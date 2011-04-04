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Коммунисты отстояли памятник Борцам за власть Советов и готовятся к выборам
На предстоящих осенью этого года выборах в Законодательное собрание Приморского края коммунисты намерены принять активное участие и первая тройка кандидатов «уже вырисовывается», сообщил лидер владивостокских коммунистов Владимир БЕСПАЛОВ 30 марта на пресс-конференции оппозиционеров.
- Мы собрали мнения первичных отделений по Владивостоку. Первая тройка вырисовывается такая: Владимир ГРИШУКОВ (Первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения КПРФ, член ЦК КПРФ – прим. «ЗР»), Беспалов, АШИХМИН (депутат ЗС ПК – прим. «ЗР»), - сообщил Владимир Беспалов.
По его словам, конференция владивостокских коммунистов состоится 28 мая, общекраевая – в конце сентября или в начале октября. Тогда-то и будут окончательно утверждены списки кандидатов в депутаты.
- Мы постараемся максимально представить наших кандидатов по одномандатным округам. По Владивостоку четыре-пять человек мы точно выдвинем, - заверил Владимир Беспалов.
В ближайших планах коммунистов Владивостока – широко отметить 50-летие памятника Борцам за власть Советов на центральной площади краевого центра.
- Недавно получил на свой запрос ответ мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, который заверил, что памятнику ничего не угрожает, и он останется на своем месте и после реконструкции площади, - сообщил Владимир Беспалов.
Празднование полувекового юбилея памятника, ставшего визитной карточкой Владивостока, состоится 29 апреля.
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