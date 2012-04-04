Чей он, губернатор Приморья?

Председатель правительства России Владимир ПУТИН на совещании в Ленинградской области на прошлой неделе выразил недовольство темпами газификации Приморья. «Надеюсь, меня руководители регионов Дальнего Востока услышат: «Газпром» подводит магистральные трубы, а дальше работа идет очень медленно. Нужно, чтобы этот газ дошел до бытовых потребителей – до граждан, а для этого нужны соответствующие программы, соответствующие компании должны быть созданы, структуры в администрациях должны настойчиво работать...», - сказал Путин и пообещал вернуться к этой теме. Новый губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ получил ясный сигнал, чем он должен заняться в первую очередь, чтобы не повторить судьбу своего предшественника.

Стоит отметить, что не только у «Газпрома», но и у «Роснефти» накопилось немало обид на прежнего главу Приморья Сергея ДАРЬКИНА, руководившего краем более 10 лет. «Он, конечно, не вступал с ними в прямой конфликт, в отличие от своего предшественника Евгения НАЗДРАТЕНКО, боровшегося с московским капиталом на стороне приморского бизнеса. Но Сергей Дарькин постоянно пытался найти свой интерес в каждом из федеральных проектов, что мешало их реализации. Некоторые стратегические инициативы до сих пор остаются лишь на бумаге, несмотря на давно сделанные громкие заявления», – отметил наш источник, близкий к коридорам власти Приморского края.

Один из самых наглядных примеров – проект газификации завода «Соллерс» во Владивостоке. В очереди за сахалинским газом предприятие стояло одним из первых. Строители спокойно тянули к нему трубу от магистрального газопровода. Но вдруг выяснили, что у «последней мили», по которой должен пройти последний участок трубы – всего-то 800 метров - аж три владельца. Обойти его никак нельзя. «Межрегионгаз» пытался договориться с владельцами. Но, говорят, они заломили такие условия, что газовики предпочли свернуть проект. «Соллерс» до сих пор и не получил газ, обещанный самим премьером как условие открытия автопроизводства во Владивостоке.

Впрочем, «Газпром», затративший огромные средства на прокладку трубы с Сахалина в Приморье, рассчитывал окупать ее не столько за счет немногочисленных приморских потребителей, сколько поставками за рубеж. Для этого ему нужно построить завод по сжижению природного газа (СПГ). Тем более, согласно Восточной программе «Газпрома», в этом году начинается прокладка газопровода от месторождений из Якутии. И потребители в АТР ждут голубое топливо.

Проект завода СПГ в Приморском крае был озвучен еще в 2006 году. Но опять возникла проблема с выделением земельного участка под строительство, так и нерешенная региональной властью. Стратегический проект, в который уже выразили желание инвестировать японцы, завис. Между тем саммит АТЭС 2012 года все ближе – с чем выступать на нем России?!

Подобная ситуация сложилась и с проектом «Роснефти», которая еще в 2007 году озвучила планы по строительству нефтеперерабатывающего завода в Приморье, даже создала региональную дирекцию. Первую очередь планировали запустить уже в 2013 году. Проект обещал краю создание фактически новой отрасли, что сулило хорошие поступления в бюджет. Однако и у «Роснефти» возникли проблемы, и не только из-за нехватки сырья, но и с размещением предприятия. Сегодня «Роснефть» намерена вернуться к проекту, и ей нужна помощь краевой власти в выделении земельного участка, инфраструктуре и в обработке общественного мнения по вопросам экологии.

Претензии ведущих госкорпораций к губернатору Сергею Дарькину, похоже, превысили критический уровень. И руководители страны приняли решение о смене власти в крае. Политтехнологи подсказали, что самый выгодный момент – перед выборами президента, чтобы поднять рейтинг Владимира Путина в регионе.

Досужие разговоры о том, что ректор ДВФУ Владимир Миклушевский – еще год назад засланный казачок, сделали бы честь кадровой политике кремлевской администрации. Однако Дмитрий МЕДВЕДЕВ сам недавно публично жаловался, что скамейка запасных пуста. Ректор ДВФУ подошел: уже вроде бы и не варяг – таких приморцы не жалуют, но за полтора года не успел обзавестись своими надежными людьми в регионе, в чьих интересах мог бы вести передел. Именно поэтому Кремль сделал ставку на него.

Миклушевский сегодня равноудален от сложившихся в Приморье групп влияния. Поэтому, как полагают в Кремле, он сможет эффективно работать в интересах госкорпораций и стратегических задач федерального центра в регионе. А в борьбе с наиболее упорными представителями приморской элиты вполне может быть использован заявленный новым губернатором метод - «борьба с коррупцией и криминалом». А вот станет ли Владимир Миклушевский своим губернатором для жителей Приморья - зависит от него самого.

Олег Жунусов, "Золотой Рог".