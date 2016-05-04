"Было непросто, но мы выстояли"

Владимир Миклушевский рассказал депутатам о том, как Приморский край пережил кризисный год

На минувшей неделе губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, согласно требованию закона, выступил перед Законодательным Собранием с ежегодным отчетом о работе краевой администрации. Глава региона назвал 2015 год эпохальным: в крае были созданы первые территории опережающего развития, а 15 муниципалитетов вошли в состав Свободного порта. Положительный эффект от этих новаций Приморью еще только предстоит ощутить, но, как оказалось, экономике края удается расти даже в нынешней непростой экономической ситуации.

Выступление Владимира Миклушевского в ЗС ПК совпало с Днем российского парламентаризма и 110-летием со дня созыва первой Государственной Думы Российской Империи. Глава региона поздравил депутатов с этим праздником и с удовлетворением отметил, что в Приморском крае хорошо налажен диалог между исполнительной и законодательной ветвями власти. «Мы вместе формируем нормативную базу, отвечающую запросам современного Приморья», - констатировал губернатор.

Удержали тренд

Свой отчет губернатор начал с макроэкономических показателей развития региона, которые в 2015 году оказались лучше среднероссийских. Так, физический объем валового регионального продукта (ВРП) вырос на 1,3%, в то время как на уровне федерации был зафиксирован спад ВВП на 3,7%. Индекс промышленного производства в крае также снизился меньше, чем в среднем по стране. Увеличились объемы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых и производства электрической энергии. Объем инвестиций в основной капитал составил 125 млрд руб. - это меньше, чем годом ранее, однако по внебюджетным инвестициям в 2015 году зафиксирован прирост в 15,5%. Это свидетельствует о росте интереса инвесторов к региону, убежден Владимир Миклушевский.

Хорошими темпами продолжает расти сельское хозяйство: за пять лет валовое производство сельхозпродукции в крае увеличилось на 14%, а объем пахотной площади - на 34%. Все более перспективной отраслью становится туризм: например, число посещающих Приморье китайских туристов в 2015 году увеличилось вдвое. Значительно увеличилось производство сои и кукурузы, молока. По словам Владимира Миклушевского, успехов удалось добиться как за счет прихода крупных инвесторов, так и за счет поддержки фермерских хозяйств.

Негативная динамика отсутствует и в важнейших параметрах краевого бюджета. Собираемость налогов, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не упала по сравнению с 2014 годом, а объем государственного долга Приморского края снижается уже второй год подряд.

Владимир Миклушевский напомнил, что в 2015 году был принят ряд крайне важных для развития Приморья законов. Среди них - законы о стратегическом планировании в Приморском крае и об установлении льготной налоговой ставки для работающих по патентной системе предпринимателей. Особо глава региона отметил роль приморских парламентариев в подготовке Федерального закона «О свободном порте Владивосток», который должен заработать в полную силу уже в текущем году.

- Эксперты оценивают рост ВРП после введения режима свободного порта более чем в два раза к 2025 году. Вклад ТОР «Надеждинская» и «Михайловская» в ВРП оценивается в 340 млрд руб., - сообщил Владимир Миклушевский.

Не менее важно, что только благодаря работе Свободного порта на 30% вырастет количество занятых в экономике Приморья граждан. В этой ситуации важнейшей задачей системы образования остается подготовка специалистов для работы на производствах, которые создаются или проектируются в регионе, добавил глава Приморья.

В социалку продолжат вкладывать

Говоря о развитии социальной сферы, Владимир Миклушевский в первую очередь рассказал о ситуации в приморском здравоохранении. Именно на эту статью выделяется самый значительный объем средств из бюджетов разного уровня - почти 30 млрд руб.

- В крае налажена цепочка, которая позволяет получить медицинскую помощь любого уровня всем приморцам, в том числе жителям удаленных сел, - подчеркнул губернатор. - В первую очередь я имею в виду систему фельдшерско-акушерских пунктов, которые мы оснастили санитарными автомобилями. Кроме того, в крае создано 11 межмуниципальных медцентров, которые могут оперативно решать сложные случаи.

На случай экстренной госпитализации в Приморье теперь постоянно дежурят вертолеты санитарной авиации. За два месяца работы они уже перевезли более 50 человек. Постепенно снижается смертность от болезней системы кровообращения и в результате ДТП.

В 2016 году особое внимание планируется уделить диспансеризации жителей Приморья. Сейчас в крае работают две бригады специалистов-медиков, которые занимаются обследованием взрослого и детского населения. Планируется, что до конца года количество обследованных приморцев увеличится вчетверо. Еще одна ключевая задача - борьба с онкологическими заболеваниями. В рамках ее решения в 2016 году будет достроен лечебный корпус краевого онкодиспансера, пообещал губернатор. Кроме того, «Роснано» и «Росатом» инвестируют около 2,5 млрд руб. в строительство Центра ядерной медицины. Со стороны администрации Приморья потребуется только выделить земельный участок и подвести к нему коммуникации.

Отдельно глава региона остановился на кадровом обеспечении сферы здравоохранения, а также материальном стимулировании медиков и других категорий бюджетников.

- Даже в экономически сложном 2015 году мы выдержали все «линейки» указов президента по зарплатам, - подчеркнул Владимир Миклушевский. - Средняя зарплата врачей выросла на 5 процентов, сегодня она составляет 53 тыс. руб. в месяц.

А стартовавшая несколько лет назад программа «Земский доктор» позволяет решать вопросы с жильем для специалистов-медиков в сельской местности. Благодаря ей приобрести жилье смог уже 181 приморский врач, в том числе 45 врачей - в минувшем году.

В минувшем году в Приморье активно продолжалось решение важной социальной задачи - обеспечения детей местами в детских садах. Выступая с отчетом, Владимир Миклушевский напомнил, что в Приморском крае указ президента РФ Владимира ПУТИНА о ликвидации очереди в детсады в возрасте от 3 до 7 лет был выполнен еще в 2014 году - на год раньше установленного срока. Однако и в 2015 году строительство и реконструкция детских садов в регионе продолжились.

Но, поскольку многочисленное поколение родившихся в последние пять-десять лет подрастает, на первый план вскоре выйдет вопрос организации качественного учебного процесса в школах.

ЖКХ: проблемы решаются

В 2015 году в Приморье в полную силу началась реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. За 12 месяцев прошлого года удалось отремонтировать 272 МКД, а в текущем году в план ремонта попали уже 480 домов, сообщил губернатор. При этом некоторые категории приморцев вскоре получат льготы по уплате взносов за будущий капремонт: те, кому исполнилось 70 лет, будут иметь право на 50%-ую компенсацию платежа, а приморцы старше 80 лет вовсе будут освобождены от оплаты квитанций за капремонт. Соответствующий законопроект глава Приморья уже внес в региональный парламент.

Серьезной задачей остается реализация программы по переселению людей из аварийного жилого фонда. Из 558 домов, попавших в программу, жители 328 домов уже получили новое жилье. В рамках программы в 10 муниципалитетах Приморья построено 15 многоквартирных домов.

- Программа переселения рассчитана до 2017 года. В целом муниципалитеты с ней справляются, - отметил Владимир Миклушевский. - Этот вопрос является личной ответственностью глав на местах, и я также держу ситуацию на личном контроле.

Связать районы воедино

2015-й можно по праву считать годом возрождения малой авиации в Приморском крае. Владимир Миклушевский с гордостью заявил депутатам, что сеть региональных авиамаршрутов сегодня практически приблизилась к той, что существовала в советское время. Приобретение двух самолетов позволило создать 7 новых авиамаршрутов, связав Владивосток с Кавалерово, Дальнегорском, Тернеем и другими населенными пунктами на севере края. Сейчас общее количество авиамаршрутов достигло 11-ти, и это не предел: в 2016 году, как уточнил Владимир Миклушевский, планируется открыть рейсы малой авиации в Лазо, Ольгу, Преображение, Восток и Красный Яр.

- Речь идет не просто об открытии авиамаршрутов. Мы работаем и над созданием аэродромной инфраструктуры и мест ожидания, - акцентировал внимание глава региона.

Развивая воздушный транспорт, власти Приморья намерены усилить работу и по развитию дорожной сети края. Ежегодно на решение этой задачи выделяется около 8 млрд руб. из краевого бюджета, но, учитывая большую протяженность дорог, этой суммы все равно недостаточно. Поэтому сегодня администрация региона вместе с Минвостокразвития РФ решает вопрос о привлечении частных инвестиций в развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», сообщил Владимир Миклушевский.

Не стал глава региона уходить от «неудобного» вопроса, связанного с состоянием мостовых переходов в Приморье, большинство из которых строилось еще полвека назад. Губернатор края проинформировал депутатов о том, что из 1600 мостов краевого значения 139 по результатам проведенного недавно анализа были признаны аварийными. И сейчас департамент дорожного хозяйства по поручению Миклушевского разрабатывает краевую программу, которая позволила бы шаг за шагом решить проблему. В общей сложности на ремонт «проблемных» мостов до 2020 года планируется дополнительно направить около 4 млрд руб.

КСТАТИ

Земля для всех и каждого

Часть ежегодного отчета губернатора была посвящена итогам и перспективам реализации законов, связанных с предоставлением земли приморцам. В частности, Владимир Миклушевский назвал «революционным» принятый в конце апреля Госдумой РФ закон «О дальневосточном гектаре», инициированный подпредом президента в ДФО Юрием ТРУТНЕВЫМ.

- Считаю, что этот закон даст серьезный приток населения в край, - отметил глава Приморья.

В 2015 году в Приморье активно продолжалась работа по обеспечению бесплатными земельными участками многодетных граждан - во многих муниципалитетах показатель обеспеченности землей уже превысил 90%. Владимир Миклушевский проинформировал депутатов ЗС ПК о том, что для решения связанных с этим процессом инфраструктурных вопросов будет создан региональный оператор - «Корпорация развития жилищного строительства Приморского края». В ее функции будет входить помощь муниципальным образованиям в работе по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и обеспечению их инженерными коммуникациями и транспортной инфраструктурой. Главная задача, которую губернатор ставит перед корпорацией, - сделать так, чтобы индивидуальная застройка стала массовой и доступной для большинства приморцев.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.