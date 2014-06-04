Глава Приморья встретится с жителями края уже сегодня

Одно из главных общественно-политических событий лета – «Большая встреча» с Владимиром Миклушевским – будет транслироваться по трем каналам, двум сайтам и двум радиостанциям.

Сегодня в полдень в Синем зале кампуса ДВФУ на острове Русский состоится «Большая встреча» жителей Приморского края с Владимиром Миклушевским.

Гражданами было подано более 3 тысяч заявок на участие в мероприятии, однако зал сможет вместить только тысячу человек. Альтернативой для тех, кто не сумел лично поучаствовать во встрече, является несколько трансляций. Всего их семь:

- прямая трансляция на телеканале «Общественное телевидение Приморья» (ОТВ);

- прямая трансляция на телеканале «Россия-24»;

- прямые включения на телеканале «Россия-1»;

- онлайн-трансляция на официальном сайте администрации Приморского края;

- онлайн-трансляция на сайте ИА «PrimaMedia»;

- радиотрансляция на радиостанции «Радио России»;

- прямые включения на радиостанции «Вести FM».

Начало всех трансляций в 12:00.

ZRPRESS.RU, Владивосток.