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С депутатов сняли показания
Подготовлен первый рейтинг эффективности работы депутатов Законодательного Собрания Приморья
Консалтинговый центр «Expert Group» подготовил первый рейтинг эффективности работы депутатов Законодательного Собрания Приморья, охватывающий период работы краевого парламента с сентября 2017 года по июль 2018 года. Его лидерами стали как «проверенные временем» депутаты, так и те, кто работает всего первый созыв. Кроме того, авторы доклада подчеркнули, что эффективность депутата никак не зависит от его партийной принадлежности.
При оценке итогов работы краевых парламентариев во внимание принимались такие показатели, как количество внесенных законопроектов и выступлений на заседаниях ЗС ПК, посещаемость заседаний, частота встреч с населением и работа с обращениями граждан, наличие общественной приемной и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, при формировании итогового рейтинга учитывалось мнение экспертов – ведущих политологов и журналистов Приморского края.
Модуль, определяющий погруженность депутатского корпуса в законодательную деятельность, выявил достаточно высокие показатели сразу по двум параметрам: законодательные инициативы и посещаемость заседаний. На формирование итогового пула лидеров повлияло лишь количество выступлений на заседаниях. Однако более половины депутатов ЗС ПК за последний год выступали менее пяти раз на всех заседаниях Собрания, а 12 депутатов не высказались ни разу.
В тройку лидеров по активности в части законопроектов и выступлений вошли три представителя «Единой России» - Дмитрий НОВИКОВ, Евгений КОСТЮКОВ и Джамбулат ТЕКИЕВ. Кроме того, Дмитрий Новиков стал еще и лидером по количеству отработанных обращений (651). На втором месте по этому показателю – коммунист Артем САМСОНОВ (354 обращения), однако он обошел Новикова по количеству встреч с избирателями – 96 против 43.
Как показало исследование «Expert Group», депутаты большое внимание уделяют своему присутствию в СМИ, а также работе с социальными сетями. Наиболее «медийными» депутатами в 2017-2018 годах стали Игорь ЧЕМЕРИС, Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ и Джамбулат Текиев (все – «Единая Россия»). Из оппозиционеров наиболее часто «светился» в СМИ представитель КПРФ Артем Самсонов.
Бывший зампред краевого парламента, а ныне председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев стал самым эффективным по оценке экспертов, а в сводном рейтинге он занял четвертое место после Дмитрия Новикова, Артема Самсонова и Евгения Костюкова.
В целом, как считают авторы доклада, депутатский корпус Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва можно назвать высокоэффективным. «Эффективность депутатов не зависит от партийной принадлежности. Среди лидеров и аутсайдеров рейтинга представлены представители разных партий», - подчеркивают в «Expert Group».
Интересно, что председатель ЗС ПК Александр РОЛИК в рейтинге не представлен. Эксперты объяснили это рядом объективных причин, связанных с его функциями по организации деятельности регионального парламента: в своей текущей работе спикер может не успевать заниматься непосредственно нормотворческой деятельностью по разработке законопроектов, что в рамках рейтинга будет снижать его общую оценку. Стоит отметить, что авторы рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ» по аналогичным причинам не включают в рейтинг спикера ГД Вячеслава ВОЛОДИНА.
В то же время, эксперты отметили важные шаги, предпринятые председателем ЗС ПК для усиления дисциплины среди депутатского корпуса. «Важно отметить и заметный рост политического влияния Александра Ролика с момента смены руководства администрации Приморского края. Спикеру удалось в достаточно сжатые сроки выстроить конструктивные взаимоотношения с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем ТАРАСЕНКО», - подчеркивают авторы доклада.
На фото: Эксперты отметили заметный рост политического влияния Александра Ролика, который в достаточно сжатые сроки смог выстроить конструктивные взаимоотношения с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.
Фото пресс-службы ЗСПК.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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