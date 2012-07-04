Дума Дальнегорска рискует быть распущенной

Депутаты не хотят, чтобы мэра города избирали жители. Они хотят выбирать его сами и назначать сити-менеджера. На очередном заседании депутаты рассмотрели и вопрос о внесении изменений и дополнений в устав городского округа, возвращающих прямые всенародные выборы главы. Рассмотрели и не приняли.

Для того чтобы поправки вступили в силу, необходимо 14 голосов, но за проголосовали 10 депутатов, против – 5, один депутат воздержался.

Кроме этого, дума города не выполняет решение суда о системе выборов самих депутатов. Они должны избираться либо только по партспискам, либо половина состава по партспискам, половина по одномандатным округам, но и эти изменения в устав города не внесены. Таким образом, дума сама себя приговорила к роспуску. Если решение суда не будет выполнено до 4 августа, прокуратура края выйдет в суд с иском о ее роспуске. Словом, северный городок к ноябрю может остаться без местного самоуправления: у главы округа Григория КРУТИКОВА в октябре заканчивается срок полномочий.

Между тем в ночь на 28 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о загорании автомобиля, принадлежащего депутату Александру СЕРЕДИНУ. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила, что стекло со стороны водителя разбито, в салоне найдена бутылка с характерным запахом – предположительно бензина. Сам Середин считает, что происшествие связано с его депутатской деятельностью.

Впрочем, громкие события заседания этим не завершились. Уже после того, как было закрыто заседание, исполняющий обязанности спикера Думы Сергей АБРАМОВ сообщил, что 9 депутатов приняли решение сложить с себя депутатские полномочия, таким образом ускорив роспуск представительного органа. Впрочем, случится ли такое самоотречение, сказать трудно. Депутат Дмитрий ЛУЦУК сказал, что пока не видел ни одного заявления от депутатов о сложении полномочий.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".