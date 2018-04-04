Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену

Приморское отделение «Единой России» начало подготовку к праймериз по определению кандидатов на вакантные места в Заксобрании региона. Участники могут подать документы со 2 апреля по 8 мая, а само предварительное голосование запланировано на 3 июня.

Напомним, в сентябре на довыборах в Законодательное Собрание планируется распределить мандаты по округам №4 (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район) и №6 (Уссурийский городской округ). Вакансии здесь появились после того, как сначала Александр КОСТЕНКО, а затем Константин БОГДАНЕНКО были приглашены на должности вице-губернаторов Приморского края. Оба парламентария входили во фракцию «Единая Россия», которая, несмотря на их переход в исполнительную власть, сохранила в ЗС ПК относительное большинство.

В качестве претендентов на одну из вакансий в ЗС ПК называется председатель Общественной палаты Приморского края, президент союза «Торгово-Промышленная палата Приморского края» Борис СТУПНИЦКИЙ. В последние недели он стремительно наращивает присутствие в медиасреде; кроме того, Ступницкий выступил координатором работы общественных наблюдателей на выборах президента в Приморье.

Председателем оргкомитета праймериз-2018 стал секретарь регионального отделения «ЕР» Валентин ШУМАТОВ. В полномочия оргкомитета войдут регистрация кандидатов, создание счетных комиссий, консультационная поддержка, организация дебатов и формирование окончательного списка участников праймериз. Заметим, требования к кандидатам остались прежними: отсутствие судимости, членства в другой партии, счетов и недвижимости за рубежом. Добавим, что особенностью избирательной кампании по одномандатному округу №4 станет совмещение с выборами муниципальных депутатов в Хасанском районе.

Кроме того, перед началом «официальной» избирательной кампании запланировано предварительное голосование и по определению кандидата на должность губернатора Приморья. Порядок его проведения станет известен позднее.

Андрей СЕРОВ.