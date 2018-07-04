Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тарасенко взял курс на развитие
В избирательную кампанию по выборам главы Приморья вступил врио губернатора
Назначенный в октябре 2017 года временно исполняющим обязанности главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО официально стал кандидатом на главный в крае пост. В минувшую субботу, 30 июня, его поддержало большинство делегатов 34-й внеочередной конференции приморского отделения «Единой России», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В работе конференции участвовали 202 делегата. Подведя итоги прошедших в марте президентских выборов, приморские единороссы приняли решения по Единому дню голосования. Так, кандидатом на пост губернатора Приморского края официально выдвинут Андрей ТАРАСЕНКО, исполняющий обязанности главы региона с октября 2017 года. Поддержать врио губернатора на сентябрьских выборах призвал председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК. Он назвал Андрея Тарасенко человеком, умеющим брать на себя удар, в том числе – принимать критику за недоработки местных властей.
- Андрей Владимирович родился и вырос в Приморье. Он военный человек, у которого за годы службы сформировалось понимание необходимости безусловного решения стоящих задач. У него большой опыт хозяйственной деятельности. Работая в нынешней должности, он за короткий промежуток времени сумел сформировать положительные формы взаимодействия с федеральными и региональными структурами. С первых дней своей работы в Приморье он работает с депутатами Законодательного Собрания, представляет и отстаивает законопроекты, с которыми выходит, - подчеркнул Александр Ролик.
Согласно регламенту, утверждение кандидата в губернаторы происходило на конкурентной основе – в бюллетень для тайного голосования, помимо Андрея Тарасенко, вошли четверо других участников губернаторских праймериз – председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир ИСАКОВ, глава Хорольского района Алексей ГУБАЙДУЛЛИН и депутат Заксобрания Приморья Всеволод РОМАНОВ. Все они провели серию встреч с активистами «ЕР» в разных муниципалитетах края. По результатам голосования кандидатуру Андрея Тарасенко поддержали 165 делегатов, его ближайшего конкурента Алексея Губайдуллина – 12 человек.
- Нужно, чтобы у людей была хорошая, высокооплачиваемая работа. Когда она есть, остальное приходит само собой. Важно поднять уровень жизни – чтобы было достаточно детсадов, школ, врачей. В социальной сфере надо навести порядок, - обозначил приоритеты своей работы в случае избрания Андрей Тарасенко.
На конференции приморской «ЕР» присутствовал экс-глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ. Андрей Тарасенко представил его как человека, который станет сенатором от Приморья.
- Он прошел огромную службу в системе МЧС. Я считаю, его опыт по предотвращению чрезвычайных ситуаций нужен в Приморье, - объяснил выбор кандидата в сенаторы Андрей Тарасенко. Сам Пучков заявил, что для него было бы большой честью представлять в СФ Приморский край. Кроме того, в тройку претендентов на пост сенатора также вошли вице-адмирал ТОФ Андрей КОНЕВ и экс-депутат Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
- "Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
Новости раздела
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО