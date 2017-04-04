"Дело Пушкарева" завалили щебнем

«Дело Пушкарева» в арбитраже: можно ли доказать «устный сговор» письменными показаниями?

10 марта Арбитражный суд (АС) Дальневосточного округа вынес постановление по делу о якобы имевшем место сговоре «Востокцемента» и мэрии Владивостока, лишив защиту опального главы Игоря ПУШКАРЕВА мощного козыря в будущем процессе по уголовному делу. Одним из оснований для отмены «благоприятного» для градоначальника и ООО «Востокцемент» решения стали не принятые в качестве доказательств письменные показания трех свидетелей, у каждого из которых могли быть свои счеты с мэрией, - Вадима ГЛАЗУНОВА, Дмитрия ДЕМЕНТЬЕВА и Александра ШТЕЙНИКОВА, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В своем постановлении от 10 марта АС ДФО критически оценил выводы нижестоящих судебных инстанций о недопустимости принятия в качестве доказательств письменных объяснений лиц, опрошенных в ходе доследственной проверки СУ СК России по Приморскому краю. Подтверждать свои слова в АС никто из вызванных по ходатайству мэрии свидетелей не явился, несмотря на неоднократные извещения. В свою очередь, прокуратура и УФАС края считают, что для принятия решения достаточно письменных показаний.

Если проанализировать судебные акты по данному делу за 2015-2017 годы, становится очевидно, что решение УФАС (на материалах которого, судя по всему, базируется обвинение в отношении Игоря Пушкарева, его брата Андрея и экс-гендиректора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА) вынесено в том числе на основании письменных показаний упомянутых свидетелей. А разбирательство в арбитраже, по сути, сводится к спору о том, стоит ли принимать в качестве доказательств ограничивающего конкуренцию сговора письменные показания Глазунова, Дементьева и Штейникова за 2014 год или же выносить решение только после допроса этих свидетелей в суде.

И снова про щебень

Напомним, что в сентябре 2014 года УФАС по Приморскому краю от краевого управления ФСБ было получено сообщение о возможном ограничении конкуренции на рынке закупок инертных строительных материалов (асфальт, щебень, бетон, битум) для нужд администрации со стороны администрации и МУПВ «Дороги Владивостока», а также на рынке услуг в сфере дорожной деятельности и благоустройства Владивостока. Год спустя, в октябре 2015-го, УФАС признало факт нарушения мэрией, МУПом и ООО «Востокцемент» ст. 16 закона «О защите конкуренции» путем «заключения и участия в соглашении, которое привело к ограничению и устранению конкуренции».

Однако 1 августа 2016 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования ООО «Востокцемент»: решение антимонопольного органа было признано незаконным, а предписание - недействительным. В октябре Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил данную позицию. Судебные инстанции пришли к выводу о недоказанности УФАС по Приморскому краю факта нарушения администрацией Владивостока, городским управлением дорог и благоустройства, МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» законодательства. «Антимонопольный орган не доказал наличие скоординированных, синхронизированных, в том числе логических, во времени, не соответствующих требованиям разумности действий администрации, управления дорог и благоустройства, ООО «Востокцемент», которые составляют содержание, форму реализации антиконкурентного соглашения», - говорится в судебных актах по делу № А51-26145/2015.

Досье "Золотого Рога": УФАС по ПК в оспариваемом решении указывает, что за анализируемый период вышеуказанными муниципальными заказчиками было проведено 426 закупок на общую сумму 8,95 млрд рублей. По результатам проведенных торгов МУПВ «Дороги Владивостока» было признано победителем 135 раз.

Следующим этапом стала подача прокуратурой Приморского края и антимонопольщиками кассационных жалоб в Арбитражный суд Дальневосточного округа. По версии прокуратуры, наличие соглашения между мэрией, МУПом и ООО «Востокцемент» подтверждается «размером суммы денежных средств, безальтернативно полученных МУПВ «Дороги Владивостока» по результатам проводимых торгов без какого-либо существенного снижения начальной (максимальной) цены», а снижение размера обеспечения заявок и исполнения контрактов с 30% до 10% для МУПВ «Дороги Владивостока» обусловлено персональным обращением Андрея Лушникова к Игорю Пушкареву.

«Все вышеуказанные обстоятельства достоверно подтверждены объяснениями лиц, опрошенных в ходе доследственной проверки», - подчеркивается в постановлении АС.

Доводы кассационной жалобы антимонопольного органа в целом повторяют доводы кассационной жалобы прокуратуры. В дополнительных пояснениях антимонопольный орган уточнил, что администрации, управлению дорог и благоустройства, МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» вменялось не наличие согласованных действий, а участие в соглашении, которое привело к ограничению и устранению конкуренции. Факт наличия такого соглашения, по мнению УФАС по Приморскому краю, безусловно подтвержден «материалами дела», причем соглашение было заключено в устной форме и «преследовало своей целью увеличение объемов реализации продукции, производимой предприятиями, находящимися под управлением ООО «Востокцемент», генеральный директор которого является братом главы администрации города Владивостока».

Иными словами, каких-либо соглашений в письменной форме между фигурантами «дела Пушкарева» по сей день никто публике не представил. Логично, что в этой ситуации возрастает роль свидетельских показаний: если предполагаемый «антиконкурентный сговор» был зафиксирован не на бумаге, а устно, вокруг наверняка могли найтись лишние уши. Можно, конечно, допустить, что Игорь и Андрей Пушкаревы, а также Андрей Лушников совершили инкриминируемые им деяния общаясь невербально, вот только ст. 16 закона «О защите конкуренции» такого варианта не предусматривает.

А свидетели кто?

Свидетельские показания как раз и стали предметом споров в арбитраже. Принимая решение об отмене решений нижестоящих инстанций, окружной суд критически оценил их выводы «о недопустимости принятия в качестве доказательств объяснений лиц, опрошенных в ходе доследственной проверки СУ СК России по Приморскому краю». Как следует из более ранних судебных актов по данному делу, приморское УФАС в оспариваемом решении ссылалось на «письменные объяснения, полученные в ходе проведения опроса Дементьева Д.В., Глазунова В.В., Бенедиктова М.Г.» (в последнем случае речь, вероятно, идет о вице-мэре Владивостока Максиме ВЕНЕДИКТОВЕ, а в тексте судебного акта допущена опечатка. - Прим. автора).

Вот что, к примеру, говорится в датированных ноябрем 2014 года письменных объяснениях бывшего председателя комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Вадима Глазунова, который в декабре 2011 года был осужден за покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере. «В период 2007-2008 годов мы поддерживали приятельские отношения, ходили друг к другу на дни рождения. В период 2008-2009 годов я фактически являлся его советником, присутствовал на проводимых им совещаниях. Мне достоверно известно о том, что в указанный период <…>, несмотря на занимаемую должность главы Владивостока, продолжал осуществлять контроль над деятельностью аффилированных ему предприятий группы компаний «Востокцемент».

Не менее любопытен протокол опроса Александра Штейникова - экс-директора компании «Дальэнергомаш», с которой мэрия Владивостока судилась после срыва сроков строительства дороги Снеговая - Горностай и отказа добровольно вернуть в бюджет аванс на сумму 137 млн рублей. В марте 2014 года он представил СКР и УФАС свою версию тех событий, которая, как нетрудно догадаться, была совсем не благожелательной по отношению к будущим фигурантам «дела Пушкарева».

«В конце 2009 года наша компания выиграла аукцион на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул. Снеговой, 64 до пересечения с автодорогой краевого значения в районе пос. Горностай с ценой контракта около 247 миллионов рублей. До заключения контракта состоялся очередной разговор с <…>, в ходе которого последний в обмен на подписание контракта потребовал заключить договор поставки щебня и асфальта с его компаниями, а именно ООО «ДВ-Цемент». На мои возражения о том, что у меня нет необходимости заключать договоры, так как имеется свой асфальтовый завод, <…> ответил, что если этого не будет сделано, то начнутся проблемы по закрытию форм КС. Я понимал, что <…> фактически использует свое должностное положение в интересах своих компаний с целью сбыта инертных строительных материалов для нужд Владивостока и увеличения объемов отпускаемой его предприятиями продукции», - говорится в документе.

Наконец, в письменных объяснениях еще одного свидетеля, занимавшего с мая по декабрь 2008 года должность первого заместителя главы администрации Владивостока, утверждается, что «после назначения <…> на должность главы г. Владивостока в мае 2008г. последний начал вести политику по ликвидации подрядных организаций, осуществлявших работы по благоустройству города, перераспределению полномочий на МУПВ «Дороги Владивостока» как единственного подрядчика».

В марте 2016 года, в ходе разбирательства в арбитраже, администрация Владивостока заявила ходатайство о вызове в суд для дачи устных показаний упомянутых Вадима Глазунова и Александра Штейникова, а также Дмитрия Дементьева, занявшего пост директора МУП «Дороги Владивостока» еще при николаевской администрации. Ходатайство было удовлетворено, несмотря на возражения со стороны прокуратуры и УФАС, однако свидетели на заседание не явились, а извещения, направленные судом в их адреса, возвратились с отметкой «истек срок хранения». И тогда суд - внимание! - предложил обеспечить явку указанных свидетелей в суд… «стороне, по ходатайству которой вызваны в суд свидетели, а также Управлению ФАС России по Приморскому краю».

Разумеется, что розыском, а тем более доставлением свидетелей в суд гражданские органы власти не занимались, да и максимум, что они могли сделать, - попытаться уговорить указанных персон явиться в суд. В итоге АС Приморского края отказался принимать письменные объяснения допрошенных лиц в качестве доказательств по делу. Однако дальнейшее рассмотрение было отложено на лето 2016 года, и вынесение решения состоялось уже после показательного задержания Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, а также информационной кампании по их дискредитации. Интересно, как выглядел бы арест мэра, произойди он не до, а после «оправдательного» для мэрии и «Востокцемента» вердикта Арбитражного суда?..

КРОМЕ ТОГО

Следователи, похоже, собрались разорить семью Пушкаревых

Спустя почти 10 месяцев после ареста список деяний, инкриминируемых главе Владивостока Игорю Пушкареву, пополнился обвинением в получении взятки. Взяткодателем, по версии СКР, выступил родной брат градоначальника, директор компании «Востокцемент» Андрей ПУШКАРЕВ, а общую сумму «поощрения» следователи оценили в 75 млн рублей. Новые обвинения в адрес братьев являются наиболее «тяжелыми» в плане возможной ответственности: речь может идти о штрафах в 6-7 млрд рублей для каждого.

Добавим, что сам мэр Владивостока через свои аккаунты в соцсетях назвал очередные обвинения в его адрес «новым уровнем абсурда». «В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил, внимание, от собственного брата в виде дома для моего сына! Также фигурирует мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т.д., за все годы моей работы мэром. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит: это способ продления ареста и усиление давления...».

Артем СТРОГИН.