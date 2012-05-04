В Приморье продолжается зачистка кадров

ПРИМОРЬЕ, 3 мая, ZRPRESS. Председатель Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) Евгений Овечкин попал под уголовное дело о мошенничестве и взят под домашний арест.

С него, полагают наблюдатели, началась зачистка ключевых постов от доверенных лиц экс-губернатора Сергея Дарькина, который вынужден был добровольно уйти с должности в конце февраля 2012 года. Корреспондент «ЗР» стал последним журналистом, общавшимся с Евгением Овечкиным до его задержания, и получил от спикера эксклюзивный комментарий по скандальному делу.

Евгений Овечкин родился в Новосибирске в 1962 году. А во Владивосток приехал учиться на штурмана в Дальневосточном высшем инженерном училище (ДВВИМУ). И оказался однокашником будущего губернатора Приморья Сергея Дарькина.

Впрочем, после ДВВИМУ их пути разошлись. Евгений Овечкин шесть лет, с 1986 по 1992-й, отработал в Дальневосточном морском пароходстве штурманом. Затем до 1994 года он возглавлял агентский отдел Восточной морской агентской компании во Владивостоке. После чего занялся бизнесом. В частности стал совладельцем и руководителем судоходной компании ООО «СТ Шипменеджмент», которая и создала спикеру приморского парламента нынешние проблемы.

— По версии следствия, в 2008 году подозреваемый путем мошенничества похитил у коммерческого предприятия нефтепродукты стоимостью не менее 38 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению, — пояснила старший помощник руководителя Следственного управления по Приморскому краю Аврора Римская. - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Евгения Овечкина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Однако сам Евгений Овечкин считает обвинение абсурдным. Об этом, накануне своего задержания, 27 апреля, он заявил в эксклюзивном интервью «ЗР».

— В 2004 году я занял должность вице-губернатора и при переходе на госслужбу в соответствии с законом полностью прекратил коммерческую деятельность. У меня осталось 20% акций ООО «СТ Шипменеджмент», которые я передал в трастовое управление, — пояснил Евгений Овечкин. - Но когда мне стали предъявлять за нее претензии, я начал разбираться. И выяснил, что компания получала топливо для заправки своих судов, но не расплатилась за него, потому что стала несостоятельной. А обанкротилась она по объективным причинам. В 2008 году разразился мировой кризис, и японские компании резко снизили спрос на российский металл, перевозкой которого и занималось ООО «СТ Шипменеджмент». В результате в 2010 году она была признана банкротом. Но ведь я уже не влиял на принимаемые руководством решения к тому моменту – за 4 года до получения топлива и за 6 лет до признания компании банкротом.

Кстати, Арбитражный суд Приморского края, рассматривая претензии ООО «Хабаровская топливная компания» к Евгению Овечкину 24 апреля 2012 года «определил: отказать в удовлетворении заявления». Решение арбитражного суда есть в распоряжении «ЗР».

Досье «ЗР»

ООО «Хабаровская топливная компания» создано в 1999 г. Входит в группу компаний «Трансбункер». В ХТК работает свыше 50 сотрудников. Штаб-квартира находится в г.Хабаровске, есть представительство во Владивостоке, нефтебаза на о.Сахалин. Занимается бункеровкой судов в портах Владивосток, Находка, Восточный, Ванино, Советская Гавань, Корсаков, Холмск, Невельск, а также, рыбацких – на путине. Закупает нефть для переработки на НПЗ ЗАО «Трансбункер» в Ванино, торгует нефтепродуктами оптом и в розницу, а также их отгрузкой по ж/д. Выручка в 2010 г. составила свыше 13 млрд руб.

Приморские наблюдатели пытаются понять: почему же продолжается преследование Евгения Овечкина за решения, которые он не принимал? Одна из наиболее вероятных версий — началась зачистка политэлиты края от доверенных лиц экс-губернатора Сергея Дарькина. Тем более, Евгений Овечкин занимает весьма значимую должность председателя Законодательного Собрания Приморского края.

Эту версию подтверждает хронология событий. По фактам 2008 года ООО «Хабаровская топливная компания» активизировалось после отставки Сергея Дарькина. Компания подала заявление почему-то не на руководство компании, а именно на Евгения Овечкина в арбитражный суд. Суд отказал заявителю 24 апреля. Региональный политсовет партии «Единая Россия», членом которого является Овечкин, подтвердил вотум доверия. И 25 апреля на очередной сессии Законодательного Собрания Приморья Овечкин сделал заявление, что не намерен уходить с должности спикера. И через три дня, 28 апреля, все по тем же претензиям «Хабаровской топливной компании», но уже в рамках уголовного дела следователи провели обыски и выемку документов у Евгения Овечкина, а его самого задержали. 29 апреля Ленинский районный суд Владивостока «удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста». Дабы оказать психологическое давление, полагают наблюдатели.

Впрочем, председатель ЗС ПК признался, что сам уже обдумывал — не оставить ли ему свою должность.

— Но ведь мне оказали доверие избиратели, высшее руководство «Единой России», рекомендовавшее меня на должность спикера, депутаты, поддержавшие это решение, товарищи по партии. Как же я могу без всякого повода взять и все бросить?! — объяснил он свою позицию в интервью «ЗР» за день до задержания.

Если версия о политической подоплеке судебного преследования верна, то все завершится тем, что Евгений Овечкин оставит должность председателя Законодательного Собрания Приморского края, а уголовное дело будет закрыто. Кресло спикера приморского парламента займет человек, близкий к новому губернатору Владимиру Миклушевскому, полагают наблюдатели. Правда, в депутатском корпусе, избранном в эпоху Дарькина, такого сыскать будет трудно. Значит, кому-то из партийного списка единороссов придется уйти.

P.S. Сегодня, как и предполагалось, Овечкин подал в отставку.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".