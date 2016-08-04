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Приморские пенсионеры предпочитают женщин
Краевое отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» удивило составом списка на выборах в ЗС ПК
Этап выдвижения кандидатов в парламент Приморья завершился торжеством политкорректности. 27 июля предвыборную интригу торпедировала «Российская партия пенсионеров за справедливость», чье руководство отказалось от включения в список известных в крае персон, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Внимание к конференции РППС было обусловлено тем, что эта политическая сила наряду с парламентскими партиями и «Яблоком» освобождена от сбора подписей на выборах в ЗС. Накануне мероприятия некоторые партийцы заявляли о готовящейся попытке «рейдерского захвата» реготделения «пенсионеров» известным политтехнологом Александром ШЕМЕЛЕВЫМ. Но похоже, что верх в схватке за маленькую, но очень гордую партию взяли сменщики бывшего вице-губернатора по внутренней политике.
По словам источника деловой газеты «Золотой Рог», близкого к «пенсионерам», под брендом партии в Законодательное Собрание были готовы идти люди, которых уж точно нельзя назвать новичками в политике. Среди давших согласие, но не выдвинутых конференцией кандидатов – депутат краевой думы второго созыва Сергей ГРАЦ, руководитель организации «Боевое братство» во Владивостоке Виктор ДОНЕЦ, президент Федерации кикбоксинга по Приморскому краю Виктор ТАРАБАРИН, журналистка Мария СОЛОВЬЕНКО. Якобы потенциальные кандидаты подготовили все необходимые документы, однако никого из них в партийном списке в итоге не оказалось.
Впрочем, пришлось потесниться и членам РППС с многолетним стажем, пару лет назад вдохнувшим в приморское отделение партии новую жизнь. Например, экс-депутат краевого парламента Игорь КРУТЫХ оказался вторым в общей части списка. Он же выдвинут по одному из одномандатных округов во Владивостоке. Третьим в общую часть списка включен Василий ВЛАСЕНКО, ранее известный как председатель ТОСа «Горностай», конфликтовавшего с рядом управляющих компаний Владивостока. А возглавила список «пенсионеров» на выборах в ЗС председатель коллегии адвокатов «Право» Юлия ТОЛМАЧЕВА, признанная в 2015 году «Женщиной года» в Приморье.
Подобные кадровые решения оказались для партийцев тем более удивительными, если учесть, что в марте председатель РППС Евгений АРТЮХ, встречаясь с приморскими однопартийцами, пообещал, что список кандидатов в ЗС ПК возглавит Руководитель приморского отделения партии Михаил ЖУРАВСКИЙ.
- Остальные кандидаты будут профессиональными и достойными. Впрочем, предложения поддержки поступают в том числе от приморских предпринимателей, но торговать мандатами партия не намерена. Наша задача, наша ответственность – из людей, которые готовы финансировать нашу избирательную кампанию, отобрать тех, кто убедит нас, что помимо денег у них есть готовность соблюдать фракционную дисциплину, - заверил приморских «пенсионеров» Артюх. Однако, по неофициальной информации, таких людей в Приморье нашлось немного, и за полтора месяца до выборов в партии до сих пор нет ясности по поводу того, кто профинансирует ее избирательную кампанию.
Добавим, что среди выдвиженцев РППС по одномандатным округам оказались те, кто еще совсем недавно числился в рядах других партий: бывшие коммунисты Андрей ГАЛИЦКИХ и Сергей ПЛЕВАКО баллотируются по округам №4 и №14 соответственно.
Отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» появилось в Приморье в 2012 году, вскоре после либерализации законодательства о партиях, однако несколько лет никак себя не проявляло. Весной 2015 года, вскоре после смены руководства приморского отделения, на выборах в думу Дальнереченского района РППС набрала 6,82% голосов, получив один депутатский мандат. Это позволило партии участвовать в выборах депутатов Законодательного Собрания без сбора подписей.
Наблюдатели полагают, что итоговая расстановка кандидатов в списке РППС стала результатом сделки между руководством партии в регионе и внутриполитическим блоком «Белого дома»: в отсутствие Игоря ПУШКАРЕВА, который мог бы стать альтернативным «центром силы» на выборах-2016, у «пенсионеров» практически не оставалось пространства для маневра.
К тому же у приморских членов РППС был и пример федерального руководства партии, который как раз показывает, что бывает с теми, кто не готов идти на уступки «верхам». Сначала Центризбирком РФ отказался заверить список кандидатов партии в Госдуму по одномандатным округам, а затем в партии и вовсе произошел раскол: председатель РППС Евгений Артюх не смог собрать кворум на внеочередном съезде «пенсионеров», который должен был повторно выдвинуть кандидатов по округам. А чуть позже в интернете появилась аудиозапись, из которой можно сделать вывод о том, что руководство «Российской партии пенсионеров за справедливость» было финансово заинтересовано во включении в список таких кандидатов, как экс-губернатор Челябинской области Михаил ЮРЕВИЧ и действующий депутат Госдумы Олег САВЧЕНКО. Кстати, персональный состав партийного списка лидеры РППС не публиковали вплоть до подачи документов в Центризбирком, и даже приморские активисты партии не знали, кто выдвинут «пенсионерами» от региона в Госдуму.
Конечно, партия пыталась опротестовать в Верховном суде РФ решение Центризбиркома, отказавшегося заверить список кандидатов от РППС по одномандатным округам. Но 26 июля ВС «пенсионерам» в удовлетворении их требований отказал. А 29 июля внеочередной съезд РППС, созванный противниками Артюха, принял решение о его отставке с поста главы партии.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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вообщем собралися все отбросы - политический мусор . и кто ж это за них будет голосовать они по большому счёты все предатели бегают из партии в партию, все какие-то бывшие