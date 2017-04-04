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Два предпринимателя вошли в новый состав Общественной палаты Приморья
Первые десять активистов, которые займут места в новом созыве Общественной палаты Приморского края, определены депутатами Законодательного собрания, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Это люди из всех уголков Приморья, каждого из них выдвинули и поддержали общественные организации на местах. В число лиц, особо поддержанных депутатами ЗАКС, вошли директор ООО «АртХолдингМедиа» Юлия ПАК (31 голос), генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО (30 голосов).
Отметим, что всего в Общественной палате будут работать 30 человек. Их избирают сроком на три года. Первую десятку определяют депутаты краевого Законодательного собрания, вторую - выдвигает губернатор. Затем эти 20 человек выберут еще десять общественников. Они будут обеспечивать взаимодействие населения, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и местным самоуправлением.
«В утвержденном списке кандидатов был 31 человек (то есть один к трем). Это говорит о том, что у жителей Приморья есть желание работать в Общественной палате. А у кандидатов - есть желание изменить к лучшему жизнь в крае», - прокомментировал Джамбулат ТЕКИЕВ, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края.
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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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