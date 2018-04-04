Хасанский район еще поживет с врио

Депутаты Хасанского района Приморья не смогли избрать главу муниципалитета. Впервые за последнее время «конкурсная схема» дала сбой: накануне рейтингового голосования в местной думе консенсус по кандидатам на пост главы достигнут не был, и в итоге никто из них не смог получить необходимого количества голосов. Таким образом, руководителем самого южного района Приморья еще на несколько месяцев останется заместитель главы Ирина СТАРЦЕВА.

По уже сложившейся традиции конкурсную комиссию, которая занималась оценкой профессиональных и личных качеств претендентов на пост главы Хасанского района, возглавил вице-губернатор Приморья Дмитрий БРАТЫНЕНКО. Документы для участия в конкурсе на замещение должности главы территории подали 10 человек. Однако у шестерых из них пакет документов оказался неполным - кто-то «забыл» приложить справку об отсутствии судимости, а кто-то - сообщить о доходах и имуществе ближайших родственников.

К этапу собеседования допустили четверых - главу Хасанского городского поселения Ивана СТЕПАНОВА, бывшего прокурора Хасанского района Станислава БУРКУНА, экс-депутата районной Думы Виктора ПРОКОПЧИКА, а также помощника главы районной администрации Валерия АЛПАТОВА. По итогам данного этапа на рейтинговое голосование в представительном органе, которое состоялось 30 марта, были вынесены кандидатуры Буркуна, Прокопчика и Алпатова. Последний в итоге оказался лидером голосования - с 11 голосами «за». Которых, впрочем, оказалось недостаточно для того, чтобы возглавить Хасанский район - для избрания на пост главы требовалась поддержка не менее 13 народных избранников. Через пять месяцев выборы предстоят самим депутатам, поэтому, как ожидается, следующая попытка избрать главу будет сделана уже новым созывом местного парламента.

Напомним, что пост главы Хасанского района стал вакантным в декабре 2017 года после того, как занимавший эту должность с 2013 года Сергей ОВЧИННИКОВ ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы района с тех пор является заместитель Овчинникова Ирина Старцева, которая теперь, после неудачного завершения конкурса, продолжит исполнять полномочия руководителя территории.

Кроме того, как сообщила прокуратура Приморского края, на прошлой неделе Хасанский районный суд Приморья вынес приговор бывшему главе Хасанского района Александру НАРЫЖНОМУ за махинации с земельными участками. Он осужден по статье 286 ч. 3 УК РФ «превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий». Общий ущерб от его действий составил свыше 62 млн рублей.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края, в судебном заседании установлено, что преступные деяния совершены в период с 2011 по 2013 годы. В то время на посту главы Хасанского района находился Александр Нарыжный.

Так, в нарушение требований действующего законодательства, администрацией района массово производилось незаконное, без проведения аукциона, отчуждение земель муниципальных образований по льготной выкупной цене.

В частности, при оформлении муниципальных земель под вспомогательными, некапитальными объектами недвижимости в собственность граждан не учитывалась незначительная площадь таких объектов, которая была несоизмерима с площадью земельных участков, необходимой для их эксплуатации.

В ряде случаев глава района принимал решения о передаче в собственность земель под вспомогательными объектами для ведения личного подсобного хозяйства гражданам, не зарегистрированным и не проживавшим в населенных пунктах по месту нахождения участков, что нарушало требования Федерального закона «О личном подсобном хозяйстве».

Признав подсудимого виновным в совершении должностного преступления, суд назначил ему за содеянное четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режим. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Артем СТРОГИН.