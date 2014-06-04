www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Глава Приморья встретится с жителями края уже сегодня

04 Июня 2014, 11:38 | Приморье

Одно из главных общественно-политических событий лета – «Большая встреча» с Владимиром Миклушевским – будет транслироваться по трем каналам, двум сайтам и двум радиостанциям.

Сегодня в полдень в Синем зале кампуса ДВФУ на острове Русский состоится «Большая встреча» жителей Приморского края с Владимиром Миклушевским.

Гражданами было подано более 3 тысяч заявок на участие в мероприятии, однако зал сможет вместить только тысячу человек. Альтернативой для тех, кто не сумел лично поучаствовать во встрече, является несколько трансляций. Всего их семь:

- прямая трансляция на телеканале «Общественное телевидение Приморья» (ОТВ);

- прямая трансляция на телеканале «Россия-24»;

- прямые включения на телеканале «Россия-1»;

- онлайн-трансляция на официальном сайте администрации Приморского края;

- онлайн-трансляция на сайте ИА «PrimaMedia»;

- радиотрансляция на радиостанции «Радио России»;

- прямые включения на радиостанции «Вести FM».

Начало всех трансляций в 12:00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  миклушевский  политика  большая встреча 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru