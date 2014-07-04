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Подведены итоги выездного заседания властей Приморья в Ханкайском районе
Глава Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 3 июля, провел выездное заседание Администрации Приморского края в Ханкайском районе, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В нем также приняли участие вице-губернаторы и представители администрации района, депутаты, руководители предприятий.
«Как я и обещал, сегодня мы начинаем серию рабочих совещаний на территориях края. Мы договорились, что будем проводить расширенные заседания Администрации во всех районах края, чтобы на месте обсудить проблемы каждого района», - начал свое выступление Владимир Миклушевский.
На совещании Владимир Миклушевский назначил вице-губернатора Сергея Сидоренко куратором Ханкайского района. В зону ответственности заместителя главы края будут включены все вопросы, касающиеся развития муниципального образования.
В своем докладе Сергей Сидоренко обозначил два направления развития района: интенсификация используемых земель, повышение отдачи от каждого гектара и освоение земель, которые, по разным причинам, сейчас не используются.
«Главная задача руководства района – это техническая модернизация сельского хозяйства», - завил вице-губернатор.
Он подчеркнул, что в прошлом году объемы поддержки сельхозпредприятий края были удвоены. Так, в 2013 году в Ханкайский район было направлено 320 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов.
«Такой поддержки Ханкайский район ранее не получал 3-4 года. И сегодня эти средства должны работать на развитие отрасли: модернизацию, создание высокопроизводительных рабочих мест, закупку современной техники. Это позволит привлечь в район молодежь», - подчеркнул Сергей Сидоренко.
Сегодня в госпрограмме Приморского края по поддержке участвуют 36 сельхозпредприятий района. Однако, по мнению Сергея Сидоренко, их может быть в разы больше. Он также призвал жителей района создавать семейные фермы.
Вице-губернатор отметил, что сегодня вносятся корректировки в программу устойчивого развития сельских территорий. До сентября профильный департамент собирает предложения от районов. Сергей Сидоренко поручил главе района в кратчайший срок сформулировать и направить предложения.
Владимир Миклушевский отметил, что работа по изъятию неиспользуемых земель или земель, используемых не по назначению, должна быть активизирована в кратчайшие сроки.
«Это необходимо, в том числе, для этого завершается внедрение режима космического мониторинга. Базу данных предоставят в район, и можно будет легко увидеть, что происходит на участках земли», - подчеркнул глава региона.
Также на выездном заседании Администрации Владимир Миклушевский ответил на вопросы депутатов и глав сельских поселений.
Один из вопросов касался сохранения домов культуры, а также развитие туристического потенциала района - озеро Ханка уже сегодня привлекает туристов с разных регионов России.
Владимир Миклушевский отметил, что выполнение Указов Президента в части сферы культуры идет сложнее, чем в других направлениях. Однако шаги в этом направлении делаются.
«Мы приняли комплекс мероприятий на этот год. Это оснащение сельских домов культуры световым и звуковым оборудованием. А также ремонт районных домов культуры – замена крыш и окон», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Также глава Приморья предложил местным властям разработать программы по развитию туристического потенциала Ханкайского района.
«Озеро Ханка привлекательно для туристов. Со своей стороны мы поможем найти инвесторов, которые смогут вместе с администрацией района реализовать их проекты», - заявил Владимир Миклушевский.
Кроме того, на совещании были подняты вопросы содержания военных городков на территории Ханкайского района, которые передало Министерство обороны. Врио Губернатора сообщил, что в этом году на ремонт котельных в военных городках из бюджета края выделено 500 миллионов рублей. Это позволит подготовить городки к зиме.
Он также напомнил, что вместе с городками Приморью передается большое количество земли и поставил перед руководством района задачу – после оформления необходимых документов со стороны Минобороны как можно быстрее вовлечь эти земли в оборот, использовать их для сельского хозяйства и строительства жилья.
Следующее выездное совещание Администрации Приморского края Владимир Миклушевский проведет в Пограничном районе уже завтра, 4 июля.
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