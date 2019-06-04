Приоритетному региону - приоритетное внимание

Экспортеры, малый бизнес и оборонные предприятия Приморья получат поддержку благодаря национальным проектам

Первый вице-премьер правительства России Антон СИЛУАНОВ, который является куратором национальных проектов, предусмотренных «майским указом» президента Владимира ПУТИНА, проверил, как идет их реализация в Приморье. В мероприятиях рабочей поездки по региону участие также принял губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. «Обратную связь» зампредседателя правительства и глава Приморья получили не только от федеральных и краевых чиновников, но и от представителей приморского бизнеса, а также коллективов крупнейших предприятий.

30 мая, во время рабочей поездки во Владивосток, Антон Силуанов познакомился с работой Владивостокского морского торгового порта и завода «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус». А один из цехов «Соллерса» стал площадкой, на которой прошло совещание по нацпроектам.

Разговор шел о трех национальных проектах, которые имеют особое значение для такого приграничного региона, как Приморский край. Это нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». В разговоре приняли участие главы ряда регионов Дальнего Востока, руководители ключевых федеральных ведомств, представители созданных в России институтов поддержки предпринимательства, и, конечно, сами представители бизнеса.

Экспорт – задача номер один

Открывая совещание, Антон Силуанов подчеркнул, что президент Владимир Путин поставил задачу за несколько лет вдвое увеличить объем экспорта несырьевых и неэнергетических товаров и услуг. А в целом нацпроекты в сфере экспорта, МСП и производительности труда призваны обеспечить более высокие темпы роста экономики и создать более комфортные условия для бизнеса.

- Решать эту задачу необходимо, в том числе, за счет увеличения количества предприятий, работающих на экспорт. Мы готовы оказать регионам содействие для того, чтобы как можно больше предприятий по всей стране осуществляли экспорт товаров и услуг, – отметил Антон Силуанов.

Первый вице-премьер сразу предложил дать слово самим предпринимателям, которые обозначили «узкие места», сдерживающие развитие производства в регионе.





- На территории Приморского края действует закон «О свободном порте». Это важный акселератор для решения задач, о которых идет речь сегодня - развитии международной кооперации, экспорта. Однако у резидентов СПВ возникают серьезные сложности с реализацией механизма свободной таможенной зоны: из 1,5 тысяч резидентов режимом СТЗ пользуются лишь несколько компаний, - обратил внимание представителей краевой и федеральной власти вице-председатель приморского отделения общественной организации «Опора России» Юрий РЯБКО.

Кроме того, в ходе совещания были затронуты вопросы модернизации расположенных в Приморье пограничных пунктов пропуска. Без увеличения их пропускной мощности невозможно наращивание объемов экспорта произведенной в крае продукции в сопредельные государства и развитие экспортно-ориентированных производств в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.

- Реконструкция около 30 пунктов пропуска предусмотрена в рамках национальных проектов. Но этого недостаточно. Необходимо как минимум удвоить это количество, чтобы обеспечить грузопотоки. Ресурсы мы найдем, - дал указание профильным ведомствам Антон Силуанов.

Другие вопросы, поднятые предпринимателями Приморья, касались возможности снижения страховых взносов для предприятий региона, преодоления ограничений по предоставлению кредитных ресурсов, субсидирования лизинга автомобильного транспорта. Ольга ГУРЕВИЧ, председатель общественного экспертного совета по туризму в Приморском крае, внесла предложения по совершенствованию механизма въезда на территорию с режимом СПВ по электронной визе. Антон Силуанов пообещал передать предложения приморцев в работу профильным ведомствам, согласившись с необходимостью увеличения срока, в течение которого иностранный гражданин может находиться в РФ по электронной визе.

- Нам очень важна «обратная связь» от представителей бизнеса - их мнение о том, как реализуются нацпроекты, чего не хватает, какие решения необходимо принять. И, конечно, мы вовлекаем в эту работу региональные и муниципальные власти, поскольку реализация национальных проектов без участия регионов невозможна. Нужно действовать сообща, - подчеркнул Антон Силуанов по итогам совещания.

Добавим, что для поддержки экспорта сельхозпродукции из Приморья в регионе планируется создать Центр компетенций в сфере сельхозкооперации. Соответствующее предложение фермеров края и главы региона Олега Кожемяко Антон Силуанов поддержал в ходе встречи с сельхозпроизводителями.

- Если есть необходимость содействия в консультационных вопросах или другой помощи федерального центра, мы готовы ее оказать, - отметил первый вице-премьер.

В свою очередь, губернатор Приморья подчеркнул, что для фермеров края будут действовать льготные условия лизинга сельскохозяйственной техники, а Гарантийный фонд Приморского края предоставит поручительства по договорам лизинга. В перечень сельхозтехники, которую можно оформить в лизинг, включена малогабаритная техника, востребованная приморцами.

- За счет краевого бюджета мы будем субсидировать и первый взнос по договорам лизинга, меняется график платежей на более удобный, чтобы большую часть средств сельхозпредприятия могли выплачивать после сбора урожая, – добавил Олег Кожемяко. Кроме того, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на поддержку сельхозпроизводителей в 2019 году выделят более 3 млрд рублей.

Губернатор вступился за «оборонку»

В 2020 году Приморский край должен войти в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Уже получены заявки на участие от трех промышленных предприятий региона: ПАО ААК «Прогресс», ОАО «Ливадийский судоремонтный завод», ПАО «Находкинский судоремонтный завод». Присоединиться к нацпроекту хотели бы и другие предприятия, в том числе – оборонные.





- На предприятиях оборонной отрасли сегодня идет снижение гособоронзаказа, что влечет за собой сокращение численности. Переход на выпуск гражданской продукции – крайне болезненный процесс, потому что предприятия «оборонки» не имеют никаких льгот. Найти себя на гражданском рынке в условиях, когда рядом Китай, а предприятия в европейской части России могут выпускать ту же продукцию с меньшими издержками и бОльшим рынком сбыта, сложно, - обозначил проблему руководитель ПАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ.

Необходимость сохранения всех видов преференций для подобных предприятий подчеркнул и глава Приморья Олег Кожемяко.

- В крае функционируют несколько крупных оборонных предприятий, и мы должны обеспечивать их устойчивую работу и далее. Регион находится не в равных условиях с центральной частью страны, поэтому большое значение для местных предприятий имеют субсидии от государства. Важно не только сохранить эти меры поддержки, но и, возможно, разработать новые, - заявил глава региона.

Антон Силуанов поручил Минпромторгу РФ проанализировать ситуацию на предприятиях, где сокращается объем гособоронзаказа, а также направить туда ресурсы для диверсификации производства.

- Вопрос важен с социальной точки зрения. Это рабочие места, это занятость, - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Антона Силуанова, для перевооружения оборонных предприятий в целях повышения доли гражданской продукции государством выделены дополнительные ресурсы. Объем финансирования по данным программам должен составить около 400 млрд рублей. Предусмотрен ряд программ льготного кредитования. Кроме того, предприятия «оборонки» могут стать участниками программы по повышению производительности труда без сокращения численности сотрудников.

КРОМЕ ТОГО

Доступный кредит – основа роста

Еще один разговор с приморскими предпринимателями состоялся у Антона Силуанова в ходе «круглого стола», темой которого была программа Минэкономразвития и Корпорации МСП по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса под 8,5% годовых. Резиденты Свободного порта Владивосток представили свои проекты, для реализации которых они подали заявки на предоставление кредита по данной программе. Это проекты по строительству гостиничного комплекса, производству автономных энергетических модулей, расширению парка судов для доставки нефтехимических грузов в страны АТР.

Бизнес-планы получили положительную оценку участников совещания, и, как ожидается, вскоре получат более 600 млн рублей кредитов на льготных условиях. Поручительство на часть привлекаемых сумм обеспечит Гарантийный фонд Приморского края. В то же время, и в ходе «круглого стола», и в ходе совещания на заводе «Соллерс» вопрос удешевления кредитных ресурсов для бизнеса был одним из основных.

- Сегодня действует программа по субсидированию процентных ставок для малого и среднего предпринимательства. 8,5 процентов – это ставка, по которой малые предприятия могут взять кредит в банке. Перечень таких банков был расширен, в ней могут участвовать все банки с базовой лицензией. Кроме того, дается гарантия со стороны Корпорации МСП. У нас очень амбициозные задачи по выдаче льготных кредитов: в этом году их сумма должна составить 1 трлн рублей, тогда как в прошлом было 80 млрд рублей. К 2024 году объем кредитования МСП должен увеличиться до 10 трлн рублей, - ответил Антон Силуанов на вопрос газеты «Золотой Рог».

На фото: Первый вице-премьер правительства России Антон Силуанов лично проверил выполнение «майских указов» президента в Приморье.

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