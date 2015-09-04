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Губернатор Приморья вошел в состав наблюдательного совета Свободного порта Владивосток

04 Сентября 2015, 15:00 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский вошел в состав наблюдательного совета Свободного порта Владивосток. Документ утвержден сегодня, 4 сентября, распоряжением Правительства РФ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Об этом рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе ключевой сессии Восточного экономического форума, посвященной новой экономической политики на российском Дальнем Востоке.

Возглавил совет заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В состав наблюдательного совета вошли не только руководители федеральной исполнительной власти, но и глава Приморского края Владимир Миклушевский, а также муниципалитеты региона, которые входят в состав территории Свободного порта Владивосток. В состав наблюдательного совета также включены – руководитель корпорации развития Дальнего Востока, представители организаций профсоюзов и объединений работодателей.

По словам министра, такой коллегиальный орган создан в стране впервые.

«Это новация. Такого органа, где за одним столом и федеральная, региональная и муниципальная власти, профсоюз не занимаются перепиской, а оперативно решают вопросы, не было никогда», – сказал Александр Галушка.

Он также отметил, что в стране часто принимаются хорошие законы, но хромает их правоприменение.

«Этот орган создан для реализации лучших практик правоприменения», – заключил он.

В функции наблюдательного совета Свободного порта Владивосток в числе прочего вошло: принятие мер на развитие Приморского края, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, соблюдение баланса интересов граждан, проживающих на территории Свободного порта, и предпринимателей.

Также в его полномочия входит не допустить или устранить избыточные или необоснованные вмешательства надзорных органов в деятельность резидентов свободного порта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: миклушевский  Трутнев  порт 



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