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С сенаторами у Приморья будет всё пучком

04 Июля 2018, 15:41 | Приморье

Приморский край вновь может стать «воротами» в спокойную старость для отставных силовиков. По сообщениям федеральных СМИ, экс-глава Министерства по делам ГО и ЧС Владимир ПУЧКОВ претендует на должность члена Совета Федерации от Приморского края. Замена может быть осуществлена по итогам досрочных выборов губернатора Приморья - врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО уже заявил о желании видеть Пучкова приморским сенатором, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что по действующим правилам формирования СФ, представители региональных администраций в Совфеде завершают свои полномочия после избрания нового губернатора соответствующего региона. В свою очередь, перед выборами губернатора каждый претендент на пост главы региона должен обозначить три кандидатуры потенциальных сенаторов, одну из которых он делегирует в СФ в случае победы на выборах. Согласно утвержденному графику избирательной кампании в Приморье, сведения о трех возможных сенаторах предоставляются кандидатом в губернаторы вместе с иными документами, необходимыми для регистрации, в срок до 30 июля включительно.

На минувшей неделе председатель верхней палаты российского парламента Валентина МАТВИЕНКО сообщила, что вариант с переходом экс-главы МЧС Владимира Пучкова в СФ рассматривается как вполне реальный.

- Хочу отметить, что решение о кандидатуре сенатора - это прерогатива губернатора. Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдет в тройке кандидатов в сенаторы от губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края, - цитирует Валентину Матвиенко РИА «Новости».

Покинувший правительство РФ после формирования нового кабмина в мае 2018 года Владимир Пучков достаточно хорошо знаком жителям Приморья - особенно тем, кто в 2016 году попал в зону затопления после тайфуна «Лайонрок». Вместе с возглавлявшим тогда регион Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ глава МЧС несколько раз совершал облеты пострадавших от наводнения территорий. К тому же, практика назначения отставных силовиков сенаторами от Приморья не нова. В 2010-2012 годах исполнительную власть региона в Совете Федерации представлял экс-чиновник МВД Владимир КИКОТЬ, а до него сенатором был Виктор КОНДРАТОВ, в девяностые возглавлявший краевое управление ФСБ.

- Речь идет скорее о хорошей «пенсионной» должности для бывшего министра - нечто похожее мы наблюдали с Владимиром Кикотем. «Привязка» Пучкова к региону минимальна, и, несмотря на его связи в федеральном правительстве, лоббистом Приморья в Москве он вряд ли станет, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

В случае, если Андрей Тарасенко победит на выборах губернатора и примет решение делегировать в СФ Владимира Пучкова, действующий представитель администрации Приморья в верхней палате парламента Светлана ГОРЯЧЕВА, которая получила должность сенатора в обмен на неучастие в выборах губернатора в 2014 году, будет вынуждена покинуть Совет Федерации. В связи с чем не исключен вариант ее участия в нынешних губернаторских выборах в качестве кандидата от «Справедливой России». Однако в отличие от 2014 года, когда на представительницу «СР» мог сработать ресурс мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, на выборах-2018 роль Горячевой может свестись к оттягиванию голосов у других оппозиционных кандидатов.

На фото: Благодаря тайфунам Владимир Пучков хорошо знаком с жизнью приморской глубинки.

Фото пресс-службы АПК.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  кадры  тарасенко 



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