Тарасенко взял курс на развитие

В избирательную кампанию по выборам главы Приморья вступил врио губернатора

Назначенный в октябре 2017 года временно исполняющим обязанности главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО официально стал кандидатом на главный в крае пост. В минувшую субботу, 30 июня, его поддержало большинство делегатов 34-й внеочередной конференции приморского отделения «Единой России», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В работе конференции участвовали 202 делегата. Подведя итоги прошедших в марте президентских выборов, приморские единороссы приняли решения по Единому дню голосования. Так, кандидатом на пост губернатора Приморского края официально выдвинут Андрей ТАРАСЕНКО, исполняющий обязанности главы региона с октября 2017 года. Поддержать врио губернатора на сентябрьских выборах призвал председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК. Он назвал Андрея Тарасенко человеком, умеющим брать на себя удар, в том числе – принимать критику за недоработки местных властей.

- Андрей Владимирович родился и вырос в Приморье. Он военный человек, у которого за годы службы сформировалось понимание необходимости безусловного решения стоящих задач. У него большой опыт хозяйственной деятельности. Работая в нынешней должности, он за короткий промежуток времени сумел сформировать положительные формы взаимодействия с федеральными и региональными структурами. С первых дней своей работы в Приморье он работает с депутатами Законодательного Собрания, представляет и отстаивает законопроекты, с которыми выходит, - подчеркнул Александр Ролик.

Согласно регламенту, утверждение кандидата в губернаторы происходило на конкурентной основе – в бюллетень для тайного голосования, помимо Андрея Тарасенко, вошли четверо других участников губернаторских праймериз – председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир ИСАКОВ, глава Хорольского района Алексей ГУБАЙДУЛЛИН и депутат Заксобрания Приморья Всеволод РОМАНОВ. Все они провели серию встреч с активистами «ЕР» в разных муниципалитетах края. По результатам голосования кандидатуру Андрея Тарасенко поддержали 165 делегатов, его ближайшего конкурента Алексея Губайдуллина – 12 человек.

- Нужно, чтобы у людей была хорошая, высокооплачиваемая работа. Когда она есть, остальное приходит само собой. Важно поднять уровень жизни – чтобы было достаточно детсадов, школ, врачей. В социальной сфере надо навести порядок, - обозначил приоритеты своей работы в случае избрания Андрей Тарасенко.

На конференции приморской «ЕР» присутствовал экс-глава МЧС России Владимир ПУЧКОВ. Андрей Тарасенко представил его как человека, который станет сенатором от Приморья.

- Он прошел огромную службу в системе МЧС. Я считаю, его опыт по предотвращению чрезвычайных ситуаций нужен в Приморье, - объяснил выбор кандидата в сенаторы Андрей Тарасенко. Сам Пучков заявил, что для него было бы большой честью представлять в СФ Приморский край. Кроме того, в тройку претендентов на пост сенатора также вошли вице-адмирал ТОФ Андрей КОНЕВ и экс-депутат Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.