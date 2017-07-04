По мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, через Дальний Восток Россия имеет все шансы интегрироваться в ведущие экономики мира

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

- Александр Сергеевич, прошло пять лет после саммита АТЭС во Владивостоке. За это время очень сильно изменился мир, изменилась российская экономика. В выстраивании международных деловых отношений появились новые приоритеты? Как вы их расставляете?

- Вы совершенно правильно отметили: мир меняется стремительно. И фундаментально закончился пятисотлетний исторический период доминирования Запада. Глобальные перемены оказывают большое влияние на развитие нашего Дальнего Востока. Полюс политической и экономической активности смещается в Азию. По прогнозам специалистов, в течение ближайших 10 лет численность среднего класса в Китае, Индии и странах АСЕАН ежегодно будет пополняться более чем на 100 млн человек. А это, прежде всего, высокие стандарты потребления и концентрация личных капиталов. Именно здесь сегодня формируется самый перспективный потребительский спрос. И наш Дальний Восток сегодня становится плацдармом всей страны для интеграции в ведущие экономики мира.

- Российский Дальний Восток становится понятнее восточным соседям?

- Дальний Восток открыт для сотрудничества. Мы это показываем всему миру. И интерес иностранных партнеров к нашему региону постоянно растет. В концентрированном виде это демонстрирует Восточный экономический форум, который в этом году пройдет уже в третий раз. С каждым годом он собирает все больше инвесторов из России, Азии, из стран Европы, Америки. Более того, Русский остров становится традиционным местом встречи лидеров государств, и это дает очень внятный сигнал для мирового бизнес-сообщества: Россия последовательно выстраивает новую экономическую политику в регионе.

Как результат - растут инвестиции в высокотехнологичные проекты, с большей добавленной стоимостью, большим эффектом для развития территории. Хочу отметить 10-процентный рост инвестиций только с начала этого года. На Дальнем Востоке сегодня очень много строек: строятся инфраструктура, новые заводы, открываются производства. Рост промышленного производства на данный момент в два раза превышает среднероссийские показатели. Яркий пример - Еврейская автономная область, где рост промышленного производства составляет сегодня 37%. Почему? В этом регионе начало работу новое предприятие - Кимкано-Сутарский ГОК, выпускающий железорудный концентрат. Когда комбинат выйдет на полную мощность, рост промышленного производства в области составит 50-60%! Это серьезный показатель. Мы стремились построить на Дальнем Востоке конвейер по созданию новых предприятий, а по сути - новой экономики, и вот уже есть первые результаты. Хочу отметить, в нашем регионе сегодня реализуется все больше проектов с участием иностранных инвесторов, раньше же это были единичные случаи. Создаются системные механизмы для поддержки китайских, корейских и индийских инвесторов. Мы готовы также работать с инвесторами из других стран.

- Насколько удается провести границы между конкуренцией и сотрудничеством?

- Естественно, с развитием экономики растет и конкуренция - это закономерный, естественный процесс, который и стимулирует дальнейшее совершенствование условий для ведения бизнеса. Именно для этого мы последовательно создаем новые механизмы: территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, инфраструктурную поддержку инвесторов. С 1 июля начнется снижение энерготарифов для бизнеса, с 1 августа заработает электронная виза. Безусловно, мы не будем останавливаться на достигнутом, необходимо работать дальше, решать вопросы, которые существенно влияют на конкурентоспособность России. Мы должны постоянно соотносить наши механизмы поддержки инвесторов с теми, которые предлагают соседи по АТР, и идти на шаг, на два шага впереди. Это постоянный процесс, если мы действительно хотим добиться серьезных результатов в развитии Дальнего Востока. Сегодня мы подготовили объемный пакет поправок в законы, которые призваны усовершенствовать действующие механизмы поддержки бизнеса. Также мы готовим предложения по развитию наших преференциальных режимов, учитывая те тенденции, которые формируются в АТР. Здесь я имею в виду, прежде всего, третью волну развития особых экономических зон в Китае, создание стратегических зон хозяйствования в Японии. Все современные тенденции, которые обеспечивают опережающее развитие в мире, должны работать и у нас. Нам необходимо оперативно реагировать на все изменения.

Сегодня на Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Только за последний год объем привлеченных частных инвестиций в рамках ТОР вырос более чем в 3 раза: с 460 млрд до 1 трлн 484 млрд рублей. Количество заявок инвесторов в Свободный порт Владивосток сегодня достигает более 360, объем привлеченных инвестиций - 362 млрд рублей. Уже до конца 2017 года в рамках ТОР и СПВ будет открыто 85 новых предприятий с объемом фактически осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей и 5,5 тысячами новых рабочих мест.

- Для каких крупных проектов идет борьба за инвестиции?

- Здесь хочу подчеркнуть, что, конкурируя за инвестиции, мы сегодня говорим о международной кооперации. Мы предлагаем соседям по АТР принять участие в реализации дальневосточных масштабных перспективных проектов, например, в транспортно-логистической сфере - в модернизации международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Это транспортные артерии, благодаря которым Северо-Восток Китая существенно сокращает путь для своих грузов в морские порты, а Россия зарабатывает на обслуживании стабильной грузовой базы, наращивании объемов ВРП дальневосточных регионов.

- Хотелось бы отдельно поговорить о международных транспортных коридорах «Приморье-1» и «Приморье-2». Уже много лет идут разговоры об их развитии, но когда мы увидим какие-то подвижки, конкретные результаты? Сейчас реализация проекта кажется целью труднодостижимой. Для организации сколько-нибудь живых грузовых потоков, обеспечивающих реальную (а не потенциальные выгоды) экономику, необходимы просто огромные деньги.

- Сегодня мы активно переходим в плоскость практической реализации этих проектов по «Приморью-1». Что уже происходит? Во-первых, растет грузооборот, с начала года он вырос уже в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже явная тенденция. Во-вторых, с российской стороны круглосуточно работают пункты пропуска, в-третьих, внедрено электронное декларирование грузов. В-четвертых, в ближайшие дни ждем принятия постановления правительства, которое позволит оформлять транзитные грузы, следующие через Свободный порт Владивосток, не на границе, а прямо в морском порту. Все эти меры позволят увеличить транзитный грузопоток через порты Приморского края: Зарубино, Владивосток, Находку и Восточный.

Но самым главным, отправным практическим моментом в этом глобальном экономическом проекте станет подписание российско-китайского межправительственного соглашения. Оно состоится в июле во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Далее мы планируем создать совместную управляющую компанию, которая будет работать с инвесторами и владельцами грузовой базы в Китае, формировать объем грузов, обеспечивающий экономическую эффективность международных транспортных коридоров.

Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» связывают провинции Цзилинь и Хэйлунцзян с портами юга Приморского края и дают возможность китайским грузоотправителям сократить транспортное плечо на 250 км и экономить на транзитной логистике зерна и контейнерных грузов до 1 млрд долларов ежегодно. По оценкам международных экспертов грузовая база коридоров может достигать, 45 млн тонн ежегодно, а совокупная экономия китайских грузоотправителей - 7 млрд юаней в год. Выручка российских портов и транспортных компаний по реализуемым проектам в 2030 году, по предварительным оценкам, составит порядка 91 млрд рублей в год, вклад в рост ВРП Приморского края к 2030 году - около 30 млрд рублей в год, рост налоговых поступлений - примерно 5 млрд рублей в год. Будет создано до 4 тысячи новых рабочих мест.

- В то же время вся транспортная инфраструктура коридоров требует модернизации, многое требуется строить с нуля. Частному бизнесу это явно не по силам. Нужен либо государственный «паровоз», либо новые формы государственно-частного партнерства. В какой мере мы готовы привлекать в этот проект иностранный капитал?

- В конце прошлого года правительство России утвердило концепцию развития этих транспортных коридоров, в которой черным по белому зафиксирована принципиальная позиция российской стороны: вся инфраструктура будет создаваться преимущественно за частные деньги. Это сугубо рыночный инвестиционный проект. Его стоимость - порядка $5 млрд. Мы исходим из того, что в его реализации прежде всего заинтересованы китайские партнеры, поскольку он рассчитан на их грузовую базу. Но ограничений для инвесторов нет, это могут быть и российские, и иностранные инвесторы. Потенциальная рентабельность этих инфраструктурных инвестиций может достигать 10% годовых при грузовой базе международных транспортных коридоров в 45 млн тонн в год.

Здесь я хотел бы сказать пару слов о той стадии, на которой этот проект находился всего два-три года назад, когда мы только начинали им заниматься. Тогда было очень много разговоров о большом потенциале «Приморья-1» и «Приморья-2», при этом никто не мог назвать цифру грузовой базы, хотя бы примерные объемы необходимых инвестиций, их рентабельность, есть ли потенциальные инвесторы. На эти вопросы просто не было ответов. Сейчас все ответы есть. Важно и то, что с китайскими партнерами есть четкое взаимопонимание по всем пунктам проекта. Более того, именно китайская сторона инициировала партнерство, совместное развитие транспортных коридоров, предложила подписать межправительственное соглашение, а это уже о многом говорит.

- Есть примерное понимание, какие компании, фонды могут стать участниками проекта?

- Да. В мае в Пекине мы провели обстоятельные переговоры с рядом китайских инвесторов, которые занимаются инфраструктурными проектами, с финансовыми организациями. Все они будут участвовать в Восточном экономическом форуме, где мы и планируем подписать с ними соглашения о реализации проекта.

- РЖД видит себя в этом проекте, какое место он занимает в их инвестиционной программе?

- Есть целый ряд решений по развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые компания поддержала. В частности, компания предоставляет 50%-ю скидку для китайских грузов, следующих по международному транспортному коридору «Приморье-1». Также РЖД поддерживают создание трехколейной железной дороги на так называемой «последней миле» международного транспортного коридора «Приморье- 2» - от порта Зарубино до китайского города Хуньчуня (около 70 км), по которой грузы будут идти как в Приморье, так и в обратном направлении.

- Александр Сергеевич, вы часто оперируете триллионными цифрами, говоря об объеме привлеченных инвестиций. Но ведь это скорее потенциальные инвестиции, окончательные решения по которым еще не приняты… Не кажется ли вам, что это может вводить людей в заблуждение или настраивать их скептически?

- Скептики есть всегда, и это нормально. Но в то же время уже никто не будет спорить с тем, что на Дальнем Востоке строятся и начинают работать новые предприятия, активно создаются рабочие места. Все это можно увидеть своими глазами. При этом любой человек, у которого есть даже небольшой огород, знает: если хочешь получить урожай, нужно сначала посеять, ухаживать за посевами и затем пожинать плоды. Безусловно, любые крупные инвестиции реализуются в несколько этапов, потому что масштабные проекты создаются не за один год. Так делается во всем мире. Сначала - принятие инвестиционного решения, затем - проектирование, потом - экспертиза проекта, и только после начинается строительство, и это тоже год-два, а в некоторых случаях даже три-четыре года, если проект крупный. И только тогда, когда производство выходит на полную мощность, можно ощутить добавленную стоимость в экономике региона, налоги, новые рабочие места. Разве в этой цепочке можно пропустить какой-то этап?! За триллионными цифрами, как вы говорите, стоят реальные инвестиции, новые строящиеся производства. И мы будем о них говорить, более того мы на Восточный экономический форум пригласим инвесторов, чтобы они рассказали о своей работе на Дальнем Востоке. Наша задача - привлекать инвестиции в регион, а для этого надо показывать успешные проекты, рассказывать о них.

- Несколько проектов развития - самых масштабных - связаны с нефтегазовой отраслью. ВНХК, амурские комплексы по газопереработке и газохимии - все это производства, сильно зависящие от рынка. Мы видим, как сдвигаются планы у тех же «Роснефти» и «Газпрома» на Сахалине. Время ли сегодня для таких проектов? Насколько тверды планы их российских инвесторов?

- Любой, без исключения, руководитель региона, в Китае или в США, только приветствовал бы такие проекты на своей территории. Приветствуем их и мы. Мы сегодня создаем совсем другую модель развития региона: уходим от сырьевого экспорта, как это было десятилетиями, и приходим к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью. На это нацелены наши крупнейшие проекты - ТОРы «Свободный» и «Нефтехимический». Это совсем другие характеристики прибыли, рабочих мест, налогов.

- Есть и такой вопрос: «не слишком ли мы «широко шагаем», создавая одну ТОР за другой? Ресурс для создания на них инфраструктуры ограничен, а инвестору нужны, как и обещали, готовые площадки. Одних конкурентных режимов мало. Может быть, сначала построить, а потом приглашать инвесторов? Так будет продуктивнее?

- Давайте посмотрим на это с другой стороны: если бы у нас сейчас было создано всего две или три ТОР, вы бы наверняка мне сказали: «Почему так мало, медленно работаете, тянете резину? Вы, что, планируете Дальний Восток 40 лет развивать?»

Принципиально другое: ни одна ТОР не должна создаваться без интереса инвесторов. Именно бизнес и региональные администрации всегда выступали и будут выступать главными инициаторами создания этих площадок на Дальнем Востоке. Далее, все бюджетное финансирование инфраструктуры тесным образом увязано с инвестиционными планами компаний. Мы уже по факту видим, что на один вложенный бюджетный рубль сегодня в среднем приходится 20 рублей частных инвестиций. При этом есть ТОРы, где вообще ни копейки бюджетных денег на инфраструктуру не тратится, а мы предоставляем только льготы и благоприятные условия ведения бизнеса.

- Появятся ли еще территории опережающего развития в ближайшее время или список на сегодня исчерпан?

- Появятся. Совсем недавно принято постановление правительства о создании ТОР «Свободный» в Амурской области - крупнейшей территории опережающего развития на Дальнем Востоке. Также была утверждена концепция развития Русского острова, где до конца текущего года тоже будет создана ТОР. Что касается других площадок, то здесь все будет определяться интересом инвесторов. Где возможно - мы будем увеличивать площади существующих ТОР, если это необходимо.

В реализацию проекта промышленной площадки ТОР «Свободный» только на первом этапе будет привлечено 1,3 трлн рублей частных инвестиций, будет создано более 4,5 тысяч рабочих мест. Три инвестора уже заявили о своем интересе к реализации проектов на новой территории опережающего развития. Один из них - компания «Газпром». Она приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Предприятие станет самым мощным в России по переработке природного газа - 42 млрд куб. м газа в год. Общий объем инвестиций оценивается в 690 млрд рублей. Еще один проект - строительство Амурского газохимического комбината компанией «СИБУР». ОАО «Технолизинг» планирует реализовать проект строительства завода по производству метанола с объемом инвестиций не менее 34 млрд руб.

- Александр Сергеевич, развитием экономики, привлечением крупных инвесторов не ограничивается развитие территории. На Дальнем Востоке есть много проблем и в социальных сферах - в здравоохранении, образовании. Большой пласт проблем в сфере ЖКХ. Не хватает того, что мы называем маркерами качества жизни: спортивных комплексов, культурных центров. Как будет решаться этот вопрос?

- Согласен с вами абсолютно. Развитие экономики, привлечение инвестиций - это только часть той масштабной работы, которая ведется сегодня. Перед нами стоит задача, поставленная президентом России, - обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Что мы сделали для этого? Мы проанализировали все государственные программы и пришли к выводу, что по некоторым направлениям от общего объема финансирования в регион идет не более одного процента. Это неприемлемо, ни о каком развитии в этом случае и речи идти не может. Десятилетиями наш регион финансировался по остаточному принципу. Теперь ситуация меняется. По поручению президента в каждой госпрограмме теперь будут выделены специальные «дальневосточные» разделы: будь то образование, культура, ЖКХ или развитие медицины. И не просто выделены, а по каждой сфере определены целевые показатели - не ниже среднероссийских. Такого никогда не было в России.

Ключевой момент: государственные средства пойдут на конкретные дела, то есть не будут «размазываться» по всем направлениям. Приоритеты мы определяем совместно с регионами, ведь с места всегда виднее, что нужно сделать в первую очередь. С 1 января все это впервые заработало на Дальнем Востоке. Сегодня в 20 из 27-ми программах эти разделы выделены, до 1 августа вся эта работа должна быть завершена. У нас уже сейчас есть понимание того, что 640 млрд рублей бюджетных инвестиций в ближайшие 10 лет будут точечно направлены на приоритетные проекты в самых разных сферах. Появятся и новые медицинские центры, спортивные комплексы, дома культуры, то, что мы называем комфортной городской средой. Нам важно укоренить людей на дальневосточной земле, чтобы они стремились здесь жить, работать, воспитывать своих детей. Результатом такой политики, всего того, что мы делаем сегодня в регионе, должно стать новое качество жизни на Дальнем Востоке.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Перед встречей с вами я общалась со многими предпринимателями, интересовалась, что бы они хотели спросить. Основной смысл моего опроса свелся к следующему: условия для бизнеса создаются хорошие, но административные барьеры по-прежнему остаются…

- Мы всегда тесно работаем с инвесторами, держим в поле зрения все сложности, с которыми они сталкиваются. И стараемся им оперативно помочь. В режиме «одного окна» работает с инвесторами Корпорация развития Дальнего Востока, она же занимается защитой прав инвесторов в случаях возникновения споров у них с контролирующими органами. Сегодня мы работаем над тем, чтобы создать специальный режим работы контрольно-надзорных органов на территории Свободного порта Владивосток и ТОРов.

И процесс снижения административных барьеров – непрерывный. Иначе и быть не может. Сегодня мы не только совершенствуем действующие инструменты, но и создаем новые. Например, в ближайшее время мы планируем внедрить современную информационную систему сопровождения инвестиционных проектов. Больше не нужно будет бегать по различным инстанциям. Инвестору будет достаточно оставить сообщение в личном кабинете, и ему помогут специалисты Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Минвостокразвития.





Лариса ЛАРИНА.