей). Руководителем обоих предприятий является Дмитрий СТУКОВ, который также выступает одним из соучредителей ЗАО «Фаворит-Сервис», гендиректором которого значится Сергей Сопчук.

Практически весь бюджет Виктории Николаевой, победившей в округе №64, формировался несколькими траншами от ООО «Астирис». Адрес компании совпадает с адресом санатория «Амурский залив», а учредителем ООО является мать нового депутата ГД и экс-мэра Владивостока Раиса НИКОЛАЕВА. Главным «спонсором» Александра Передни ожидаемо оказалось ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», членом совета директоров которого является политик. Зато на избирательную кампанию главе Артема Владимиру Новикову активно жертвовали граждане: как минимум две трети поступлений в фонд кандидата составили платежи от физических лиц. По некоторым данным, не платил за себя и другой мэр, правда давно ушедший с должности - хотя, как утверждает осведомленный источник, партия «Родина» к 1,37 млн рублей в фонде Виктора Черепкова отношения не имеет.

Выборы в кредит

В отличие от думской кампании, на выборах депутатов ЗС ПК солидные траты на агитацию вовсе не гарантировали депутатского мандата. Причем независимо от партийной принадлежности: некоторые единороссы «добыли» кресло в ЗС потратив меньше конкурентов. Кроме того, на уровне одномандатных округов в полной мере проявилась «скупость» некоторых партий: очень часто кандидатам приходилось вести кампанию за собственный счет.

Например, на округе №3 (Ленинский район Владивостока) единоросс Наталья ВОЙНОВСКАЯ, коммунист Артем САМСОНОВ и «пенсионер» Валерий КОРОЛЮК сами наполняли свои избирательные фонды. По состоянию на 12 сентября, меньше всех потратил на выборы Самсонов, что, однако, не помешало ему переизбраться в Законодательное Собрание. На округе №13 единоросс Геннадий ЛАЗАРЕВ был вторым по объему своего фонда, но выборы в очередной раз выиграл.

Победивший на округе №4 Константин БОГДАНЕНКО также был вторым по объему фонда (1,5 млн рублей, треть из которых - собственные средства). Его соперник Александр Передня выложил из своего кармана 2,2 млн рублей, но депутатом так и не стал. Что касается других кандидатов, то коммунист Сергей ДИКУСАР и кандидат от РППС Андрей ГАЛИЦКИХ вели кампанию за свой счет, но по сравнению с лидерами их вложения были символическими - 66 тыс. и 21 тыс. рублей соответственно.

1,3 млн рублей из 1,6 млн составили собственные средства в фонде кандидата по округу №5, единоросса Джамбулата ТЕКИЕВА. Остальные 300 тыс. рублей проходят по строке «добровольные пожертвования граждан». Победитель выборов на округе №12 Игорь ШАУФЛЕР потратил на выборы 1,03 млн рублей (все собственные). Рекордным по объему стал избирательный фонд единоросса Дмитрия НОВИКОВА, уже во второй раз избравшегося депутатом от округа №2 (часть Ленинского и Первомайского районов Владивостока) - 3,15 млн рублей. Но 2,5 млн рублей из этой суммы составили пожертвования юридических лиц. Никто из соперников Новикова, включая известных оппозиционеров Николая Марковцева, Александра ЮРТАЕВА и Галину МЕДВЕДЕВУ, не смог аккумулировать в своем фонде и 100 тыс. рублей.

В финансовой истории выборов-2016 встречались и неординарные случаи. По информации газеты «Золотой Рог», кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь КРУТЫХ на округе №1 вел финансирование своей кампании с привлечением банковского кредита. К середине сентября жители Первомайского района успели получить несколько номеров агитационной газеты политика и узреть его на листовках, а кроме того, на железнодорожном мосту близ площади Луговой появился баннер в поддержку кандидата. И хотя отдавать кредит пока придется не с депутатской зарплаты - на округе Крутых показал лишь третий результат - в будущем инвестиции политика в РППС, возможно, окупятся: если по каким-либо причинам единственный представитель «пенсионеров» в ЗС Юлия ТОЛМАЧЕВА сложит полномочия, ее мандат перейдет Игорю Крутых как следующему в списке.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.