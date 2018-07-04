Июньский импульс

Приморские депутаты внесли важные поправки в бюджет региона

На своем июньском заседании парламент Приморья дал старт реализации Плана социального развития центров экономического роста Приморского края. В рамках первой в текущем году корректировки бюджета региона депутаты предусмотрели в казне средства на строительство учреждений образования и здравоохранения, обновление культурных и спортивных объектов.

Кроме того, как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, законодатели Приморья одними из первых в стране взялись за наведение порядка в сфере продажи электронных сигарет: за продажу вейпов несовершеннолетним вскоре будет введена административная ответственность.

Федерация поможет с «социалкой»

В ходе июньской сессии депутаты Законодательного Собрания в трех чтениях одобрили корректировку краевого бюджета на текущий год. Его новые параметры – 102,9 млрд рублей по доходам, 106,4 млрд рублей, дефицит – более 3,4 млрд рублей. Увеличение доходной части произошло как за счет собственных доходов, так и за счет поступлений из федерального бюджета, уточнила вице-губернатор Приморья Татьяна КАЗАНЦЕВА.

Главное отличие новой редакции бюджета-2018 от предыдущей – это рост расходов на проекты по улучшению качества жизни в Приморье. Напомним, что по итогам заседания президиума Госсовета РФ, которое президент Владимир ПУТИН провел во Владивостоке в сентябре 2017 года, в регионе был подготовлен план мероприятий по социально-экономическому развитию центров роста Приморского края. Недавно федеральным центром Приморью на мероприятия плана было перечислено 955 млн рублей. Общая сумма финансирования плана в течение нескольких лет составит свыше 5,1 млрд рублей.

- Колоссальные средства добавлены из федерального центра. Они пойдут не только на исполнение социальных обязательств, но и на развитие Приморского края; позволят продолжить строительство важных для края объектов. Парламент, со своей стороны, будет контролировать исполнение этих мероприятий, - отметил депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Уже в 2018 году дополнительные ассигнования из федерального бюджета позволят приступить к строительству в Приморье восьми новых фельдшерско-акушерских пунктов и пяти новых детских садов. В планах – строительство многопрофильной поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне. Кроме того, деньги пойдут на строительство и реконструкцию сельских клубов, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Важно, что доля краевого софинасирования всех проектов составит всего 1%, то есть у региона останется больше средств на решение других социальных задач.

Отметим, что еще 22 июня законопроект о поправках обсудили в формате «нулевого чтения». По словам председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, подобный подход был продиктован достаточно значительными изменениями бюджета, которые затрагивают подавляющее большинство департаментов Приморского края и реализуемых в настоящее время госпрограмм.

Кроме того, на июньском заседании краевые парламентарии рассмотрели отчеты об исполнении бюджета Приморского края в 2017 году и об исполнении бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Депутаты отметили, что в 2017 году бюджет сохранял социальную направленность – на социально-культурную сферу пришлось более 60% всех расходов краевой казны.

Готовь сани летом

Еще одно важное изменение в бюджете-2018 касается подготовки Приморья к новому отопительному сезону. Ассигнования по линии краевого департамента ЖКХ увеличены на 2,3 млрд рублей: 1,5 млрд рублей направят на увеличение уставного капитала КГУП «Примтеплоэнерго» и закупку топлива, а еще 0,8 млрд рублей пойдут на компенсацию выпадающих доходов предприятия из-за разницы экономически обоснованного тарифа и тарифа для населения. Финансовая помощь позволит закупить топливо заблаговременно, когда цена на него стабильна.

- Это тот случай, когда экономические показатели – на втором плане. Главное – пройти отопительный сезон 2018-2019 годов без проблем, закупив топливо сейчас по нормальной цене. Потому что собственных оборотных средств «Примтеплоэнерго» недостаточно для того, чтобы закупать топливо за полгода вперед, - отметил председатель комитета ЗС по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

- В конце прошлого года «Примтеплоэнерго», по сути, находилось в предбанкротном состоянии, поэтому тогда было принято решение субсидировать предприятие для закупки топлива. Деньги, выделяемые в 2018 году, пойдут в том числе на перевод котельных с мазута на твердое топливо, - прокомментировал председатель комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян.

«Электронный» дым – в рамках закона

27 июня приморские депутаты во втором и в третьем чтениях одобрили закон «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края, а также одобрили в первом чтении поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», которыми устанавливается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. В свою очередь, у продавцов подобных изделий появляется право требовать у покупателей документ, удостоверяющий личность.

- Законопроект разработан в связи с ростом популярности так называемых вейпов среди несовершеннолетних. По некоторым данным, «электронные» сигареты даже опаснее обычных. Кроме того, федеральный закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним табачных изделий, и правильно было бы распространить его на вейпы, - обосновал инициативу комитета ЗС ПК по региональной политике и законности его зампред Александр ЛОСЬ.

Добавим, что административная ответственность за продажу вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, уже установлена в ряде регионов России. В Приморье – в случае, если поправки в закон «Об административных нарушениях» будут приняты в предложенном варианте – штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, и от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

На фото: В рамках первой в текущем году корректировки бюджета региона депутаты предусмотрели в казне средства на строительство учреждений образования и здравоохранения, обновление культурных и спортивных объектов.

Фото Александра МАСЛЯНКО

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.