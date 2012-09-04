Депутаты ЗС ПК одобрили предложение выделять по 1 млн руб. приморским усыновителям

ПРИМОРЬЕ, 4 сентября, ZRPRESS. Комитет по социальной политике и защите прав граждан принял решение поддержать законопроект справедливороссов о поддержке приморских усыновителей и рекомендовать Законодательному Собранию Приморского края принять его в первом чтении.

30 августа состоялось заседание социального комитета ЗС ПК, в повестке которого был и законопроект о поддержке приморских усыновителей. Несмотря на то что губернатор в своем заключении рекомендовал отправить проект на доработку (что, как правило, оборачивается многомесячной отсрочкой принятия закона), депутаты все же приняли решение поддержать законопроект эсеров и рекомендовать ЗС ПК принять его в первом чтении.

Напомним, в марте этого года депутаты ЗС ПК фракции «Справедливая Россия» разработали законопроект о поддержке приморских усыновителей. Согласно ему семья, которая берет ребенка из детского дома, получает 1 млн руб. Авторы закона уверены, эта мера станет серьезным стимулом для усыновления. Ведь не секрет, что усыновление (удочерение) - это приоритетная форма семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«К большому сожалению, в Приморье сегодня мало усыновляют, - рассказывает один из авторов проекта депутат Константин Межонов. - Например, в прошлом году из детских домов края приморцы забрали всего 155 ребят. В то же время под опеку было передано 992 ребенка. Это говорит о том, что у наших граждан есть желание заботиться и помогать детям - отсюда и большое число опекунов. Но на усыновление решаются не многие. Причина - как ни парадоксально, но усыновители от государства не получают абсолютно никакой поддержки - ни материальной, ни в виде льгот. Ничего! Если опекунам какое-никакое ежемесячное пособие выплачивают, то усыновителям, которые полностью забирают ребенка в семью, в лучшем случае говорят «спасибо».

Ежегодно на содержание одного ребенка в детском доме краевой бюджет выделяет чуть менее 250 тыс. руб. В своем законе они предлагают отдавать эти средства семьям, которые усыновляют детей. Т.е. каждый год выделять усыновителям по 250 тыс. руб. на протяжении четырех лет (именно столько времени ребенок в среднем проводит в детском доме в Приморье).

«Мы уверены, что такая поддержка станет мощным стимулом для тех, кто хочет усыновить сироту. Ведь эти деньги позволят не только содержать малыша, но, например, улучшить жилищные условия для всей семьи», - подытожил Межонов.

Отметим, что на заседании социального комитета депутаты рассматривали законопроект вкупе с заключением губернатора. Последнее содержало рекомендацию отправить документ на доработку, чтобы внести в него ряд поправок. И только после подавать его в ЗС ПК для утверждения в первом чтении.

Однако авторы закона не согласились с губернатором. Константин Межонов отметил, несмотря на то, что по закону администрация края обязана в 30-дневный срок предоставить заключение на законопроект, это было сделано только спустя 4 месяца. И если сейчас закон дополнять и снова отдавать краевым властям для дачи заключения, не исключено, что ждать ответа опять придется много месяцев.

Кроме того, обозначенные в заключение губернатора поправки к закону – это предмет второго чтения. И как пояснил специалист правового Управления ЗС ПК, депутатам ничего не мешает принять закон в первом чтении, а уже ко второму внести все необходимые поправки. Он подчеркнул: утверждение в первом чтении – это принятие концепции, идеи. А второе и третье – конкретизация всех нюансов.

Депутаты социального комитета поддержали справедливороссов и представителя правового Управления. В результате голосования было принято единогласное решение рекомендовать ЗС ПК принять законопроект о поддержке приморских усыновителей в первом чтении и сформировать рабочую группу для доработки закона ко второму этапу рассмотрения.

«Золотой Рог».