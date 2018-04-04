Депутатам-коммунистам дали бочку варенья

«Красные» депутаты в Законодательном собрании Приморского края меняются местами с единороссами и идут на повышение

Представили КПРФ и вышедшие из партии депутаты продолжают получать «зарплатные» должности в краевом парламенте. В конце марта члены комитета ЗС ПК по региональной политике и законности единогласно избрали руководителя фракции «красных» Анатолия ДОЛГАЧЕВА заместителем председателя комитета. На сегодняшний день ровно половина депутатов, полтора года назад избранных в Заксобрание от Компартии, сменила свой первоначальный комитет.

Необходимо напомнить, что в конце 2016 года, практически в самом начале работы нынешнего созыва ЗС ПК, количество депутатов, имеющих право работать на освобожденной основе, было серьезно сокращено. Сильнее всего нововведение ударило как раз по коммунистам, которые почти не имели руководящих постов в комитетах. Кроме одного - поста зампредседателя в комитете по социальной политике и защите прав граждан, который изначально занимал… Анатолий Долгачев. В ноябре 2016 года он был по собственной инициативе освобожден от данной должности, а в декабре того же года покинул социальный комитет.

Созданную вакансию вскоре занял другой представитель КПРФ - Владимир БЕСПАЛОВ. Хотя при формировании комитетов ЗС ПК шестого созыва Беспалов вошел в привычный ему комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в качестве «обычного» депутата, однако новая должность позволила ему сохранить заработную плату.

Интересно, что всего два месяца назад председатель фракции КПРФ жаловался на то, что некоторых коммунистов переманивают постами в руководстве комитетов в обмен на смену политической ориентации. Очевидно, Долгачев имел в виду избранных в парламент по списку КПРФ, но затем покинувших ряды партии Александра ТЮТЕРЕВА и Владимира ХМЕЛЕВА. Так, Владимир Хмелев в декабре 2017 года стал заместителем председателя комитета ЗС ПК по регламенту и депутатской этике. Месяцем ранее пост зампреда в регламентном комитете получил бывший коммунист, а ныне - единоросс Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, изначально входивший в состав комитета по региональной политике и законности. В свою очередь, ранее являвшийся членом регламентного комитета единоросс Всеволод РОМАНОВ перешел в комитет по экономической политике и собственности, где также был избран заместителем председателя - эта вакансия появилась вследствие досрочного прекращения полномочий Александра КОСТЕНКО и повышения Сергея ИЩЕНКО до председателя комитета.

В свою очередь, бывший председатель «красной» думы Яковлевского района Приморья Александр Тютерев в феврале нынешнего года перешел из бюджетного комитета в комитет по продовольственной политике и природопользованию. Однако здесь руководящие посты контролирует ЛДПР - с января заместителями председателя комитета являются входящие в стан либерал-демократов Александр ПЕТУХОВ и Николай СЕЛЮК. В свою очередь, комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам сейчас работает в составе всего пяти человек, причем все они входят во фракцию «Единая Россия».

Добавим, что депутаты от КПРФ Артем САМСОНОВ и Артавазд ОГАНЕСЯН не меняли комитетов, продолжая заниматься соответственно экономической и социальной политикой. Еще один представитель «красных», Андрей ИЩЕНКО, сохраняет верность регламентному комитету, а экс-руководитель приморских коммунистов Владимир ГРИШУКОВ - региональному. Все четверо являются рядовыми депутатами, таким образом, по доле «оплачиваемых» депутатов КПРФ по-прежнему отстает от остальных фракций. Однако недавний переход Анатолия Долгачева на должность зампредседателя комитета по региональной политике дает возможность одному из них претендовать на фракционную ставку.

Досье "Золотого Рога": B соответствии с законом Приморского края «О Законодательном Собрании Приморского края» комитеты ЗС ПК формируются в составе председателя, не более трех заместителей председателя, а также членов комитета. Право работать на освобожденной основе, получая зарплату за свою депутатскую деятельность, имеют председатель Законодательного Собрания, его заместитель, председатели и зампреды комитетов ЗС ПК, а также по одному представителю каждой из пяти фракций, представленных в краевом парламенте. При этом все без исключения депутаты ЗС ПК вне зависимости от того, работают ли они на освобожденной основе, обязаны ежегодно предоставлять сведения о собственных доходах и имуществе, а также аналогичную информацию по своим супругам и несовершеннолетним детям.

Андрей СЕРОВ.