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Чугуевцы выбрали главой района единоросса
04 Июля 2012, 18:28 | Приморье
На досрочных выборы главы Чугуевского муниципального района из трех кандидатов избиратели отдали предпочтение единороссу, и.о. главы района Анатолию БАСКАКОВУ, набравшему 81,33% голосов.
За Александра КИСЕЛЕВА проголосовало 14,68% избирателей, за Мирзу БЕЙБУТОВА – 2,34%. Баскаков был единственным представителем от партий, остальные – самовыдвиженцы.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
Автор: Татьяна Курочкина
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