Два предпринимателя вошли в новый состав Общественной палаты Приморья

Первые десять активистов, которые займут места в новом созыве Общественной палаты Приморского края, определены депутатами Законодательного собрания, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Это люди из всех уголков Приморья, каждого из них выдвинули и поддержали общественные организации на местах. В число лиц, особо поддержанных депутатами ЗАКС, вошли директор ООО «АртХолдингМедиа» Юлия ПАК (31 голос), генеральный директор Технохолдинга «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО (30 голосов).

Отметим, что всего в Общественной палате будут работать 30 человек. Их избирают сроком на три года. Первую десятку определяют депутаты краевого Законодательного собрания, вторую - выдвигает губернатор. Затем эти 20 человек выберут еще десять общественников. Они будут обеспечивать взаимодействие населения, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами государственной власти Приморского края и местным самоуправлением.

«В утвержденном списке кандидатов был 31 человек (то есть один к трем). Это говорит о том, что у жителей Приморья есть желание работать в Общественной палате. А у кандидатов - есть желание изменить к лучшему жизнь в крае», - прокомментировал Джамбулат ТЕКИЕВ, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края.

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