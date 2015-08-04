Прием населения: все вопросы решаемы

Как правило, в ходе своих рабочих поездок по краю Владимир Миклушевский обязательно проводит встречи с населением. Не стал исключением и визит в Артем. Губернатор специально выделил время на прием граждан по личным вопросам.

Что же волнует жителей округа? Целый пласт вопросов был связан с работой ЖКХ. Так, житель села Кневичи Юрий ЧЕТВЕРИК пожаловался на отсутствие системы канализации в населенном пункте, получив ответ, что проблема будет решена уже в следующем году. Строительство канализационных сооружений было одним из поручений губернатора в ходе Большого проезда, и глава региона уже успел убедиться в том, что оно реализуется. Присутствующий на встрече зам. главы администрации Артемовского городского округа Владимир САВЧЕНКО рассказал подробно о сделанной работе: «Общая сумма проекта составляет 100 млн рублей. До конца 2015 года на территории села Кневичи будут выполнены работы на сумму 41,8 миллиона рублей, а в 2016 году строительство системы канализации будет завершено».

Также к губернатору обратилась многодетная семья за содействием в устройстве в детский сад сразу трех детей в возрасте 2-х лет. Ответ главы региона был четким и предметным: уже 1 сентября тройняшки отправятся в конкретный детский сад - № 22.

«Приморье одним из первых российских регионов ликвидировало очередь в дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, и сейчас мы работаем над тем, чтобы предоставить места в садах и самым маленьким приморцам, до трех лет, - говорит Владимир Миклушевский. - Знаю, что в Артеме эта проблема уже решается. В частности, 1 декабря запланировано открытие очередного детского сада, рассчитанного в т.ч. на таких малышей».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.