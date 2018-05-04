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Коммунисты повелись на деньги
В парламенте Приморья продолжаются рокировки, связанные с обеспечением финансового благополучия депутатов из фракции КПРФ
В Законодательном собрании Приморского края продолжаются «рокировки», связанные с финансовым благополучием отдельных депутатов (Деловая газета «Золотой Рог» подробно рассказывала о них в номере за 3 апреля) из фракции КПРФ. В конце апреля состав комитетов Законодательного Собрания вновь изменился, а некоторые «красные» депутаты за полтора года работы нынешнего созыва ЗС ПК успели побыть членами трех разных комитетов.
На последнем заседании ЗС ПК был оформлен переход лидера краевого отделения КПРФ Анатолия ДОЛГАЧЕВА из комитета по региональной политике и законности в комитет по экономической политике и собственности. Для Долгачева он станет уже третьим с момента начала работы шестого созыва ЗС ПК - первоначально депутата «распределили» в социальный комитет, с председателем которого Игорем ЧЕМЕРИСОМ диалог у коммунистов, как известно, не ладится.
Нынешний переход кажется нелогичным, поскольку в конце марта члены комитета ЗС ПК по региональной политике и законности единогласно избрали руководителя фракции «красных» Долгачева заместителем председателя комитета. Но это только на первый взгляд: место Анатолия Долгачева в региональном комитете теперь займет другой коммунист - Артем САМСОНОВ. При этом у «регионалов», в отличии от «экономистов», есть вакантный пост заместителя председателя, позволяющий занимающему его депутату получать заработную плату за свой труд в ЗС ПК. Это обстоятельство крайне важно для Самсонова, поскольку избранный по одномандатному округу депутат не может претендовать на так называемую «фракционную» ставку - зарплата может выплачиваться только одному представителю фракции, избранному по партийному списку.
Не исключено, что рокировка Самсонов - Долгачев является частью более сложной схемы, поскольку в середине апреля их однопартиец Владимир БЕСПАЛОВ вынужденно покинул пост заместителя председателя социального комитета, который он занимал с конца 2016 года. Вследствие этого, коммунист потерял право работать на освобожденной основе, а «фракционная» зарплата ему как одномандатнику не положена. Зато на нее могут претендовать три депутата-списочника, которые на данный момент не занимают руководящих должностей в комитетах - Артавазд ОГАНЕСЯН, Александр ТЮТЕРЕВ и вышеупомянутый Анатолий Долгачев.
Напомним, что право работать на освобожденной основе, получая зарплату за свою депутатскую деятельность, имеют председатель Законодательного Собрания, его заместитель, председатели и зампреды комитетов ЗС ПК, а также по одному представителю каждой из пяти фракций, представленных в краевом парламенте.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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