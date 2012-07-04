Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дума Дальнегорска рискует быть распущенной
Депутаты не хотят, чтобы мэра города избирали жители. Они хотят выбирать его сами и назначать сити-менеджера. На очередном заседании депутаты рассмотрели и вопрос о внесении изменений и дополнений в устав городского округа, возвращающих прямые всенародные выборы главы. Рассмотрели и не приняли.
Для того чтобы поправки вступили в силу, необходимо 14 голосов, но за проголосовали 10 депутатов, против – 5, один депутат воздержался.
Кроме этого, дума города не выполняет решение суда о системе выборов самих депутатов. Они должны избираться либо только по партспискам, либо половина состава по партспискам, половина по одномандатным округам, но и эти изменения в устав города не внесены. Таким образом, дума сама себя приговорила к роспуску. Если решение суда не будет выполнено до 4 августа, прокуратура края выйдет в суд с иском о ее роспуске. Словом, северный городок к ноябрю может остаться без местного самоуправления: у главы округа Григория КРУТИКОВА в октябре заканчивается срок полномочий.
Между тем в ночь на 28 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о загорании автомобиля, принадлежащего депутату Александру СЕРЕДИНУ. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила, что стекло со стороны водителя разбито, в салоне найдена бутылка с характерным запахом – предположительно бензина. Сам Середин считает, что происшествие связано с его депутатской деятельностью.
Впрочем, громкие события заседания этим не завершились. Уже после того, как было закрыто заседание, исполняющий обязанности спикера Думы Сергей АБРАМОВ сообщил, что 9 депутатов приняли решение сложить с себя депутатские полномочия, таким образом ускорив роспуск представительного органа. Впрочем, случится ли такое самоотречение, сказать трудно. Депутат Дмитрий ЛУЦУК сказал, что пока не видел ни одного заявления от депутатов о сложении полномочий.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
Новости тематики
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
Новости раздела
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось