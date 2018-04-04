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Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО вместе с представителями прокуратуры и краевого МЧС проинспектировал торгово-развлекательный центр «Малый ГУМ» во Владивостоке. Подобные проверки проводятся по всей стране после трагического случая в Кемерово.
Глава региона вместе с первым заместителем прокурора Приморского края Вячеславом ШАЙБЕКОВЫМ и начальником ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерием ДЗУЦЕВЫМ совершили обход здания. В ходе рейда сотрудники службы безопасности ГУМа показали, где находятся аварийные выходы, рассказали о действиях охраны и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что Президент России Владимир ПУТИН после произошедшего в Кемерово поставил задачу - обеспечить высокие меры безопасности в местах массового пребывания людей. «Необходимо, чтобы в случае чрезвычайной ситуации посетители могли беспрепятственно и быстро покинуть здание», - обозначил руководитель края.
Врио губернатора добавил, что родители стали проявлять бдительность и фотографируют нарушения правил безопасности в торговых центрах. Представители прокуратуры заверили, что каждый такой случай будет оперативно отрабатываться ведомством.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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